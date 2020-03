+ Coronavírus: Senado aprova decreto de estado de calamidade pública no Brasil +

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 10 mil; casos somam mais de 250 mil; mais de 87 mil se recuperaram

Brasil tem 651 casos e sete mortes confirmadas pelas autoridades de saúde – cinco em SP e duas no Rio

China não registra novos casos pelo segundo dia seguido

Brasil restringirá entrada via aérea de estrangeiros da Europa e da Ásia

Califórnia ordena que seus 40 milhões de residentes fiquem em casa

Baviera restringe circulação de pessoas

Espanha registra 1.000 mortes

16:29 - Itália registra 627 novas mortes em 24 horas - maior número desde o início da crise

A Itália registrou em 24 horas 627 mortes em decorrência do novo coronavírus, atingindo um total de 4.032, desde a detecção do primeiro caso, segundo divulgou a Defesa Civil do país nesta sexta-feira. É o pior dia desde o começo da pandemia. Além disso, o número de pessoas que foram infectadas aumentou 4.670, chegando a 45.705. Até o momento, de acordo com o órgão oficial, 5.129

Obituários em jornais italianos

pessoas receberam alta.

O chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli, afirmou que não se sabe quando o pico do contágio será atingido, mas garantiu que apesar dos dados de hoje as medidas adotadas vem dando resultados porque a tendência de infecção é menor.

Borrelli, por sua vez, destacou que o país passou de 5,4 mil leitos nas unidades de terapia intensiva no início da emergência para os atuais 8 mil. O número, segundo ele, continua crescendo, com a construção de hospitais de campo e a dedicação de mais espaço nos centros médicos.

Mas, para alguns governadores, as medidas adotadas pelo governo ainda são insuficientes. Eles pedem para que elas cheguem a extremos diante do aumento contínuo do contágio. Com isso, há uma expectativa pela proibição de que as pessoas saiam de casa para praticar esportes, por exemplo. Como ainda há muita gente circulando pelas cidades sem motivos, a Lombardia quer que o exército seja colocado nas suas ruas para certificar que as pessoas ficarão em suas casas, o que ajudaria a conter a propagação do patógeno.

14:39 - Reino Unido reforça isolamento e ordena fechamento de pubs e restaurantes

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, determinou nesta sexta-feira que os pubs, restaurantes e cafés do país sejam fechados a partir desta noite. A medida prevê uma exceção: os restaurantes poderão continuar abertos para oferecer delivery e refeições para viagem. A medida valerá por pelo menos um mês, quando a situação será reavaliada.

O premiê Boris Johnson

Casas noturnas, teatros, cinemas e academias de ginásticas também serão fechados. Na quinta-feira, o governo já havia anunciado o fechamento das escolas do país.

Por enquanto, lojas consideradas "não essenciais" (aquelas que não vendem remédios ou alimentos) poderão ficar abertas, mas o governo não descarta completamente proibi-las de funcionar.

O governo Johnson também anunciou que o governo vai pagar até 80% dos salários de quem ficar sem trabalho durante a pandemia, com um limite de 2.500 libras por mês (14 mil reais).

"Eu sei que é difícil, mas essas ações que estamos tomando são para ajudar a retirar a pressão sobre o sistema de saúde", disse Johnson. Ele ainda pediu que as pessoas não saíssem na sexta à noite, enfatizando: "Por enquanto, pelo menos fisicamente, precisamos manter as pessoas separadas."

13.46 – Senado aprova decreto de estado de calamidade pública no Brasil

Em uma sessão remota, o Senado aprovou nesta sexta-feira (20/03), por unanimidade, o decreto de calamidade pública em todo o território brasileiro. O pedido havia sido feito pelo governo Bolsonaro.

O decreto desobriga o governo a observar a meta de resultado primário – ou seja, a de um déficit de 124,1 bilhões de reais – para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Até o momento, o país registrou pelo menos sete mortes e mais de 650 infectados.

