+ + Coronavírus: EUA fecham pacote de US$ 2 trilhões contra coronavírus + +

Estados Unidos aprovam pacote de US$ 2 trilhões para combater pandemia do coronavírus

Brasil tem, segundo Ministério da Saúde, 2.201 casos confirmados e 46 mortes

04:20 – Governo e Congresso fecham pacote de estímulo de US$ 2 trilhões nos EUA

Os Estados Unidos anunciaram na madrugada desta quarta-feira (25/03, horário local) um acordo federal de US$ 2 trilhões para aliviar as consequências da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 sobre a economia do país. O pacote de estímulo deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde.

O acordo se segue a dias de negociação e ainda precisa ser detalhado na linguagem legislativa. O pacote prevê remuneração direta à maioria dos americanos, ampliação de benefícios de seguro-desemprego, dinheiro para estados e um programa de US$ 367 bilhões para pequenas empresas poderem remunerar funcionários que precisam ficar em casa para conter o contágio do coronavírus no país.

A maratona de negociações aconteceu entre senadores republicanos e democratas e a equipe do presidente Donald Trump. O pacote quase não saiu porque legisladores democratas insistiram numa proteção mais ampla de trabalhadores e apontaram que um novo fundo de US$ 500 bilhões para auxiliar empresas em dificuldades devido à crise havia sido ignorado. Os democratas chegaram a barrar o acordo duas vezes, pedindo mais concessões.

Senado e Casa dos Representantes ainda precisam aprovar a legislação antes de enviá-la à sanção pelo presidente Donald Trump. De acordo com o diário The New York Times, o acordo deverá entrar em vigor em alguns dias.



Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta quarta-feira (25/03) - horário de Brasília:

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira:

Bolsonaro minimiza novo coronavírus em pronunciamento

Província de Hubei afrouxa quarentena de coronavírus

Alemanha tem quase 5 mil novos casos de coronavírus num único dia

Comércio do Rio de Janeiro fechado por tempo indeterminado

Índia impõe confinamento obrigatório em todo o território

Aneel suspende cortes de energia por falta de pagamento

Prefeito de Moscou admite que situação é pior do que os dados oficiais apontam

