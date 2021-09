Correspondentes da DW conseguem deixar o Afeganistão

Dez correspondentes da DW e suas famílias conseguiram deixar o Afeganistão nesta sexta-feira (10/09), pouco mais de uma semana depois da retirada das forças da coalizão internacional.

Assim que ficou claro que o Talibã assumiria o controle do país, a DW pediu a todos os correspondentes no Afeganistão que se dirigissem a Cabul o mais rápido possível, já que a situação dos jornalistas se tornara cada vez mais perigosa.

Assim, a DW decidiu retirar os correspondentes de forma centralizada a partir do aeroporto da capital afegã, já que, na época, essa parecia ser a melhor opção. Os jornalistas e suas famílias esperaram por vários dias do lado de fora do aeroporto, mas, por diferentes motivos e após várias tentativas frustradas, a retirada por via aérea não foi possível.

A DW explorou então todas as opções para retirar o grupo do país por outra rota. A situação de segurança no Afeganistão, especialmente nas passagens de fronteira com os países vizinhos, era muito difícil de avaliar. Além disso, a situação mudava quase diariamente.

Nesta sexta-feira, porém, os dez jornalistas – nove homens e a única mulher correspondente da DW no Afeganistão – e seus familiares finalmente conseguiram deixar o país através do Paquistão.

Diretor da DW agradece ajuda

O diretor-geral da Deutsche Welle, Peter Limbourg, expressou sua gratidão a todos aqueles que ajudaram a retirar os correspondentes e suas famílias do Afeganistão. "Gostaria de agradecer ao governo alemão, ao ministro do Exterior, bem como à embaixada da Alemanha no Paquistão e a muitos atores políticos, sem os quais esta retirada não teria sido possível", disse, em nota.

"Também apreciamos muito o forte compromisso do governo do Catar, que fez um enorme esforço em nome de nossos colegas", acrescentou Limbourg. "Um agradecimento especial às autoridades de Islamabad, que concederam permissão para a retirada de nossos funcionários e suas famílias através do Paquistão por motivos humanitários. Este apoio em uma emergência aguda foi crucial."

Primeiro passo da viagem à Alemanha

Para os correspondentes, este é o primeiro passo da viagem à Alemanha. Eles são aguardados na cidade de Bonn, que abriga sede da DW, onde serão devidamente acomodados e fortalecerão a equipe editorial com suas reportagens sobre o Afeganistão.

Com a retirada desse grupo de 72 pessoas, a DW atingiu um primeiro objetivo. Mas ainda ficaram no país familiares de funcionários afegãos da DW baseados na Alemanha, que também esperam para deixar o Afeganistão. A DW negocia com as autoridades, tanto na Alemanha quanto no exterior, a retirada dessas pessoas.

O mesmo se aplica a dois correspondentes da DW e suas famílias que retornaram temporariamente às suas cidades natais depois de semanas de espera em Cabul. Eles também serão retirados do Afeganistão numa próxima tentantiva.

fc/ek (DW)