Estimativas apontam rombo de aproximadamente 200 bilhões de reais em 2020 por causa dos efeitos da pandemia.

O texto já havia sido aprovado pela Câmara, em votação simbólica, na quarta-feira.

Essa é a primeira vez que o país entrará em estado de calamidade desde a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. O decreto ainda cria também uma comissão mista - formada por seis deputados e seis senadores - para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas adotadas para conter a pandemia.

A votação no Senado registrou 75 votos. A sessão ocorreu por meio de uma sessão virtual – a primeira na história do Senado. Senadores, sem acesso à internet na hora da sessão, puderam votar por telefone. O Senado explicou, que nesses casos os parlamentares receberam uma senha para certificar a ligação.

13.42 – Por que a taxa de mortalidade por coronavírus é mais baixa na Alemanha?

Apesar de estar entre os países mais afetados pela pandemia de covid-19, a Alemanha registrou um número surpreendentemente baixo de mortes em comparação com seus vizinhos europeus.

Os últimos números oficiais publicados pela agência de controle e prevenção de doença na Alemanha, o Instituto Robert Koch (RKI), na manhã desta sexta-feira (20/03), apontaram 13.957 infecções confirmadas, e 31 mortes.

Essa é uma taxa de mortalidade de apenas 0,22%, significativamente menor que a da China (4%), Reino Unido (3,9%), França (2,9%) e Itália (8,3%).

Com 25 mil leitos de UTI completos, com suporte respiratório, a Alemanha está bem equipada em comparação com seus vizinhos europeus. A França possui apenas cerca de 7 mil, e a Itália, cerca de 5 mil.

13.33 – Fronteira entre os EUA e o México será fechada para viagens "não essenciais"

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, confirmou que os EUA e o México concordaram em "restringir viagens não essenciais" através da fronteira compartilhada entre os dois países.

Pompeo já tinha acertado restrições similares com o Canadá.

"O presidente Trump anunciou na quarta-feira que os Estados Unidos e o Canadá concordaram em restringir o tráfego não essencial em nossas fronteiras. Ele entra em vigor à meia-noite e exclui a passagem da fronteira, a menos que por trabalho ou outros motivos essenciais. Os EUA e o México concordaram em restringir viagens não essenciais através de nossa fronteira compartilhada. Ambos os países sabem da importância de trabalhar juntos para limitar a propagação do vírus", afirmou Pompeo.

12:53 - Nova York em "pausa"; Trump diz que quarentena nacional não é necessária neste momento

O governador do estado americano de Nova York, Andrew Cuomo, determinou que todas as empresas que não desempenhem "funções essenciais" deixem 100% dos seus funcionários em casa.

A Times Square, em Nova York. Tradicional ponto turístico ficou deserto por causa do coronavírus

"Quando falo sobre a ação mais drástica que podemos tomar, essa é a ação mais drástica que podemos tomar", disse Cuomo em uma entrevista coletiva em Albany nesta sexta-feira. Em um dia, foram registradios 2.950 novos casos no estado, elevando total para 7.102, informou o governo. O estado tem uma população de 19 milhões de pessoas.

O governador disse ainda que no futuro quer olhar para a pandemia de coronavírus e dizer: "Fiz tudo o que podíamos fazer." "Trata-se de salvar vidas. Se tudo o que fizermos salvar apenas uma vida, ficarei feliz."

Serão aplicadas multas e fechamentos obrigatórios para empresas que não cumprirem a ordem, anunciou Cuomo.

Cuomo ainda disse que o estado está proibindo reuniões não essenciais de qualquer tamanho, por qualquer motivo, em meio à pandemia. O governador ainda disse que todos os habitantes acima de 70 anos e outras populações vulneráveis ​​devem permanecer dentro de casa. O governador resumiu as medidas como “Nova York em pausa”.

Mais cedo, o estado da Califórnia também emitiu uma ordem inédita para sua população de 40 milhões de habitantes ficar em casa.

