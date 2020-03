+ Coronavírus: São Paulo decretará quarentena em todo o estado +

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 11 mil; casos somam quase 275 mil; ao menos 88 mil se recuperaram

Brasil tem 978 infectados em 25 estados e no DF, segundo secretarias estaduais da Saúde, além de 12 mortes confirmadas – nove em SP e três no RJ

Cada vez mais estados alemães aumentam restrições à população

Irã anuncia mais 123 mortes por coronavírus

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações deste sábado (21/03) - horário de Brasília:

14:25 – Moscou e a desinformação na crise do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já fala numa "infodemia" em conexão com a crise do coronavírus. Não apenas o vírus, mas também uma quantidade crescente de informações circula pelo mundo. No entanto, muitas informações são pura desinformação e são usadas como um meio de exercer influência política.

A Rússia é particularmente ativa nessa área. Um relatório da divisão para comunicação estratégica do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) divulgado nesta semana relata dezenas de casos de desinformação em relação ao vírus. Somente entre 22 de janeiro e 19 de março de 2020, os "caçadores de desinformação" da UE listam mais de 110 casos de notícias falsas de origem russa sobre o coronavírus. Os autores e as mensagens são sempre as mesmas – e têm uma longa tradição no sistema russo de interferência no exterior.

Leia a matéria completa

14:10 – Números de casos de covid-19 na África passa de mil

O número de casos do novo coronavírus na África passou de mil e de mortes chegou a 30. Infecções foram registradas em 40 países e territórios do continente, com dois primeiros casos em Angola.

No total foram contabilizados 1.107 casos de covid-19 na região desde o início da pandemia, cuja primeiro infecção foi detectada em 14 de fevereiro, no Egito, o país com o maior número de casos, 285.

O país com o maior número de mortes é a Argélia, com 12. Nas últimas horas, foram anunciados mais de uma centena de novos casos em 14 países, incluindo Angola, que registrou suas duas primeiras infecções.

Desde o surgimento do surto em dezembro, na China, vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o fechamento de fronteiras. Neste contexto, o Egito proibiu a realização de manifestações religiosas no país, enquanto a Nigéria anunciou neste sábado o fechamento dos seus aeroportos a voos vindos do exterior.

13:53 – Explode demanda por alimentos e produtos de higiene em Berlim

A atual demanda por alimentos e produtos de higiene nos supermercados da capital alemã ultrapassou em quase três vezes o volume registrado no período do Natal. De acordo com o presidente da Associação Comercial de Berlim e Brandemburgo, Nils Busch-Petersen, os mercados na cidade ainda enfrentam a "venda irracional" de produtos como papel higiênico, sabonete, farinha e macarrão.

Prateleiras vazias são nova realidade de supermercados na Alemanha

À emissora de televisão local rbb, Busch-Petersen afirmou que o principal problema para o abastecimento da atual demanda é o limitado número de veículos que fazem as entregas nos supermercados. Motoristas de outros setores estão sendo recrutados como reforço.

A Associação Comercial de Berlim e Brandemburgo também registrou um aumento na agressividade e tensão dos consumidores nos supermercados.

13:37 – Maratona do Rio é adiada

A Maratona do Rio, programada para 12 de junho, foi adiada para o dia de 12 de outubro devido ao surto de coronavírus. Segundo a organização do evento, corredores que não puderem participar na nova data podem transferir a inscrição gratuitamente para a prova do ano que vem.

13:20 – São Paulo decretará quarentena em todo o estado

Com a confirmação de mais seis mortes causadas pelo novo coronavírus, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que decretará quarentena por 15 dias a partir de terça-feira. A medida determina o fechamento do comércio e serviços não essenciais.

Apenas serviços de saúde, de entrega em casa, segurança e limpeza, além de supermercados, pet shops, bancos e lotéricas, podem continuar funcionando. A ordem exclui também indústrias da quarentena.

"Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade", disse Doria, acrescentando que a polícia irá ser usada para evitar aglomerações, como bailes funks.

O número de casos confirmados da covid-19 no estado chegou a 396 e de mortes a 15. Há 9 mil suspeitas de infecção.

13:10 – Como se proteger do coronavírus

Lavar as mãos frequentemente com sabonete, evitar lugares muito movimentados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar com um lenço ou com o cotovelo estão entre os comportamentos para diminuir as chances de contágio.

Leia a matéria completa

13:05 – Cerca de 900 milhões de pessoas confinadas em casa

A pandemia da covid-19 obrigou 900 milhões de pessoas de 35 países a ficarem confinadas em casa, segundo uma estatística da agência de notícias AFP. A maior parte delas, cerca de 600 milhões, vive em países que decretaram a quarentena obrigatória, como é o caso da Itália.

Outros 300 milhões vivem em países que restringiram a circulação apenas de casos suspeitos ou doentes ou ainda que pedem que os cidadãos evitem sair de casa.

12:47 – Finlândia registra primeira morte

A Finlândia confirmou a primeira morte no país devido ao novo coronavírus. O idoso morreu na capital Helsinque. O número de casos no país nórdico de pouco mais de 5,5 milhões de habitantes chegou a 521.

