Coronavírus: dois passageiros de cruzeiro morrem no Japão

Dois idosos infectados pelo coronavírus Covid-19 que estavam a bordo do cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão, morreram, informou nesta quinta-feira (20/02) o Ministério da Saúde japonês.

A emissora pública japonesa NHK afirmou, citando fontes do governo, que as vítimas são uma mulher e um homem com cerca de 80 anos de idade. Os dois octogenários tinham alguns problemas de saúde e foram retirados do navio em 11 e 12 de fevereiro.

A agência de notícias Kyodo reportou que outras 29 pessoas estão em estado crítico. O Ministério da Saúde japonês não confirmou imediatamente essa informação.

Estes são os primeiros casos fatais entre as mais de 634 pessoas infectadas com o Covid-19 no navio Diamond Princess, elevando para três o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no Japão. O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, ao sul de Tóquio, é o maior foco do coronavírus fora da China continental.

Nesta quarta-feira, as autoridades japonesas deram início à operação de desembarque dos passageiros saudáveis, após o término do período de quarentena do navio, iniciado em 3 de fevereiro. A operação tem encerramento previsto para esta sexta-feira.

Mais de 400 passageiros desembarcaram do navio na quarta-feira, depois de seus exames darem negativo para o Covid-19 e não mostrarem sintomas durante o período de quarentena de 14 dias. Eles foram colocados em quarentena novamente em seus países de origem. Outros 500 passageiros começaram a deixar o navio nesta quinta-feira.

O governo japonês vem sofrendo críticas por sua gestão do surto no navio de cruzeiro, que transportava cerca de 3.700 pessoas.

Os passageiros foram instruídos a permanecer em suas cabines a partir de 5 de fevereiro, numa tentativa de conter o vírus. Mas esses esforços "podem não ter sido suficientes para impedir a transmissão entre indivíduos no navio", afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

O Ministério da Saúde do Japão defendeu suas ações, afirmando ter realizado "consultas sobre o controle adequado de infecções no navio" com especialistas e adotado uma série de medidas.

O número de mortos na China chegou a 2.118 nesta quinta-feira. Mais de 74 mil pessoas foram infectadas na China, a maioria delas na província central de Hubei. Centenas de casos foram confirmados em mais de duas dúzias de países. Duas pessoas morreram da doença no Irã na quarta-feira – as primeiras mortes no Oriente Médio.

Incluindo os dois passageiros do navio de cruzeiro no Japão, dez pessoas já morreram pelo Covid-19 fora da China continental.

