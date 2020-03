+ Coronavírus: Merkel diz que não vai relaxar medidas restritivas +

Mundo tem 533.416 casos confirmados, 24.110 mortes e quase 123 mil pacientes recuperados

Brasil tem 2.915 casos e 77 mortes, segundo Ministério da Saúde

Estados Unidos são o país com maior número de infecções por coronavírus no mundo

Merkel diz que não vai afrouxar medidas restritivas ao avanço do vírus

China continental registra primeira transmissão local em três dias

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta sexta-feira (27/03) – horário de Brasília:

05:54 – Merkel diz que não vai relaxar medidas restritivas contra o coronavírus

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, é contra o afrouxamento das medidas restritivas adotadas pelo país contra o avanço do coronavírus Sars-Cov-2 já depois da Páscoa (12/04). Na noite de quinta-feira, a mandatária pediu paciência aos cidadãos do país.

O fechamento de escolas e creches, por exemplo, vale até o fim das férias da Páscoa, dia 19/04.

Na noite de quinta-feira (26/03), Merkel disse que, "claramente, este não é o momento de falar sobre o afrouxamento dessas medidas".

A chanceler justificou a fala reiterando que não quer que o sistema de saúde do país seja sobrecarregado e que o número de novas infecções ainda está aumentando na Alemanha.

Ela explicou que, atualmente, ainda demora de quatro a cinco dias para que o número de pessoas infectadas duplique. Por isso, o período de tempo para medidas como o isolamento social vigorarem precisa ser estendido "por pelo menos dez dias". Além disso, o período de incubação do vírus dura de no mínimo cinco dias e até no máximo 14 dias, disse Merkel, pedindo "paciência às pessoas. Sempre esteve claro que só podemos pensar nisso (em afrouxar as medidas) quando virmos efeitos (das restrições)".

Ela ainda lembrou que algumas das medidas restritivas, como a proibição de reuniões com mais de duas pessoas em público, passaram a vigorar apenas no início desta semana (23/03), um período muito curto para avaliar a eficácia das decisões.

05:06 – China continental registra primeira transmissão local em três dias

A China continental registrou sua primeira transmissão local do coronavírus Sars-Cov-2 em três dias. A Comissão Nacional de Saúde do país divulgou nesta sexta-feira (27/03) que apenas um dos novos casos registrados na China continental foi contraído localmente. Os outros 54 casos relatados no país são de origem estrangeira, ou seja, foram "importados". No dia anterior, a China contou 67 novos casos.

O novo caso local foi registrado na província de Zheijiang, segundo a comissão. A China tem 81.782 casos de infecção pelo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Desde a eclosão da pandemia, no final de 2019, o país registrou 3.296 mortes.

00:00 – EUA são o país com maior número de casos de coronavírus no mundo

Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que os EUA assumiram a primeira posição entre os países com mais casos da covid-19, ultrapassando a China e a Itália no mesmo dia. Segundo o levantamento, o país contabilizava 85.991 casos na manhã desta sexta-feira.A Itália, por sua vez, acumula 80.589 casos. A China, 81.782.

Os EUA contam 1.296 mortes até o momento. Destas, 365 aconteceram na cidade de Nova York, cidade mais afetada pela pandemia no país.

O aumento dramático no número de casos ocorre no mesmo dia em que o presidente Donald Trump disse esperar que os EUA "voltem rapidamente ao trabalho".

"Eles (os americanos) precisam voltar ao trabalho, nosso país precisa voltar, nosso país é baseado nisso e acho que isso acontecerá rapidamente".

Americanos produzem material de proteção médico, como máscaras faciais, em Nova York

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta quinta-feira:

Casos de coronavírus pelo mundo atingem marca de meio milhão

Senado americano aprova pacote de US$ 2 trilhões por unanimidade

China proíbe temporariamente entrada de estrangeiros no país

Itália registra 712 mortes nas últimas 24 horas

França aplicou 225 mil multas por violação de confinamento

