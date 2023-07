Chiwa, de 4 anos, vive em Mchinji, no Malawi, e é a orgulhosa proprietária de um Tricerátops. O dinossauro — que a "protege de animais perigosos" — e outros dois bichinhos de pelúcia são os únicos brinquedos da menina, doados por funcionários de uma ONG quando ela nasceu. Na maior parte do tempo, as brincadeiras acontecem ao ar livre, junto com cerca de 50 outras crianças que vivem na aldeia.