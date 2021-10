"Cringe" é a Palavra Jovem do Ano 2021 na Alemanha. O termo inglês, que descreve algo ou alguém embaraçoso, constrangedor ou incômodo, venceu a votação promovida pela editora Langenscheidt com 42% dos votos, segundo anunciado nesta segunda-feira (25/10). A final foi antecedida por várias rodadas de votação, em que se classificaram ainda os termos "sus" e "sheesh".

Com 32% dos votos, "sus", usada para significar "suspeito", ficou em segundo lugar na final, à frente de "sheesh" (26%), que expressa espanto ou descrença. De acordo com a Langenscheidt, cerca de 1,2 milhão de jovens participaram das escolha, iniciada em 14 de junho último, e que mais uma vez foi fortemente influenciada por palavras do inglês. "Cringe" já havia ficado em segundo lugar na votação de 2020.

A editora Langenscheidt, que organiza a votação desde 2008, explicou que "cringe" faz parte do uso ativo da linguagem de jovens de 10 a 20 anos. Em 2020, a palavra vencedora havia sido "lost", que embora em inglês signifique literalmente "perdido", na linguagem juvenil se refere a alguém "incerto ou indeciso".

Desde 2020, apenas os jovens têm decidido "sua" palavra do ano em uma votação on-line. Anteriormente, eram os adultos que decidiam na seleção final, o que causou muitas críticas e era visto como campanha publicitária da editora.