O presidente Donald Trump elogiou as medidas tomadas pelos estados, mas disse que não acredita por enquanto que uma quarentena nacional seja necessária neste momento.

O presidente disse que Nova York e a Califórnia são "focos" de coronavírus, e que algumas partes do país não precisam seguir as mesmas medidas.

12: 20 – EUA registram 200 mortos e prazo para declaração do imposto de renda é adiado

A rede ABC News informou nesta sexta-feira que os EUA já registraram pelo menos 200 mortes causadas pela covid-19.

Segundo a rede, há pelo menos 14.250 casos diagnosticados nos EUA, registrados em todos os 50 estados, a capital, Washington, D.C., e Porto Rico.

Em meio ao avanço da pandemia, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, anunciou que o prazo final para a declaração do imposto de renda foi adiado, de 15 de abril para 15 de julho.

Enquanto isso, o estado da Califórnia emitiu uma ordem inédita para sua população de 40 milhões de habitantes ficar em casa, e o governo dos Estados Unidos orientou cidadãos norte-americanos a voltarem para casa ou ficarem no exterior por tempo indeterminado.

12: 14 – Governo Merkel vai analisar comportamento dos habitantes no fim de semana

O governo da chanceler federal Angela Merkel declarou que o comportamento dos alemães no próximo fim de semana vai ser decisivo para determinar se quarentenas mais drásticas devem ser impostas em todo o país para conter o avanço da covid-19.

“Nós vamos observar o comportamento da população neste fim de semana”, declarou Helge Braun, a chefe da Casa Civil de Merkel, à revista Der Spiegel. "O sábado é um dia crucial. Estamos de olho especialmente nesse dia."

A fala de Braun foi uma referência ao comportamento de muitos alemães no último fim de semana. Apesar de vários pedidos das autoridades para que as pessoas evitassem aglomerações, muitos alemãs foram vistos pelo país andando ou confraternizando em grupos no último sábado e domingo.

"As pessoas tradicionalmente organizam encontros aos sábados porque têm o dia de folga", disse Braun. "Mas isso infelizmente não é possível fora da família nuclear no momento. Temos que parar de nos encontrar com outras pessoas. Se isso não acontecer, decisões que estamos preferindo evitar terão que ser tomadas pelos estados federais.".

Braun enfatizou que o governo alemão quer evitar a imposição de uma política obrigatória de quarentena.

"Por enquanto, contamos com a compreensão das pessoas sobre as medidas e a sua disposição para restringir suas vidas sociais", disse ela. "E quando olhamos para nossos países vizinhos, que já impuseram um toque de recolher, fica claro: seria um enorme peso adicional.”

Por enquanto, só o estado da Baviera impôs tais medidas drásticas, permitindo que as pessoas saiam de casa apenas para ir ao trabalho, ao médico ou para fazer compras. Outros estados adotaram medidas mais limitadas, como restrições a aglomerações e o fechamento de restaurantes, cinemas e museus.

11: 26 – Mais estados alemães impõem restrições à circulação

Depois da Baviera, mais três estados alemães impuseram restrições à circulação e aglomeração de pessoas. O estado da Renânia-Palatinado anunciou que vai ordenar o fechamento de restaurantes e proibir aglomerações de mais de cinco pessoas. O estado de Baden-Württemberg, por sua vez, também anunciou o fechamento de restaurantes e proibiu aglomerações com mais de três pessoas. O estado de Hessen também anunciou restrições à reuniões públicas com mais de cinco pessoas. Os restaurantes do estado também vão ser fechados.

Já o governo do estado da Sarre propôs ao parlamento local seguir o exemplo mais drástico da Baviera, que determinou que as pessoas só possam sair de casa para ir ao médico, supermercado e para trabalhar.

A Alemanha contabiliza nesta sexta-feira mais de 16 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Pelo menos 44 pessoas morreram no país.

11:04 – Mais de mil mortes na Espanha

O número de mortos na Espanha subiu para 1.002. Só nas últimas 24 horas foram registradas mais 235 mortes.

