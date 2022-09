Datafolha: Lula tem 45% dos votos e Bolsonaro, 32%

Na primeira pesquisa após as sabatinas do Jornal Nacional e o debate entre os candidatos na Band, Ciro Gomes e Simone Tebet crescem nas intenções de voto, dificultando a vitória do ex-presidente do PT em primeiro turno.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da disputa pela Presidência nas eleições de outubro, na primeira pesquisa do Datafolha divulgada após as sabatinas no Jornal Nacional, na semana passada, e do debate entre os candidatos transmitido pela Band no último domingo.

Segundo a sondagem divulgada nesta quinta-feira (01/09), Lula está à frente com 45% das intenções de votos, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%, seguido da senadora Simone Tebet (MDB) com 5%.

Pablo Marçal (Pros), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo) somaram 1%. Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (PDC), Sofia Manzano (PCB), Roberto Jefferson (PTB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e não sabem/não opinaram, 2%.

Em relação à última pesquisa Datafolha, publicada em 18 de agosto, Lula perdeu dois pontos e Bolsonaro permaneceu com o mesmo índice. O crescimento de Ciro Gomes (+2%) e de Tebet (+3%) dificulta a vitória do ex-presidente petista em primeiro turno.

Considerando apenas os votos válidos – cálculo que exclui brancos e nulos –, Lula teria 48%, contra 34% de Bolsonaro. Para vencer no primeiro turno, são necessárioS 50% dos votos mais um.

Na pesquisa espontânea, ou seja, quando uma lista de candidatos não é apresentada, Lula também é o mais citado, com 40%. Bolsonaro vem em seguida, com 29%.

Por regiões, Lula é o favorito no Nordeste (58%) e no Sudeste (41%). O Datafolha não divulgou o resultado nas outras regiões.

Segundo turno

No caso de um eventual segundo turno, Lula aparece novamente como favorito na disputa direta com Bolsonaro. De acordo com o Datafolha, o petista venceria com 53% dos votos, e Bolsonaro ficaria com 38%.

O Datafolha ouviu 5.734 eleitores em 285 municípios nesta quarta e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Rejeição

A pesquisa Datafolha também questionou os eleitores em quem eles não votariam nas eleições de outubro. Bolsonaro segue sendo o candidato mais rejeitado: 52% dos entrevistados responderam que não votariam no atual presidente.

Em seguida no índice de rejeição aparece Lula (39%), e Ciro, com 24%.

Segundo o levantamento, 31% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, enquanto 42% consideram a gestão ruim ou péssima.

Pesquisa Ipec

A pesquisa mais recente do Instituto Ipec, divulgada nesta segunda-feira, também coloca Lula como favorito.

Na sondagem, o petista aparece com 12 pontos percentuais à frente de Bolsonaro: enquanto Lula tem 44% das intenções de voto, o presidente tem 32%. Ambos mantiveram as mesmas porcentagens alcançadas na última pesquisa do Ipec, publicada em 15 de agosto.

Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, Simone Tebet (MDB), com 3%, e Felipe D'Ávila (Novo), com 1%. Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Roberto Jefferson (PTB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) não chegaram a 1% cada um.

Eleitores indecisos somam 6%, enquanto brancos e nulos representam 7%.

No caso de um eventual segundo turno, Lula venceria com 50% dos votos, contra 37% de Bolsonaro. Outros 9% votariam em branco ou anulariam, e 4% não sabem ou não responderam.

As duas pesquisas ainda contavam com o nome de Roberto Jefferson (PTB) como candidato. No entanto, na sessão desta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o registro do candidato do Partido Trabalhista Brasileiro. Para o Plenário, Jefferson está inelegível para disputar qualquer eleição até 24 de dezembro de 2023, devido aos efeitos secundários da condenação criminal imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-deputado federal no julgamento do mensalão. O PTB pode apresentar outro candidato a presidente em até 10 dias.

rc/le (ots)