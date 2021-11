Criminalidade cai 15% em 15 anos na Alemanha

A criminalidade na Alemanha diminuiu 15% entre 2005 e 2019, de acordo com um relatório do Ministério do Interior divulgado nesta sexta-feira (05/11).

O documento do governo federal intitulado Relatório Periódico de Segurança, que avalia os crimes ocorridos nos últimos 15 anos, revela a diminuição dos delitos comuns, ao mesmo tempo em que alerta para a maior ocorrência de crimes de ódio e cibernéticos.

O relatório, que se baseia no trabalho de vários especialistas de da polícia e do Judiciário, revela que o declínio da criminalidade está associado a uma diminuição dos roubos e furtos, além da menor ocorrência de crimes violentos graves.

A preocupação maior, porém, é com o aumento dos crimes de motivação política, que, em muitos casos, têm origem em grupos de extrema direita. De acordo com o relatório, esses grupos também estão por trás do aumento dos crimes motivados pelo antissemitismo.

Desde o auge da crise migratória na Europa em 2015, quando mais de um milhão de migrantes e refugiados chegaram à Alemanha em busca de asilo, mais de 20 mil crimes de motivação política foram registrados anualmente, segundo dados do Ministério do Interior.

"O extremismo de direita é atualmente considerado uma das principais ameaças à ordem fundamental livre e democrática na Alemanha”, afirma o relatório.

O texto revela ainda uma alta nos crimes cibernéticos e destaca que um grande número de crimes de ódio online passam desapercebidos, já que a maioria dos casos não é relatada.

"Um dos países mais seguros do mundo"

O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, explicou que o relatório foi além das análises estatísticas para mostrar que "a Alemanha é um dos países mais seguros do mundo”. Ele cita como exemplo o baixo número de homicídios intencionais, em comparação à maioria das outras nações.

Em 2019, os estrangeiros acusados por crimes na Alemanha representavam 34,6% do total, sendo que dez anos antes essa proporção era de 21,1%. A maioria dos criminosos, porém, é de homens adultos de origem alemã.

A análise por idade e por gênero revela algumas disparidades. Por exemplo, os homens têm mais do que o dobro da probabilidade de serem vítimas de roubos. Já no que diz respeito aos crimes sexuais, a grande maioria das vítimas são mulheres.

A pandemia de covid-19 resultou em uma aumento da violência doméstica, enquanto os incidentes em locais públicos diminuíram.

Com a redução dos crimes, também diminuíram as condenações nos tribunais. Isso fica claro na análise dos números de condenações de jovens e adolescentes do sexo masculino, que caíram pela metade entre 2007 e 2019.