12:25 – Egito fecha mesquitas e igrejas

Autoridades religiosas do Egito ordenaram o fechamento de todas as mesquitas e igrejas do país e proibiram reuniões comunitárias de oração para tentar conter a propagação do novo coronavírus. A medida fica em vigor por pelo menos duas semanas.

O país já havia decretado medidas para limitar a interação social, entre elas, o fechamento de escolas, universidades, restaurantes, casas noturnas, clubes e do comércio em geral. O tráfego aéreo também foi interrompido.

Até o momento, o Egito registrou 285 casos da covid-19 e oito mortos.

12:10 – Alemanha quer proteger inquilinos de despejo

Diante dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o governo alemão pretende apresentar um projeto de lei para proteger inquilinos de despejo, segundo a agência de notícias alemã dpa. A atual legislação alemã permite que proprietários de imóveis revoguem o contrato se o inquilino deixar de pagar o aluguel por dois meses consecutivos.

O novo projeto de lei protege inquilinos que não puderem pagar o aluguel entre abril e setembro deste ano. Neste período, os proprietários de imóveis não poderão mais revogar os contratos e entrar com uma ação de despejo. Os inquilinos, porém, deverão pagar os alugueis atrasados posteriormente.

11:54 – Rio de Janeiro registra mais uma morte por coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Janeiro informou uma terceira morte no estado devido à covid-19. A vítima era um idoso de 65 anos que vivia em Petrópolis. Ele havia retornado de uma viagem ao Egito e fez escala nos Estados Unidos.

Ao todo, o número de mortos no Brasil devido ao novo coronavírus chega 12.

11:28 – Alemanha registra mais de 20 mil casos de covid-19

Dados da Universidade Johns Hopkins apontam nesta sábado que a Alemanha ultrapassou o Irã e se tornou o quarto país com maior registro de casos de covid-19 no mundo. No total, segundo a universidade, o país concentra 20.705 casos da doença.

A Alemanha até agora também registrou 70 mortes causadas pela covid-19 – um total relativamente baixo se comparado com outros países, como o Irã e a Espanha, que oficialmente têm números similares de infectados, mas que já registraram mais de mil mortes cada.

Leia mais: Por que a taxa de mortalidade por coronavírus é mais baixa na Alemanha?

10:35 – Governo húngaro quer prorrogar estado de emergência por tempo indeterminado

O governo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, propôs na sexta-feira ao parlamento um projeto para estender por tempo indeterminado uma declaração de estado de emergência em vigor no país em meio à pandemia da covid-19.

A medida vai permitir que Órban, no poder desde 2010, governe por decreto e imponha penas de prisão de até cinco anos para quem "espalhar informações que causem perturbação ou inquietação" sobre a pandemia. O parlamento também vai ficar suspenso, segundo o projeto.

Inicialmente, o decreto de estado de emergência em vigor desde a semana passada só teria força por 15 dias.

Críticos do premiê ultraconservador, que há anos é acusado de governar de forma autoritária, acusaram imediatamente Órban de aproveitar a crise para minar ainda mais a democracia húngara. O diretor de comunicações da seção europeia ONG Human Rights Watch (HRW), Andrew Stroehlein, criticou a proposta. "O partido governista Fidesz, que vem erodindo a democracia há anos, está usando a crise do coronavírus para dar os últimos passos em seu projeto de longo prazo: a ditadura", escreveu no Twitter.

A proposta que prevê punições para "quem divulgar informações que causem perturbação" ou inquietação" vem na esteira da publicação de uma série de críticas por parte da mídia independente e de grupos de oposição, que acusam o governo de ocultar detalhes sobre a pandemia e de agir de maneira inconsistente na gestão da crise. A proposta sobre penas de prisão levantou imediatamente temores entre jornalistas independentes no país.

Oficialmente, o país contabiliza 103 infectados pelo novo coronavírus e quatro mortes.

O governo, por sua vez, disse que a medida é necessária porque um número crescente de deputados vem sendo infectado pelo coronavírus e que as penas de prisão são necessárias para impedir a disseminação de "informações falsas".

"O governo é obrigado a adotar decisões responsáveis e a propor, se necessário, restrições incomuns e desconhecidas. Seguir essas medidas, permanecer unidos e manter a disciplina são nossas tarefas mais importantes", afirmou o governo, em comunicado.

A proposta deve ser votada pelo Parlamento na próxima segunda-feira.

9:34 – Oferta cultural online cresce em tempos de coronavírus

Vários eventos culturais foram cancelados na Alemanha. Teatros, salas de espetáculo e cinemas estão vazios, e o público está em casa. Por isso, muitos promotores estão oferecendo versões online de seus eventos, e os live-streamings estão se tornando ultrapopulares.

"Quando a crise do coronavírus começou, todo mundo achava que as galerias fechariam", comenta a galerista Tanja Wagner. "Eu logo entendi que teria de fazer algo para permanecer em contato com o mundo das artes."

