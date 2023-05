Creches alemãs têm déficit de quase 380 mil vagas

Partido A Esquerda critica falta de ação do governo e diz que sistema estaria próximo de um colapso. Dados revelam subfinanciamento das pré-escolas no país.

Dados do Ministério da Família da Alemanha revelados neste domingo (07/05) demonstraram que o país possui um déficit de 378 mil vagas nas creches do país.

As informações, referentes ao ano de 2021, foram divulgadas após um pedido do partido A Esquerda. A porta-voz para políticas para crianças e jovens do partido, Heidi Reichinnek, criticou a falta de ação do governo federal para resolver o problema.

Segundo afirmou, o governo forneceu somente 2,8 bilhões de euros (R$ 15,3 bilhões) para a construção de novas creches, sendo que seriam necessários 50 bilhões de euros por ano para suprir a demanda anual do país.

Reichinnek diz que o sistema alemão, criticamente subfinanciado, estaria próximo de um colapso. De acordo com a porta-voz, o fracasso do sistema federal de financiamento faz com que os governos estaduais e municipais acabem tendo de compensar esse déficit.

A lacuna entre a demanda e a capacidade das creches é maior no oeste do país, onde, segundo um cálculo atual do governo alemão, até 2030, entre 244 mil e 310 mil crianças com menos de três anos precisarão de novas vagas nas creches.

Ao mesmo tempo, na região da antiga Alemanha Oriental, no leste do país, que abriga em torno de um quinto da população alemã, deverão ser necessárias 5,6 mil vagas adicionais até 2030.

Críticas ao governo

A porta-voz do A Esquerda avalia que vêm sendo negadas às crianças alemãs a "oportunidade de educação infantil e aprendizado social", apesar de a lei lhes garantir esse direito desde o primeiro ano de idade.

"Em vez de o governo federal ver esses dados como um motivo para apoiar os municípios e os estados na ampliação adequada das creches, eles se omitem de futuras responsabilidades", criticou Reichinnek.

Um amplo estudo do Ministério da Família em 2020 concluiu que 49% dos pais com crianças com menos de três anos de idade diziam precisar de vagas nas creches. Entre estes, apenas 24% afirmavam ter conseguido cobrir as horas diárias de que precisavam.

Segundo a pasta, entre 2020 e 2022 foram criadas em torno de 10 mil vagas adicionais para crianças com menos de 3 anos e cerca de 87 mil para aquelas com idades entre 3 e 6 anos.

