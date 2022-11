Parlamentar francês é punido por fala racista contra colega

Extremista de direita gritou "volte para a África" durante fala de parlamentar negro na Assembleia e é afastado por 15 dias. Entidades e políticos de várias vertentes condenam atitude, que gerou onda de repúdio no país.

A Assembleia Nacional da França puniu um parlamentar do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional por ofensas racistas proferidas durante discurso de um colega negro em uma sessão do Parlamento na noite de quinta-feira (04/11).

O parlamentar Carlos Martens Bilongo criticava o governo francês em relação aos migrantes deixados em alto-mar pelas autoridades, quando foi interrompido pelo extremista de direita Grégoire de Fournas, que gritou "volte para a África", gerando forte reação dos demais membros do Parlamento.

Políticos de várias vertentes, incluindo o presidente Emmanuel Macron, disseram-se chocados com a atitude de Fournas, que reacendeu o debate sobre a xenofobia na extrema direita francesa e em setores da sociedade.

Bilongo se disse profundamente magoado com o comentário, que provocou repulsa imediata dos parlamentares. O político da legenda de centro-esquerda França Insubmissa participou de um ato de solidariedade convocado por seu partido nesta sexta-feira em frente à Assembleia Nacional.

"Estou dividido entre a alegria e a tristeza", disse Bilongo, "porque recebi muitas mensagens de apoio; porque vejo todos esses rostos aqui demonstrado solidariedade comigo."

Bilongo afirmou ter recebido milhares de mensagens após o incidente de pessoas que também teriam sido alvo de ofensas semelhantes em suas vidas cotidianas. Ele elogiou a repulsa imediata da ampla maioria dos parlamentares de espectros políticos diferentes.

A direção da Assembleia Nacional impôs a Fournas a maior punição possível, de 15 dias de suspensão. Em seu perfil no Twitter, o extremista de direita se declarou inocente e afirmou que a punição era injusta. "Mantenho meu comentário sobre a política migratória anárquica em nosso país", sublinhou.

Devido à acústica da sala da Assembleia, não ficou claro se o grito de Fournas se dirigia diretamente a Bilongo ou aos migrantes de modo geral.

A "verdadeira face da extrema direita"

Entidades de combate ao racismo na França avaliam que o comentário de Fournas remete à tradicional ofensa dirigida aos negros no país, de que eles deveriam voltar para a África, independentemente de onde tenham nascido ou da cidadania que possuam.

A organização francesa SOS Racismo disse que o episódio revelou a "verdadeira face da extrema direita". O presidente do grupo, Dominique Sopo, considera que, não importa o que Fournas tenha dito exatamente, "são, obviamente, comentários extremamente violentos".

O Movimento contra o Racismo e pela Amizade entre as Pessoas qualificou as declarações do extremista de direita como "revoltantes". "O Reagrupamento Nacional continua, apesar de alguns esforços para normalizar a extrema direita, profundamente racista e xenófobo".

Carlos Martens Bilongo ao lado do líder da esquerda francesa Jean-Luc Mélenchon durante ato de solidariedade em Paris Foto: Christophe Michel/abaca/picture alliance

O gabinete de Macron disse que o presidente está "chocado" pelas palavras, que considerou "inaceitáveis dentro ou fora" da Assembleia.

O ministro do Exterior, Gérald Darmanin, afirmou que esta é a primeira vez em seus 15 anos de vida política que ele ouviu palavras tão ignominiosas ditas na Assembleia.

Avanço do extremismo de direita

O Reagrupamento Nacional é liderado por Marine Le Pen, que sofreu sua terceira derrota consecutiva nas eleições presidenciais em abril. A legenda de extrema direita, porém, obteve seu melhor resultado nas eleições legislativas semanas mais tarde, conquistando 89 dos 577 assentos da Assembleia.

Le Pen disse no Twitter que Fournas se referia aos migrantes transportados pelos navios das ONGs. "A controvérsia criada por nossos adversários políticos é torpe, e não enganará os franceses."

Nos últimos anos, Le Pen vem tentando suavizar a imagem de seu partido e aproximá-lo da direita tradicional, ao buscar remover o estigma de racismo e antissemitismo fortemente associado à legenda e eliminar a sombra de seu pai, Jean-Marie Le Pen.

O partido se reunirá neste sábado para escolher um novo líder. Le Pen diz que planeja se concentrar na liderança do partido na Assembleia Nacional.