Leia a matéria completa

8.20 – Espanha registra novo recorde diário de mortes pela covid-19

A Espanha registou nas últimas 24 horas 324 mortos pela covid-19. Foi o dia com mais mortes registradas desde o início da pandemia no país. Também foram contabilizados 4.946 novos casos de infecção, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Trabalho de desinfecção na Espanha, terceiro país mais atingido pela covid-19

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início do surto, o país já registrou 24.926 casos da covid-19. No total, 1.326 pessoas morreram e 2.125 se recuperaram.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madri, com 8.921 infetados e 804 mortos, seguida pela da Catalunha (4.203 e 122), a do País Basco (1.725 e 85) e a da Andaluzia (1.515 e 40).

A Espanha é o terceiro país com mais casos da covid-19, depois da China e da Itália e recentemente ultrapassou o Irã em número de infectados.

07:56– China tem terceiro dia seguido sem registro de novo contágio

Pelo terceiro dia consecutivo, nenhuma nova infecção pelo novo coronavírus foi detectada na China. Ao mesmo tempo, no entanto, 41 casos adicionais de infecção foram notificados nos quais os afetados contraíram a doença no exterior, disseram as autoridades neste sábado. Também ocorreram sete novas mortes, todas na província de Hubei.

O número oficial de novas infecções na China, ponto de partida da pandemia, vem caindo significativamente há semanas. Na China continental, mais de 81 mil pessoas foram diagnosticadas com o novo vírus, e cerca de 6 mil pessoas ainda estão doentes, segundo as autoridades. O número de mortes devido à covid-19 na China é de 3.255.

07:30 – Brasil tem 978 infectados

O Brasil tem 978 infectados em 25 estados e no DF, segundo dados divulgados pelas secretarias estaduais da Saúde, além de 11 mortes confirmadas, de acordo com informação do portal G1. Foram confirmadas 11 mortes em decorrência do novo coronavírus – nove em SP e duas no RJ. De acordo com levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira, entretanto, o total no país é de 904 casos confirmados de covid-19.

07:06 – Irã anuncia mais 123 mortes por coronavírus

As autoridades iranianas anunciaram neste sábado (21/03) que 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, elevando o número total de casos fatais de covid-19 no país para 1.556. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Irã, Kianush Jahanpur, foram registradas 966 infecções nas últimas horas e, no total, 20.610 pessoas foram infectadas no país. O Irã é, juntamente com China e Itália, um dos países mais afetados pela pandemia.

06:17– Estados alemães aumentam restrições à população

Vários estados alemães já implementam medidas de confinamento para seus cidadãos, na véspera de um encontro entre governadores e a chanceler federal alemã Angela Merkel para discutir os passos a serem tomados diante do coronavírus.

A Baviera, no sul do país e com 13 milhões de habitantes, foi o primeiro estado a decretar uma situação de emergência, na última segunda-feira, e também o primeiro, nesta sexta, a decretar o confinamento da população.

A decisão das autoridades bávaras foi seguida por determinações semelhantes no Sarre, Renânia-Palatinado e Baden-Württemberg, no oeste do país; Hamburgo, no norte, e Saxônia, no leste.

Nesses estados, só permanecem abertos estabelecimentos comerciais com itens de primeiras necessidades, como supermercados e farmácias, além de postos de gasolina e bancos. É permitido fazer compras, ir ao trabalho, passear com o cachorro ou praticar esportes ao ar livre, mas apenas individualmente.

Leia mais

04:42– Baviera propõe solução nacional

O governador do estado da Baviera, Markus Söder, apelou para que toda a Alemanha adote uma posição única para enfrentar a crise do coronavírus, que ele descreveu como "realmente uma questão de vida ou morte". Ele fez a proposta em entrevista à rádio Antenne Bayern, um dia após determinar a restrição da circulação de pessoas durante duas semanas no estado, em um esforço para conter a disseminação da doença.

"Sinto muito que às vezes tenhamos que fazer isso dessa maneira", disse ele, referindo-se às medidas, que permitem que as pessoas deixem suas casas apenas em casos de necessidade, como ir ao trabalho, comprar mantimentos ou remédios.

Os governadores de todos os estados da Alemanha devem discutir no domingo a possibilidade de novas restrições, em reunião com a chanceler federal alemã, Angela Merkel.

03:25 – Bangkok fecha shoppings e restaurantes

A capital tailandesa, Bangkok, está fechando seus shopping centers e restaurantes do próximo domingo a 12 de abril. O governador da cidade diz que apenas supermercados e farmácias permanecerão abertos.

Em seu maior aumento diário, o Ministério da Saúde do país do Sudeste Asiático confirmou 89 novos casos de Covid-19 neste sábado.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta sexta-feira:

Brasil tem 904 casos confirmados e 11 mortes – nove em SP e duas no RJ

Senado aprova decreto de estado de calamidade pública no país

Governo brasileiro reduz a zero crescimento do PIB em 2020

China não registra novos casos pelo segundo dia seguido

Baviera e outros estados da Alemanha restringem circulação de pessoas

Espanha registra 1.000 mortes, e Itália bate recorde diário de óbitos

Jovens não são invencíveis ao vírus, diz OMS

___________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter