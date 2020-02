"Corra, Lola, Corra" ganha remake em Bollywood

O filme mais conhecido do diretor alemão Tom Tykwer, Corra, Lola, Corra, vai ganhar um remake em hindi. A Sony Picture India anunciou nesta terça-feira (18/02) que vai lançar uma versão do clássico alemão em Bollywood.

Segundo a produtora indiana Ellipsis Entertainment, foram necessários três anos para adaptar o filme para o contexto indiano. Intitulado Looop Lapeta, o longa, dirigido por Aakash Bhatia, deve chegar aos cinemas em janeiro do próximo ano.

A atriz Taapsee Pannu fará o papel que foi de Franka Potente e Tahir Raj Bhasin interpretará o namorado da personagem principal, que na versão original ficou com Moritz Bleibtreu.

Corra, Lola, Corra estreou no Festival de Cinema de Veneza em 1998 e ganhou vários prêmios internacionais, como no Festival de Sundance. Aclamado pela crítica, o filme foi também um sucesso de bilheteria. Somente na Alemanha levou mais de 2,2 milhões de espectadores ao cinema. Nos Estados Unidos, arrecadou mais de 7 milhões de dólares.

Taapsee Pannu e Tahir Raj Bhasin farão os personagens principais no remake de "Corra, Lola, Corra"

O terceiro longa de Tom Tykwer revelou um estilo visual ousado e uma trilha sonora arrebatadora para a corrida de Lola, que tinha apenas 20 minutos para recuperar 100 mil marcos alemães e salvar seu namorado Manni.

O filme também rompeu com as estruturas narrativas convencionais para refletir sobre o impacto do acaso com eventos recomeçando e se desdobrando de três maneiras diferentes.

Os cabelos vermelhos icônicos de Lola e o estilo de edição do filme serviriam de inspiração para diferentes trabalhos posteriores. Os videoclipes Walk Me to the Bridge (2014), de Manic Street Preachers, e It's My Life (2000), de Bon Jovi, trazem alguns elementos estilísticos do clássico alemão. Um episódio de Os Simpsons também parodiou o longa em 2001.

Na Alemanha, o filme foi adaptado para uma ópera que estreou no Teatro de Regensburg em 2013.

Resta agora ver como o remake de Corra, Lola, Corra em hindi se manterá fiel ao original. As filmagens começam em abril deste ano.

O clássico alemão não é o único longa de sucesso que ganhou uma versão em Bollywood. Outros remakes de obras internacionais estão sendo produzidos na Índia, incluindo Forrest Gump, que será estrelado pelo astro Aamir Khan.

