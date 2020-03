+ Coronavírus: Merkel testa negativo pela segunda vez +

Mundo tem mais de 425 mil infecções pelo coronavírus registradas, quase 19 mil mortes, e mais de 109 mil recuperados

Brasil tem 2.201 casos e 46 mortes, segundo Ministério da Saúde

Alcolumbre critica Bolsonaro por minimizar pandemia

Estados Unidos aprovam pacote de US$ 2 trilhões para combater pandemia do coronavírus

Príncipe Charles testa positivo para o novo coronavírus

Espanha ultrapassa China em número de mortes

Itália tem terceiro dia com recuo no número de novos casos

Bundestag aprova pacote anticoronavírus de 750 bilhões de euros

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta quarta-feira (25/03) – horário de Brasília:

13:44 – Itália é principal origem da epidemia no Brasil

A Itália foi a principal origem dos primeiros viajantes infectados pelo novo coronavírus que chegaram ao Brasil entre fevereiro e o início de março deste ano, quando começou da epidemia de Covid-19 no país. As constatações foram feitas por pesquisadores brasileiros, em colaboração com colegas do Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

Estudo publicado por eles no Journal of Travel Medicine indica que 54,8% de todos os casos importados de Covid-19 para o Brasil até o dia 5 de março foram de viajantes infectados na Itália, seguidos por passageiros vindos da China (9,3%) e da França (8,3%).

"Ao contrário da China e de outros países, onde o surto de Covid-19 começou devagar, no Brasil mais de 300 pessoas começaram a epidemia, em sua maioria vindas da Itália. Isso resultou em mais de cem casos da doença já no começo e em uma disseminação muito rápida do vírus", disse a pesquisadora Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e uma das autoras do estudo.

Como o principal destino desses passageiros vindos do país europeu foi São Paulo, a capital paulista acabou registrando os primeiros casos da doença no Brasil. Mas, além da cidade, esses viajantes também seguiram para outras nove capitais brasileiras – Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis –, deflagrando a epidemia no país.

13:12 – Merkel testa negativo pela segunda vez

O segundo teste da chanceler federal Angela Merkel para detectar uma possível contaminação pelo novo coronavírus também deu negativo, comunicou a Chancelaria Federal da Alemanha nestq quarta-feira. Merkel continua de quarentena por ter tido contato com um médico contaminado, na sexta-feira passada, e se submeterá a um terceiro teste no início da semana que vem.

12:30 – Médicos com coronavírus na Itália

Mais de 5 mil profissionais da saúde da Itália estão infectados com o novo coronavírus. Quatro morreram nesta quarta-feira, elevando o total de mortes para 29. O sindicato médico Anaao Assomed pediu ao governo que garanta a proteção do trabalhadores.

12:24 – EUA têm mais de 800 mortos pelo novo coronavírus

O número de mortes causadas pelo coronavírus Sars-Cov-2 nos EUA chegou a 802 nesta quarta-feira, segundo os registros da Universidade Johns Hopkins. Ao menos 192 mortes foram registradas em Nova York, o epicentro da pandemia no país.

Os Estados Unidos já são o terceiro país com maior número de infectados, com mais de 55 mil casos.

Ministro das Finanças, Olaf Scholz, recebeu amplo apoio no Parlamento alemão

11:35 – Bundestag aprova pacote anticoronavírus de 750 bilhões de euros

O Bundestag (Parlamento da Alemanha) aprovou nesta quarta-feira um fundo de resgate de 600 bilhões de euros para grandes empresas e um orçamento suplementar emergencial de 156 bilhões de euros em novas dívidas.

O pacote aprovado devido à crise do novo coronavírus é o maior desde a Segunda Guerra Mundial.

"É uma soma gigantesca", reconheceu o ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, perante os parlamentares. Mesmo assim, ele pôde contar até mesmo com os votos da oposição para a aprovação. A AfD foi o único partido que se absteve de votar.

O projeto segue agora para votação no Bundesrat, conselho que representa os estados da federação, marcada para esta sexta-feira. A aprovação significará que a Alemanha deixa de lado a regra seguida desde 2014, ainda no governo anterior da chanceler federal Angela Merkel, de não contrair novas dívidas.

O valor do orçamento emergencial inclui 122,8 bilhões de euros de ajuda para empresas e serviços de saúde e leva em conta uma queda estimada de 33,5 bilhões de euros em impostos.