As últimas estatísticas do Ministério da Saúde do país apontam 19.980 casos confirmados da covid-19 em todo o país.Mais de um terço dos casos registrados estão concentrados em Madri.

Por outro lado, foram registrados 2.883 casos novos de pessoas infectadas pelo patógeno, o que representa crescimento de 16,5% com relação aos dados de ontem, uma cifra menor do que a contabilizada nos últimos dias.

O diretor do Centro de Alertas e Emergências Sanitárias da Espanha, Fernando Simón, pediu, em entrevista coletiva, que a população siga tomando muito cuidado e seguindo as regras de isolamento social impostas pelo governo.

Nesta sexta-feira, porta-vozes da polícia e da Guarda Civil anunciaram que ontem foram realizadas 75 detenções de pessoas que saíram de casa e estavam nas ruas sem motivo justificado, um número maior do que o registrado nos dias anteriores.

8:45 - Baviera restringe circulação de pessoas

O governador da Baviera, Markus Söder, anunciou que restringirá a circulação de pessoas a partir da meia-noite desta sexta-feira (20/03) em todo o estado do sul da Alemanha, por duas semanas.

Segundo ele, nem todos os cidadãos entenderam que a situação é grave, e isso obriga o governo a agir. Ele argumentou ainda que a Baviera é um estado de fronteira e, por isso, enfrenta um desafio ainda maior.

Restaurantes e bares fecharão a partir deste sábado. Tele-entregas são permitidas. Supermercados e bancos também permanecerão abertos. Também é permitido ir ao trabalho ou ao médico.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), agência responsável pelo controle e prevenção de doenças na Alemanha, a Baviera é o terceiro estado com mais infecções no país, com 2.401 casos e 12 mortes, após a Renânia do Norte-Vestfália (3.497 casos, 6 mortes) e Baden-Württemberg (2.746 casos, 10 mortes).

08:20 - Número de mortes quase triplica na Alemanha

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), agência responsável pelo controle e prevenção de doenças na Alemanha, o número de mortes pelo coronavírus Sars-Cov-2 no país saltou de 11 para 31 entre quinta e sexta-feira. Em 24 horas, o instituto registrou 2.958 novos casos, somando um total de 13.957 infecções.

"Estamos vendo um crescimento exponencial. Somente podemos diminuir o ritmo da epidemia se nos ativermos às regras. Mantenha distância. O vírus é normalmente espalhado de pessoa para pessoa", disse Lothar Wieler, presidente do RKI. “Estamos vivendo uma crise cuja extensão eu pessoalmente nunca imaginei."

Os números do RKI diferem dos contabilizados pela Universidade Johns Hopkins, pois o instituto alemão apenas reporta os casos recebidos via canais oficiais. A universidade, por sua vez, tenta manter uma contagem global em tempo real, considerando números reportados pela mídia e autoridades de saúde. A DW leva em conta dados de ambas as instituições. Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, a Alemanha tem mais de 16 mil casos e 44 mortes.

08:15 – Médicos cubanos aguardam convocação para atuar contra coronavírus

Profissionais cubanos da saúde que ficaram no Brasil depois que sua participação no programa "Mais Médicos" foi encerrada no final de 2018 estão aguardando convocação do governo federal para ajudar no tratamento da pandemia de coronavírus no país.

O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que vai fazer a convocação, mas ainda não houve pedido oficial aos médicos.

Na semana passada, o governo anunciou que abriria mais de 5 mil novas vagas no âmbito do "Mais Médicos" para reforçar a assistência sanitária no país para conter a pandemia de coronavírus. Os contratos terão um ano de duração. O objetivo, segundo o ministério da Saúde, é ajudar a repor profissionais que ficam doentes e precisam ser isolados para não contagiar os pacientes com o coronavírus.

Porém, os profissionais precisam ser registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM), o que exclui parte dos médicos cubanos que não tem o diploma reconhecido no Brasil.

