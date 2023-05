ok.danke.tschüss é a DEINE BAND para aprender alemão: a partir do nível A2, 10 músicas oferecem novas perspectivas e convidam ao debate sobre temas como sustentabilidade, amor, burocracia e vida digital. Vídeos criativos com legendas, exercícios interativos e manuscritos ajudam a entender melhor as músicas.

Niveaustufe: A2

A2 Medien: Audio, Video, Text (Download), interaktive Übungen

Audio, Video, Text (Download), interaktive Übungen Sprache: Deutsch