Dança das alianças na Alemanha

Ser noiva de um alemão significa abrir mão de pré-conceitos sobre como usar uma aliança. A que eu tenho seria facilmente confundida com uma aliança de namoro no Brasil – essas de prata que alguns casais usam na mão direita.

Na verdade, a aliança de noivado na Alemanha é usada na mão esquerda, mas meu noivo alemão não faz ideia de como as coisas funcionam nesse domínio. Na joalheria, ele disse que também queria usar uma aliança de noivado. A vendedora, então, sugeriu uma aliança de prata para o casal.

Minha dificuldade em entender as regras de uso das alianças na Alemanha aumentou ao ver tantas pessoas casadas usando a aliança de cor prata – e na mão direita! Enquanto no Brasil eu estaria num namoro, na Alemanha, já seria casada caso levasse os sinais dos anéis a sério.

Assim como na Áustria, Polônia, Bulgária, Rússia e alguns outros países europeus, a aliança de casamento, sinal de união, é usado no dedo anelar da mão direita. A aliança de compromisso seria usada na mão esquerda antes de passar para a direita.

Nessa dança de anéis, é mais comum ver casais com alianças de cor prata do que de ouro. Muitas noivas também usam o anel com o diamante solitário. Geralmente, o anel de noivado é depois usado juntamente com o anel de casamento no dedo anelar da mão direita.

Com o status de casada, noiva e em relacionamento sério dependendo do país, já nem me importo mais com o significado do anel. Talvez tenha sido pela excentricidade do pedido de casamento.

Foi planejado para ser num lindo hotel em Zagreb, na Croácia, mas os guardas na fronteira da Eslovênia não me deixaram passar sem meu passaporte (esqueci e tentei arriscar apenas com o visto). Era meu aniversário e levei uma multa de 250 euros. Fomos forçados a viajar de volta ao local anterior. Assim, foi no sofá de um Airbnb em Graz, na Áustria, vestindo pijama, mesmo, que eu recebi o anel.

Para evitar confusões de status, o anel de casamento será personalizado sem nenhum sinal específico, confeccionado com pedras e madeira. Afinal, o que conta é o significado que damos aos símbolos que queremos carregar.

Na coluna Alemanices, publicada às sextas-feiras, Karina Gomes escreve crônicas sobre os hábitos alemães, com os quais ainda tenta se acostumar. A repórter da DW Brasil e DW África tem prêmios jornalísticos na área de sustentabilidade e é mestre em Direitos Humanos.