Cratera de 31 km de diâmetro é descoberta na Groenlândia

Uma cratera de 31 quilômetros de diâmetro causada por um meteorito foi descoberta sob uma geleira na Groenlândia, afirma um estudo publicado nesta quarta-feira (14/11) no jornal científico Science Advances.

A cratera estaria entre as 25 maiores do planeta causadas por impactos de corpos celestes. Os cientistas acreditam que um meteorito de ferro de um quilômetro de diâmetro, localizado a quase um quilometro abaixo da camada de gelo, teria formado a cratera.

A descoberta, inicialmente, ocorreu em 2015, quando pesquisadores inspecionaram um mapa da topografia sob a geleira Hiawatha.

"A cratera é excepcionalmente bem preservada, o que é surpreendente, por que o gelo das geleiras são agentes erosivos incrivelmente eficientes que poderiam ter removido rapidamente os rastros do impacto", disse o professor Kurt H. Kjaer, do Centro de Geogenética do Museu de História Natural da Dinamarca.

Localização da cratera na geleira Hiawatha, na Groenlândia

"As condições sugerem que a cratera tenha sido formada após a idade do gelo cobrir a Groenlândia, então entre 3 milhões de anos e, possivelmente, há cerca de 12 mil anos, próximo ao final da última era do gelo", afirmou Kjaer.

Nos verões do hemisfério norte de 2016 e 2017, os pesquisadores sobrevoaram a cratera e utilizaram um radar para mapear as estruturas tectônicas nas rochas no fundo da geleira. Eles coletaram amostras de sedimentos, que possibilitaram determinar que a cratera foi gerada após um impacto de um meteorito, explicou o professor Nicolaj K. Larsen, da Universidade dinamarquesa de Aarthus.

O impacto teria causado eventos de grandes dimensões no planeta, afirmam os cientistas. "Devem ter havido fragmentos projetados na atmosfera que afetariam o clima e causariam um potencial degelo de uma grande quantidade de gelo, que poderia gerar um novo influxo de água no estreito de Nares entre o Canadá e a Groenlândia e afetaria o fluxo do oceano em toda a região", disse o pesquisador John Paden, da Universidade do Kansas.

Os pesquisadores planejam recuperar material que teria se derretido após o impacto no fundo da cratera, para determinar o local exato onde o meteorito caiu e de que forma afetou a região.

RC/dpa/afp