Scholz disse que o pacote de ajuda tem três objetivos: garantir os serviços de saúde, garantir a subsistência das famílias, e estabilizar a economia e assegurar postos de trabalho.

O governo quer repassar 3 bilhões de euros para os hospitais e dobrar o número de leitos nas UTIs, hoje em 28 mil em todo o país. Também estão previstas uma série de medidas para aliviar os custos das empresas, de pequenas à grandes.

11:06 – Número de novos casos na Itália recua pelo terceiro dia

Nesta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, o número de novos contágios recuou na Itália na comparação com o dia anterior. Foram 3.612 novos casos na terça, ante 3.780 na segunda-feira.

A Organização Mundial da Saúde disse nesta quarta-feira que a Itália poderia alcançar o pico da curva de transmissões esta semana.

"A queda na velocidade de crescimento de contágios é um fator muito positivo, em algumas regiões creio que estamos perto do ponto de queda da curva, por isso o pico poderia ser alcançado esta semana e logo cair", declarou Ranieri Guerra, assistente do diretor-geral da OMS, em entrevista à emissora italiana Radio Capital.

Além disso, ele disse que esta semana e os primeiros dias da próxima serão cruciais para comprovar se as medidas de isolamento impostas pelo governo italiano estão dando resultados.

O número diário de mortos, porém, voltou a subir e foi de 743 nesta terça, frustrando expectativas de que os recuos no domingo e na segunda fossem o início de uma tendência.

10:42 – Putin adia referendo que decidirá sobre sua reeleição

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o referendo constitucional que, entre outras coisas, decidirá se ele poderá concorrer a mais dois mandatos de presidente será adiado por causa da epidemia do novo coronavírus. O referendo estava marcado para 22 de abril. Putin não marcou uma nova data e disse que ela dependerá da evolução da epidemia. A Rússia tem 658 casos confirmados do novo coronavírus, mas autoridades admitem que o número real deve ser bem maior.

10:32 – Alerta de riscos também para jovens

O presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, alertou contra o comportamento despreocupado de muitos jovens e disse que eles também podem ficar gravemente doentes de covid-19. "Jovens também podem morrer disso", afirmou.

Em redes sociais, muitos jovens alemães expressam despreocupação por causa da idade e marcam encontros nas chamadas corona-partys, literalmente "festas do corona".

09:43 – Bolsonaro defende isolamento parcial

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira o isolamento parcial de pessoas em meio à pandemia do coronavírus. Em entrevista diante do Palácio da Alvorada, ele disse que apenas pacientes que fazem parte de grupos de risco, como idosos, devem ficar em isolamento domiciliar.

"Vou conversar com ele [o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta] e tomar a decisão. Cara, você tem que isolar quem você pode. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso e levar para um lugar? É a família dele que tem que cuidar dele no primeiro lugar", disse o presidente.

Assistir ao vídeo 01:27 Compartilhar Bolsonaro é alvo de panelaço durante pronunciamento Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3a19C Bolsonaro é alvo de panelaço durante pronunciamento sobre coronavírus

Bolsonaro ainda criticou as medidas restritivas adotadas por governadores para diminuir a circulação de pessoas no país, adotando tom similar ao de seu pronunciamento nacional da véspera. Segundo o presidente, as medidas estaduais prejudicam a economia e podem criar instabilidade democrática porque geram uma atmosfera de caos no país.

Na terça, em seu terceiro pronunciamento sobre o coronavírus em menos de 20 dias, Bolsonaro atacou a imprensa e acusou meios de comunicação de espalharem "histeria" no país, além de criticar as medidas já aplicadas por governadores para conter o avanço da pandemia.

O presidente voltou a chamar a covid-19 de "gripezinha" e afirmou que idosos são o grupo de risco, alegando que mortes entre menores de 40 anos são raras e que 90% da população não apresentará sintomas da doença se for infectada.

09:30 – Governadores falam em demissão de Mandetta e impeachment de Bolsonaro

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, governadores criticaram o pronunciamento desta terça em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia de coronavírus e também afirmaram que a legitimidade do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no governo está perdida.

"Os governadores precisam se reunir, estamos sem coordenação. O ministro e os governadores de um lado e o presidente menosprezando a pandemia de outro", disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), citado pela Folha.

