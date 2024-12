Todo dia 24 de dezembro, às 15h, as famílias suecas se sentam para assistir a um especial de Natal de 1958 da Walt Disney chamado "From All of Us to All of You". Segundo a imprensa sueca, mais de 4,5 milhões de pessoas — quase metade da população do país — assistiram a esse especial de uma hora em 2020, tornando-o o programa de TV mais assistido da história da Suécia.