Corpo da rainha Elizabeth 2ª vai de Balmoral a Edimburgo

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth 2ª saiu neste sábado (11/09) do Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca morreu na quinta-feira, chegando a Edimburgo após um cortejo de cerca de seis horas.

Centenas de pessoas assistiram em silêncio à saída de Balmoral e à passagem pelo povoado mais próximo do castelo, Ballater.

A filha mais velha de Elizabeth, a princesa Anne, e o marido, Tim Laurence, integraram o cortejo, seguindo no carro atrás daquele que transporta o caixão da monarca, o qual foi coberto com o estandarte real da Escócia e uma coroa de flores colhidas nos jardins de Balmoral.

O corpo da rainha permanece na Escócia até terça-feira, dia em será levado para Londres, para as cerimônias de homenagem na capital inglesa e o funeral de Estado, marcado para 19 de setembro.

O corpo tinha estado no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde permaneceram vários membros da família, como os três filhos (princesa Anne e príncipes Andrew e Edward), e alguns dos netos.

O cortejo funerário avançou em marcha lenta, fazendo paradas em cidades como Aberdeen e Dundee, num trajeto de cerca de 280 quilômetros até Edimburgo.

Caixão da monarca foi coberto com o estandarte real da Escócia e uma coroa de flores colhidas nos jardins de Balmoral Foto: Hannah McKay/REUTERS

De Edimburgo para Londres

Na capital escocesa, o féretro ficará na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial dos monarcas britânicos na Escócia, até segunda-feira à tarde, quando segue para a Catedral de Santo Egídio, na mesma rua, a cerca de um quilômetro de distância.

Ficará na catedral de Santo Egídio 24 horas, com acesso permitido à população, para quem quiser homenagear a rainha, que reinou durante 70 anos.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e depois, na quarta-feira à tarde, para o Palácio de Westminster, o edifício do Parlamento.

A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto à população até segunda-feira de manhã, dia do funeral.

A rainha Elizabeth 2ª morreu nesta quinta-feira aos 96 anos e teve um reinado de 70 anos, o mais longo da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho mais velho assumiu aos 73 anos as funções de rei, como Carlos 3°.

Ele foi formalmente proclamado neste sábado o novo monarca do Reino Unido e de 14 países que têm o ocupante da coroa britânica como chefe de Estado. A tradicional cerimônia de proclamação do novo soberano Palácio de St. James, no centro de Londres, foi transmitida pela primeira vez ao vivo na televisão.

md (Lusa, Reuters)