Flávio Dino (PC do B), governador do Maranhão, afirma que Bolsonaro "deflagrou o seu próprio processo de impeachment". "Está completamente fora da realidade", disse.

Governadores como o do Ceará, Camilo Santana (PT), e do Piauí, Wellington Dias (PT), defenderam as medidas de isolamento social que vem sendo adotadas.

09:00 – Porto Alegre confirma primeira morte por coronavírus na Região Sul

A prefeitura de Porto Alegre confirmou na madrugada desta quarta-feira a morte de uma mulher de 91 anos em decorrência de infecção pelo novo coronavírus, segundo noticiou o portal G1. A vítima estava internada na UTI do Hospital Moinhos de Vento.

Trata-se da primeira morte por covid-19 na Região Sul do Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, até esta terça-feira o país havia contabilizado 46 mortes, 40 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro. Ao todo, foram confirmada 2.201 infecções.

08:00 – Diretor de imunização no Ministério da Saúde se afasta do cargo

O diretor do departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda, afastou-se do cargo depois de divergências internas com a equipe, segundo o jornal O Globo. Croda está de férias até o início de abril, mas deverá deixar o cargo por causa de divergências internas com seu superior, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

Oficialmente, Croda está de férias, mas a ausência não está registrada no Diário Oficial. Ele faz parte da equipe da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus no Brasil.

Segundo o jornal, o afastamento do dirigente chama atenção porque aconteceu no momento em que a Secretaria de Vigilância em Saúde concentra os esforços no combate ao coronavírus. Oliveira disse que se trata da maior pandemia do século.

A condução da crise do coronavírus por parte do Ministério da Saúde incomodou o presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o ministro Luiz Henrique Mandetta vem tentando alinhar o discurso ao do presidente. Após pressão, a pasta também recuou de alguns anúncios, como a proibição imediata de cruzeiros turísticos. Nesta terça-feira, Bolsonaro fez um terceiro pronunciamento sobre o coronavírus, no qual voltou a minimizar a pandemia.

07:50 – Príncipe Charles testa positivo para o novo coronavírus

Uma porta-voz da família real britânica divulgou um comunicado nesta quarta-feira dizendo que o príncipe Charles, de 71 anos, obteve resultado positivo de infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2. O príncipe é o principal herdeiro do trono britânico.

A Clarence House, residência oficial de Charles, diz que ele tem sintomas leves da doença covid-19, causada pelo vírus. Ele está isolado numa propriedade da família real na Escócia, segundo comunicado.

A família real também informou que a esposa de Charles, Camilla, não contraiu o vírus e que seu teste foi negativo.

A rainha Elizabeth 2ª esteve com o príncipe Charles pela última vez em 12 de março, antes de quando ele pode ter contraído o vírus. A monarca, de 93 anos, está isolada em sua residência em Windsor, com seu cônjuge, o príncipe Philipp, de 98 anos.

Charles se reuniu numa mesa redonda com o príncipe Albert 2º de Mônaco no dia 10 de março. Albert também testou positivo para o coronavírus, embora se acredite que eles não tenham se dado as mãos.

Príncipe Charles, de 71 anos, obteve resultado positivo de infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2

07:41 – Espanha ultrapassa China em número de mortes

A Espanha ultrapassou a China no número de mortes decorrentes do coronavírus, segundo anúncio do governo nesta quarta-feira. Houve 3.434 mortes no país, que passou para o segundo lugar no número de fatalidades, atrás da Itália (mais de 6,8 mil mortes). A China registrou 3.285 mortes.

A Espanha possui mais de 33 mil casos confirmados de infecção pelo Sars-Cov-2 e está em quarto lugar segundo esse critério na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS). Números da Universidade Johns Hopkins mostram a Espanha com mais de 42 mil casos confirmados.

04:34 – Vietnã deixa de exportar arroz

Para garantir o alimento da própria população, o Vietnã anunciou que decidiu parar de exportar arroz. O governo justificou a decisão com uma grave seca que assola o sul do país. O primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc também ordenou a compra de estoques extras de arroz. Depois da Índia e da Tailândia, o Vietnã é o terceiro maior exportador mundial do grão.

04:20 – Governo e Congresso fecham pacote de estímulo de US$ 2 trilhões nos EUA

Os Estados Unidos anunciaram na madrugada desta quarta-feira (25/03, horário local) um acordo federal de US$ 2 trilhões para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 sobre a economia do país. O pacote de estímulo deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde.