08: 00 - Youtube e Netflix reduzem qualidade do streaming na UE

O Youtube anunciou que seguirá os passos da Netflix e reduzirá a qualidade do streaming na União Europeia (UE) para evitar sobrecarregar a internet à medida que milhares de europeus começam a trabalhar de casa. O chefe de Mercados Internos da UE, Thierry Breton, pediu que plataformas de streaming reduzissem a qualidade de seus vídeos para evitar problemas. Estudos apontam que o Youtube e a Netflix respondem por 25% do tráfego na internet global.

07:00 - Áustria prolonga restrições

A Áustria estenderá as medidas restritivas para o combate à disseminação da covid-19 por mais três semanas, até 13 de abril, afirmou o chanceler federal do país, Sebastian Kurz. Segundo o líder austríaco, especialistas acreditam que as medidas estejam surtindo efeito, mas devem ser mantidas.

05:45 - China não registra novos casos pelo segundo dia seguido

O Ministério da Saúde da China anunciou nesta sexta-feira (20/03) que o país não registrou nenhum novo caso nas últimas 48 horas.

É a primeira vez que isso acontece desde o início da epidemia no país, no fim de 2019.

No pico da crise havia milhares de novas infecções todos os dias.

O ministério acrescentou que foram registrados 39 casos novos na China continental nas últimas 24 horas, mas todos em pessoas que chegaram do exterior.

Espanha tem mais de 18 mil casos de covid-19 conhecidos e 833 mortos

03:30 - Mais de 10 mil mortes por Sars-Cov-2 em todo o mundo

O total de mortes causadas pelo coronavírus Sars-Cov-2 já passou de 10 mil em todo o mundo, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.

Para comparação, o surto de Sars em 2002 e 2003 deixou 774 mortos.

Em todo o mundo são mais de 244 mil casos diagnosticados. Mais de 86 mil pessoas se recuperaram da doença, segundo os dados desta sexta-feira.

A Europa, e não mais a Ásia, é o epicentro da epidemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Itália, que tem mais de 41 mil casos confirmados, já registrou 3.405 mortos.

A Espanha, com mais de 18 mil casos conhecidos, tem 833 mortos.

Na França são quase 11 mil casos e 372 mortes.

Na Alemanha há mais de 15 mil casos registrados e 44 mortes.

01:00 - Califórnia ordena que seus 40 milhões de residentes fiquem em casa

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ordenou que todos os residentes do estado permaneçam em casa e só saiam quando necessário para combater o surto de coronavírus.

Newsom afirmou que projeções apontam que 56% dos moradores da Califórnia devem contrair o Sars-Cov-2, o que deve sobrecarregar hospitais. Los Angeles, a segunda maior cidade dos EUA, deve ser "desproporcionalmente impactada" pela pandemia.



00:30 - Brasil restringirá entrada via aérea de estrangeiros da Europa e da Ásia

O Brasil anunciou na quinta-feira que vai restringir a entrada no país, via aérea, de pessoas vindas da Europa e de vários países asiáticos por 30 dias para conter a disseminação do coronavírus. A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A medida entra em vigor na próxima segunda-feira. No comunicado, o governo cita os países-membros da União Europeia, China, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul.

O governo brasileiro também já tinha anunciado que fecharia as fronteiras terrestres para estrangeiros por duas semanas. As barreiras valem para todos os países vizinhos do Brasil, com exceção do Uruguai, que terá regras específicas. Na última terça-feira, o governo também anunciou o fechamento da fronteira com a Venezuela.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos desta quinta-feira

Brasil fecha fronteiras e proíbe entrada de estrangeiros de países vizinhos

Wuhan não tem novos casos, e 34 novas infecções reportadas pela China são importadas

Itália supera China em número de mortos e deve prorrogar restrições à vida pública

Espanha registra aumento de mortes e novas infecções

França tem mais de 100 mortos em 24 horas

Trump diz que remédio para malária será testado contra coronavírus

Argentina impõe quarentena em todo território

Freiburg, no sul da Alemanha, anunciou que vai impor quarentena à população

