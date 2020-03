+ Coronavírus: Ministro de Bolsonaro testa positivo para coronavírus +

Infecções pelo coronavírus chegam a mais de 204 mil

Brasil tem 291 casos e uma morte confirmados pelo Ministério da Saúde

Ministro de Bolsonaro anuncia ter covid-19

Países da União Europeia fecham fronteiras do bloco por 30 dias

Alemanha rejeita não europeus no Aeroporto de Frankfurt

11:05 - Casos de covid-19 passam de 200 mil

O mapa da Universidade Johns Hopkins, usado como uma das referências para apurar o número de casos do coronavírus Sars-Cov-2 em tempo real, já computa mais de 204 mil infecções em 157 países e regiões do mundo. O total de mortes já passa de 8 mil, e mais de 82 mil pessoas já se recuperaram da doença.

11:00 - Festival Eurovisão é cancelado

O Festival Eurovisão da Canção de 2020, planejado para meados de maio, foi cancelado devido às incertezas provocadas pela pandemia de coronavírus, anunciaram os organizadores. Realizado anualmente desde 1956, o evento é bastante popular entre europeus e consagrou nomes como o do grupo sueco de música pop Abba.

10:50 - Trump anuncia fechamento da fronteira com o Canad[a

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a fronteira do país com o Canadá será fechada. "Nós fecharemos temporariamente, após consenso mútuo, a nossa fronteira norte com o Canadá para o trânsito não essencial. O comércio não será afetado. Detalhes em seguida", escreveu no Twitter.

10:05 - General Heleno diz que está com coronavírus

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou nesta quarta-feira que foi diagnosticado com o coronavírus Sars-Cov-2. O ministro, de 72 anos, fez parte da comitiva presidencial que viajou, no início de março, aos Estados Unidos, onde o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com seu homólogo americano, Donald Trump. Heleno, que é general da reserva, é a 18º integrantes da comitiva a ser confirmado com a covid-19, segundo a Folha de S.Paulo.

09:05 - "Subestimamos o vírus", diz presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ao tabloide alemão Bild que o coronavírus foi subestimado. "Acredito que todos nós que não somos especialistas subestimamos o coronavírus no início. Mas nesse meio tempo ficou claro que se trata de um vírus que ainda vai nos ocupar por muito tempo. Todas essas medidas que há 14 dias ou três semanas nos soavam drásticas, draconianas – compreendemeo que precisa ser assim agora. Isso é muito difícil, mas acho que a população está colaborando bastante", afirmou em entrevista publicada nesta quarta.

08:05 - Agência alerta que Alemanha pode ter até 10 milhões de casos

Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI, agência responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha), afirmou que o país pode vir a registrar 10 milhões de infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 em poucos meses se as medidas de contenção determinadas pelo governo não forem seguidas.

"A epidemia está num curso exponencial", disse Wieler, ressaltando que as pessoas devem evitar o contato social, pois a principal foirma de contágio é de pessoa para pessoa. "Estamos no começo de uma epidemia que ainda vai durar muitas semanas e meses no nosso país."

De acordo com o RKI, há atualmente 8.198 casos de covid-19 confirmados no país, o que representa um aumento de cerca 1.042 infecções em 24 horas. Ao menos 12 pessoas já morreram na Alemanha em decorrência do coronavírus. Na Europa, já são cerca de 64 mil casos confirmados.

Nesta terça, Wieler havia alertado que a pandemia pode durar até dois anos.

08:00 - Ucrânia declara estado de emergência em Kiev

O governo da Ucrânia delcarou estado de emergência na capital Kiev e arredores para conter a disseminação do coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Denys Shmygal. O país tem 14 casos confirmados de covid-19 e duas mortes.

Não ficou imediatamente claro que medidas adicionais serão impostas ap[os a declaração do estado de emergência. A Ucrânia já impôs restrições ao funcionamento de lojas, restaurantes e transporte público em todo o país.

06:57 - Infecções no Brasil

Segundo o portal G1, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até o início da manhã desta quarta-feira 350 casos do coronavírus Sars-Cov-2 confirmados em 17 estados do Brasil e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado da tarde de terça-feira, apontou 291 casos. O país registrou sua primeira morte nesta quarta, de um homem de 62, morador de São Paulo, e que sofria de diabetes e hipertensão. Outros quatro óbitos suspeitos são investigados no estado. O Rio de Janeiro também reportou a morte de idoso de 69 anos com sintomas de coronavírus.

06:30 - Não europeus rejeitados no Aeroporto de Frankfurt

Oficiais de fronteira alemães começaram a rejeitar cidadãos não europeus que chegaram ao Aeroporto Internacional de Frankfurt na manhã desta quarta-feira, de acordo com a decisão anunciada por países da União Europeia (UE) na véspera de fechar as fronteiras do bloco por 30 dias. Com raras exceções, somente cidadãos e residentes legais terão entrada autorizada no bloco.

Cerca de 5 mil pessoas vindas em 100 voos deverão ser controladas por oficiais de imigração no Aeroporto de Frankfurt, noticiou a agência de notícias DPA. O número dos que serão rejeitados não foi especificado, mas companhias aéreas receberam a instrução de levar os que não tiverem a entrada permitida de volta ao aeroporto de onde partiram.

06:16 - Merkel fará pronunciamento sobre a pandemia

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, se pronunciará na noite desta quarta-feira sobre a crise de coronavírus e as medidas adotadas para conter a disseminação do patógeno. O pronunciamento será às 20h15 (16h15 no horário de Brasília).

04:00 - Rússia fechará escola

A Rússia anunciou que fechará todas as escolas do país a partir da próxima segunda-feira. O país tem 114 infecções pelo coronavírus confirmadas, e Moscou já implementou restrições para conter a propagação da covid-19, incluindo fechamento de fronteiras e a proibição de reuniões públicas.

03:50 - Bélgica restringe vida pública

A Bélgica vai impor restrições à circulação de pessoas a partir do meio-dia desta quarta-feira até ao menos 5 de abril. A capital do país, Bruxelas, é a capital de facto da União Europeia. A primeira-ministra belga, Sophie Wilmes, afirmou que as pessoas só devem sair de casa para emergências ou para ir a supermercados, farmácias e médicos. Todas as reuniões foram proibidas. O país segue a linha adotada por outros europeus, incluindo Alemanha, França, Espanha e Itália.

01:00 - FMI rejeita ajuda à Venezuela

O Fundo Monetário Internacional (FMI) rejeitou um pedido da Venezuela de um empréstimo emergencial de 5 bilhões de dólares para combater o coronavírus. Um porta-voz do FMI disse que o pedido não pode ser levado em consideração porque “não há clareza” entre os 189 países-membros do fundo sobre quem deve ser reconhecido como líder legítimo do país, Nicolás Maduro ou o líder opositor e autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. Maduro anunciou “quarentena social” em toda a Venezuela a partir desta terça

00:30 - Epidemia regride na China

A China continental reportou 11 mortes pela covid-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus Sars-Cov-2, nesta terça-feira, menos que as 13 registradas na segunda. O país também registrou 13 novas infecções, sendo que 12 foram importadas de outros países, segundo as autoridades chinesas. O vírus foi identificado pela primeira vez em dezembro na província chinesa de Hubei, a partir de onde se espalhou pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse na semana passada que a Europa passou a ser o centro da pandemia de covid-19.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos de terça-feira

Alemanha e França impõem novas restrições à vida pública

Países da UE decidem fechar fronteiras por 30 dias

Governo alemão classifica risco como alto e anuncia plano para repatriar cidadãos

Brasil registra primeira morte

Bolsonaro diz que seu segundo teste deu negativo