O acordo se segue a dias de negociação e ainda precisa ser detalhado na linguagem legislativa. O pacote prevê remuneração direta à maioria dos americanos, ampliação de benefícios de seguro-desemprego, dinheiro para estados e um programa de US$ 367 bilhões para pequenas empresas poderem remunerar funcionários que precisam ficar em casa para conter o contágio do coronavírus no país.

Pacote de estímulo à economia poderá ser o maior da história americana, dizem jornais

A maratona de negociações aconteceu entre senadores republicanos e democratas e a equipe do presidente Donald Trump. O pacote quase não saiu porque legisladores democratas insistiram numa proteção mais ampla de trabalhadores e apontaram que um novo fundo de US$ 500 bilhões para auxiliar empresas em dificuldades devido à crise havia sido ignorado. Os democratas chegaram a barrar o acordo duas vezes, pedindo mais concessões.

Senado e Casa dos Representantes ainda precisam aprovar a legislação antes de enviá-la à sanção pelo presidente Donald Trump. De acordo com o diário The New York Times, o acordo deverá entrar em vigor em alguns dias.

Leia a notícia completa

03:26 – Natura deverá produzir álcool em gel e líquido em vez de maquiagem e perfumes

A empresa brasileira de cosméticos Natura anunciou que vai suspender temporariamente a produção de produtos de maquiagem e perfumaria em fábricas da América Latina. Em vez disso, gradualmente, as unidades fabricarão produtos de higiene pessoal, álcool em gel e líquido. Esse último será produzido excepcionalmente e não faz parte dos produtos do catálogo da empresa, relatou o diário Folha de S. Paulo.

A Natura também não deverá realizar programas de demissões pelos próximos dois meses por causa da crise do coronavírus. Funcionários de fábrica e laboratório entrarão num esquema de rodízio e de quadro reduzido.

Outras empresas brasileiras também estão fazendo doações em meio à crise. Natura e Avon doaram 2,8 milhões de sabonete (em barra e líquido) para comunidades carentes na América Latina. A Ambev, empresa de bebidas, produzirá álcool gel para hospitais públicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O álcool deverá ser retirado do processo produtivo das cervejas como a Brahma.

01:00 – Canal de mensagens da OMS no WhatsApp sobre coronavírus

A Organização Mundial da Saúde lançou um canal de mensagens no WhatsApp com o nome Alerta da Saúde para informar sobre dados atualizados do coronavírus Sars-Cov-2 e tirar dúvidas sobre o patógeno. O alerta funciona 24 horas.

Para acessar o serviço, basta clicar no link disponível na página da OMS e mandar a mensagem "Hi", em inglês, para o número que aparece em seguida. O serviço funciona em inglês, mas deve ser expandido para outros idiomas nas próximas semanas.

Segundo comunicado no site da OMS, "o serviço de mensagens tem o potencial de alcançar 2 bilhões de pessoas e dá à OMS a possibilidade de enviar informação diretamente às pessoas que precisam delas".

"De líderes governamentais a funcionários do setor da saúde, passando por famílias e amigos, o serviço enviará as últimas notícias e informações sobre o coronavírus, incluindo detalhes de sintomas, e como as pessoas podem proteger a si mesmas e aos outros. Também fornece os últimos relatórios e dados em tempo real para ajudar tomadores de decisão dos governo a proteger a saúde da população", diz o comunicado.

00:00 – "Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria", diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD), divulgaram na noite desta terça-feira (24/03) uma nota em reação ao pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção", diz a nota assinada por Alcolumbre a Anastasia.

Segundo o presidente o vice do Senado, a posição de Bolsonaro está "na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS)" e "não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos".

Leia a notícia completa

Alcolumbre: "Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República"

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira:

Bolsonaro minimiza novo coronavírus em pronunciamento

EUA podem ser novo epicentro da pandemia de coronavírus, diz OMS

Província de Hubei afrouxa quarentena de coronavírus

Alemanha tem mais de 4,7 mil novos casos de coronavírus num único dia

Comércio do Rio de Janeiro fechado por tempo indeterminado

Índia impõe confinamento obrigatório em todo o território

Aneel suspende cortes de energia por falta de pagamento

Prefeito de Moscou admite que situação é pior do que os dados oficiais apontam

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter