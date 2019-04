Desabamento de prédios deixa ao menos três mortos no Rio

Ao menos três pessoas morreram após o desabamento de dois prédios na comunidade de Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12/04).

Ambos os prédios eram residenciais, tinham entre quatro e seis andares e ainda estavam em obras, segundo sobreviventes. Ao menos quatro famílias viviam no local. A área ao redor foi isolada pela Defesa Civil, e outros dois edifícios estão sob risco de desabar.

"Essas edificações estavam em loteamento irregular. A Prefeitura do Rio já havia comunicado ao Ministério público e tentado interditar, mas infelizmente, uma liminar judicial impediu a demolição desses prédios e as obras continuaram", disse o prefeito Marcelo Crivella (PRB), citado pelo portal G1.

"Fica para todos nós uma lição: quando a Prefeitura alertar sobre esses riscos, vamos dar ouvidos para que isso não aconteça nunca mais", afirmou. Segundo o jornal O Globo, o prefeito foi vaiado ao chegar ao local do desabamento.

Segundo sobreviventes, ao menos quatro famílias moravam nos prédios que desabaram

Os dois adultos mortos foram identificados como Raimundo Nonato do Nascimento e Cláudio Rodrigues, de 39 anos. Rodrigues chegou a ser retirado com vida dos escombros, mas morreu em um hospital horas depois. A criança não foi identificada. Outras oito pessoas foram resgatas dos escombros com vida e tiveram ferimentos.

Os prédios desabaram por volta das 6h30, e os bombeiros foram alertados às 6h48. A área do desastre é de difícil acesso e conhecida por ser comandada por milícias. A lama resultante das fortes chuvas do início desta semana, que deixaram dez mortos no Rio, dificultam os trabalhos de resgate. A região onde ficam os prédios foi fortemente atingida pelo temporal.

Segundo a TV Globo, há cerca de 60 prédios residenciais irregulares na região. A suspeita é que eles tenham sido construídos pela milícia, que domina o comércio de imóveis na região e controla ainda a oferta de serviços como luz, gás e TV a cabo.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), lamentou o desastre. "Infelizmente, já há mortos e feridos vítimas do desabamento da Muzema. Situação lamentável, que acompanho com atenção. Nossos bombeiros, como sempre, fazendo seu melhor", escreveu no Twitter.

LPF/abr/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter