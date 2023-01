"Democracia para sempre": Lula toma posse como presidente

O social-democrata Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo (01/01), em Brasília, como o 39° presidente da República, assumindo um terceiro mandato 12 anos após deixar o poder e marcando a volta da esquerda ao Planalto após quatro anos de governo de extrema direita.

Durante a cerimônia de posse, em dois discrusos distintos, Lula exaltou a democracia e o diálogo político, defendeu o sistema eletrônico de votação e mencionou um cenário “estarrecedor" deixado por seu antecessor, Jair Bolsonaro, que liderou um governo marcado por turbulência política, social e sanitária.

"Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!", afirmou Lula. "Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz."

Num recado aos extremistas que se recusam a aceitar o resultado das urnas, Lula disse que o "povo brasileiro rejeita a violência de uma pequena minoria radicalizada que se recusa a viver num regime democrático".

Em suas falas, Lula também direcionou duras críticas ao governo anterior, enumerando ações de Bolsonaro que desmontaram e desorganizaram políticas públicas. Ele prometeu ainda revogar medidas que facilitaram o comércio de armas de fogo, relembrou as táticas ilegais usadas por Bolsonaro para tentar se manter no Planalto e afirmou que a "atitude criminosa" do governo anterior durante o "genocídio" da pandemia "não deve ficar impune". "O que nos cabe, no momento, é prestar solidariedade aos familiares de quase 700 mil vítimas", disse.

"É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos", disse.

"Se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo dessa histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição", declarou Lula, durante discurso no Congresso.

As falas conciliatórias e a exaltação do sistema eleitoral feitas por Lula contrastaram com o discurso de negação da política feito por Bolsonaro há quatro anos. À época, o ex-militar dirigiu suas falas à sua base radical, com frases de efeito como “nossa bandeira jamais será vermelha”. Já Lula exaltou o diálogo e a política.

"Reafirmo, para o Brasil e para o mundo, a convicção de que a Política, em seu mais elevado sentido – e apesar de todas as suas limitações – é o melhor caminho para o diálogo entre interesses divergentes. Negar a política, desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho das tiranias”, disse Lula, em outro recado claro a Bolsonaro e seus seguidores.

"Minha mais importante missão será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos der reconstruir este país."

Assim como no discurso da vitória nas eleições, em 30 de outubro, Lula afirmou que enfrentou durante a campanha "a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu" e "a mais objeta campanha de mentiras e ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro".

"A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com pleno direito de expressão, manifestação e organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie", disse.

Apoiadores de Lula lotaram a Esplanada dos Ministérios para acompanhar a posse Foto: Pilar Olivares/REUTERS

Faixa presidencial

O presidente recebeu a faixa presidencial de oito representantes do "povo brasileiro°, simbolizados por uma criança da periferia, o cacique indígena Raoni, uma mulher, um metalúrgico e uma pessoa com deficiência, entre outros. Numa quebra de protocolo democrático, o antecessor, Jair Bolsonaro, abandonou a Presidência dois dias antes da posse de Lula e viajou aos Estados Unidos, após fracassar em suas tentativas de reverter ilegalmente o resultado da eleição.

Foi a primeira vez desde 1985 que um novo presidente não recebeu a faixa do antecessor. À época, o último presidente da ditadura, João Baptista Figueiredo, também deixou o Planalto sem participar da cerimônia de entrega da faixa ao primeiro presidente civil em 21 anos.

Em um segundo discurso, após receber a faixa, falando diretamente ao público que lotou que a Esplanada dos Ministérios para acompanhar a posse, Lula agradeceu o apoio que recebeu na campanha.

"Minha gratidão a vocês, que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral. Que ocuparam as redes sociais, e que tomaram as ruas, debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto", disse.

O presidente também adotou um tom conciliador. "Vou governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todas e todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância.A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra, ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz."

A posse de Lula contou com um esquema de segurança inédito e ocorreu sob o temor de potenciais atos de violência por extremistas de direita que não aceitam sua vitória nas eleições de outubro. No entanto, não foram registrados incidentes graves durante a cerimônia.

