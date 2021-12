Desabamento de prédios na Itália deixa ao menos três mortos

Três pessoas morreram e seis estão desaparecidas após o desabamento de um prédio de quatro andares na noite de sábado na ilha italiana da Sicília, informaram as autoridades neste domingo (12/12).

Duas mulheres foram resgatadas com vida do prédio, situado no povoado de Ravanusa, enquanto equipes de resgate, apoiadas por cães farejadores, vasculhavam os escombros tentando encontrar desaparecidos. A causa do colapso foi uma explosão causada por um vazamento de gás metano, informaram os serviços de emergência italianos.

"Vários prédios" foram afetados após a explosão, que ocorreu por volta das 20h30 de sábado, a cerca de 110 quilômetros a sudeste de Palermo. Segundo a agência de notícias italiana Ansa, três edifícios desabaram, e outros três foram danificados.

"Evento excepcional"

"A explosão pode ter sido causada pelo acionamento de um elevador", disse Giuseppe Merendino, do Corpo de Bombeiros de Agrigento. "Vamos investigar mais nos próximos dias, mas o certo é que essa explosão é um evento excepcional."

Uma primeira mulher foi resgatada de um prédio "provavelmente perto das pessoas afetadas pelo desastre". Ela sofreu ferimentos leves e foi levada a um hospital local onde "algumas fraturas" foram encontradas, informaram os serviços de emergência. Uma segunda mulher, aparentemente irmã dela, foi retirada dos escombros horas depois, de acordo com o chefe do serviço Proteção Civil da Sicília, Salvo Cocina.

Segundo a Proteção Civil, duas crianças e uma mulher grávida que iria dar à luz na quarta-feira estão entre os desaparecidos.



md (DPA, AFP)