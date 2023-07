Crianças resgatadas na selva colombiana deixam o hospital

Os quatro irmãos com idades entre um e 13 anos foram os únicos sobreviventes de queda de avião e ficaram internados por mais de um mês em Bogotá, após 40 dias perdidos. Eles se recuperaram de desnutrição e desidratação.

Após mais de um mês, as quatro crianças indígenas que ficaram perdidas por 40 dias na selva amazônica da Colômbia receberam alta hospitalar, informaram autoridades nesta sexta-feira (14/07). Elas estavam internadas desde 9 de junho, quando foram resgatadas.

As crianças sobreviveram à queda do pequeno avião em que viajavam com a mãe, um líder indígena e o piloto. Os três adultos morreram devido ao acidente aéreo.

A alta foi confirmada pelo Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF), que disse que os menores deixaram o Hospital Militar Central (HMC) de Bogotá na noite de quinta-feira.

Segundo o instituto, os quatro irmãos estão "muito bem", após se recuperarem de quadros de desnutrição e desidratação, além de várias infecções.

As crianças são Lesly Mukutuy, de 13 anos, que cuidou dos irmãos Soleiny Mukutuy, de nove anos, Tien Mukutuy, de cinco anos, e Cristin Mukutuy, um bebê que completou seu primeiro ano de vida na selva amazônica localizada entre os departamentos de Caquetá e Guaviare.

Disputa pela guarda

Por enquanto, os quatro irmãos permanecerão sob a custódia do ICBF, que deverá determinar a quem será dada a guarda, disputada entre os avós maternos das quatro crianças e pelo pai das duas mais novas, que, segundo vários relatos da imprensa local, é acusado de violência sexista contra a falecida mãe.

As crianças foram encontradas em um ponto remoto da região da Amazônia colombiana após 40 dias de buscas que envolveram cerca de 200 militares e indígenas, na chamada "Operação Esperança".

le (EFE, ots)