Pouco antes do juramento, Lula participou na Esplanada dos Ministérios do tradicional desfile no Rolls Royce presidencial, ao lado da sua mulher, Rosângela Silva, a Janja, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e a esposa deste, Lu Alckmin.

No Congresso, Lula e Alckmin prestaram um juramento constitucional. O texto é o mesmo para todos os presidentes e vices eleitos. De acordo com o juramento, os mandatários devem se comprometer a "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro". Os dois também assinaram um termo de posse e se tornaram oficialmente presidente e vice-presidente da República.

Chefes de Estado e governo estrangeiros

Pelo menos 65 delegações formadas por chefes de Estado, chefes de governo e ministros participaram da posse de Lula. Pelo menos 20 chefes de Estado e quatro chefes de governo, dois vice-premiês e 11 ministros estiveram em Brasília, entre eles: o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier; o da Argentina, Alberto Fernández; rei da Espanha, Felipe 4°; Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; Colômbia, Gustavo Petro; entre outros.

Antes da posse, o gabinete de transição afirmou que a cerimônia iria superar o número de autoridades estrangeiras que vieram para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

A presença de tantas autoridades estrangeiras neste domingo contrastou com a posse de Bolsonaro em 2019, que contou com apenas dez chefes de Estado ou governo, com uma lista dominada por figuras de países com pouco peso para o Brasil, mas cujos líderes eram ideologicamente alinhados com o então presidente, como o israelense Benjamin Netanyahu e o ultraconservador húngaro Viktor Orbán.

Em retrospecto, o esvaziamento da posse de Bolsonaro já simbolizava o isolamento que o país enfrentaria nos quatro seguintes, marcados por crises ambientais e distanciamento de antigos parceiros, especialmente na Europa. Lula abordou em suas falas neste domingo o isolamento do Brasil, afirmando que o país voltará a ter protagonismo, especialmente em questões climáticas.

"Os olhos do mundo estiveram voltados para o Brasil nestas eleições. O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda", disse Lula.

"A relevância da eleição no Brasil refere-se, por fim, às ameaças que o modelo democrático vem enfrentando. Ao redor do planeta, articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológicos que não se submetem a controles transparentes", completou

Participação do presidente alemão

Na posse de Lula, em contraste, vieram líderes de países que mantiveram distância de Bolsonaro e que agora esperam se reaproximar do Brasil, com destaque para o alemão Steinmeier. O chefe de Estado alemão teve ainda um encontro amistoso com Lula na véspera.

Falando a jornalista alemães, incluindo a DW, Steinmeier, disse que "É bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais".

°Aqui no Brasil não começa apenas um novo ano, mas também uma nova era política. Fico feliz de poder estar na posse do presidente Lula em Brasília. O Brasil vive tempos difíceis. E o presidente eleito vai assumir essa responsabilidade neste momento difícil. Nós precisamos do Brasil, precisamos da liderança política brasileira, que o país desempenhe o seu papel. E não apenas na economia, como também na proteção climática global. E eu fiquei feliz de constatar que o presidente eleito quer desempenhar esse papel com o Brasil. É bom estar de volta ao Brasil. É bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais."

Lula e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Os dois se encontraram em Brasília horas antes da posse Foto: Jens Büttner/dpa/picture alliance

A participação na posse não marcou o primeiro encontro entre Lula e Steinmeier. Os dois já se encontraram em outras ocasiões, como numa viagem de Steinmeier ao Brasil em 2006, quando o alemão ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores do governo da ex-chanceler federal Angela Merkel.

Em 2012, quando Lula já havia deixado a presidência e Steinmeier passou a ser líder da oposição ao governo Merkel, os dois participaram em Berlim de um debate promovido pela Fundação Friedrich Ebert, entidade ligada ao SPD, a sigla do atual presidente alemão.

Em 2015, quando Steinmeier havia voltado a ocupar o posto de ministro, eles se encontraram novamente, desta vez no Brasil.

O PT e SPD mantêm laços há décadas e Lula manteve relações amistosas com figuras históricas da legenda alemã como Willy Brandt, Gerhard Schröder, Johannes Rau e Helmut Schmidt.