Alma foi esposa do compositor Gustav Mahler, após a morte deste, do arquiteto Walter Gropius, e mais tarde do poeta Franz Werfel. Entrementes teve uma ligação apaixonada com Oskar Kokoschka. Neste retrato duplo, ela traja um "robe de chambre" vermelho de que não gostava. O pintor o tomou dela e, segundo Alma, "andava por seu atelier vestido apenas com ele".