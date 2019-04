Desabamento de prédios deixa ao menos dois mortos no Rio

Ao menos duas pessoas morreram após o desabamento de dois prédios na comunidade de Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12/04).

Ambos os prédios eram residenciais, tinham entre quatro e seis andares e ainda estavam em obras, segundo sobreviventes. Ao menos quatro famílias viviam no local. A área ao redor foi isolada pela Defesa Civil, e outros dois edifícios estão sob risco de desabar.

"Essas edificações estavam em loteamento irregular. A Prefeitura do Rio já havia comunicado ao Ministério público e tentado interditar, mas infelizmente, uma liminar judicial impediu a demolição desses prédios e as obras continuaram", disse o prefeito Marcelo Crivella (PRB), citado pelo portal G1.

"Fica para todos nós uma lição: quando a Prefeitura alertar sobre esses riscos, vamos dar ouvidos para que isso não aconteça nunca mais", afirmou. Segundo o jornal O Globo, o prefeito foi vaiado ao chegar ao local do desabamento.

Segundo sobreviventes, ao menos quatro famílias moravam nos prédios que desabaram

Os dois mortos eram um homem e uma criança, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Equipes dos Bombeiros buscam mais vítimas no local. Ao menos sete pessoas foram retiradas com vida dos escombros até o fim da manhã, e quatro delas estavam feridas.

Os prédios desabaram por volta das 6h30, e os bombeiros foram alertados às 6h48. A área do desastre é de difícil acesso e conhecida por ser comandada por milícias. A lama resultante das fortes chuvas do início desta semana, que deixaram dez mortos no Rio, dificultam os trabalhos de resgate. A região onde ficam os prédios foi fortemente atingida pelo temporal.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), lamentou o desastre. "Infelizmente, já há mortos e feridos vítimas do desabamento da Muzema. Situação lamentável, que acompanho com atenção. Nossos bombeiros, como sempre, fazendo seu melhor", escreveu no Twitter.

