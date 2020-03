+ Coronavírus: China tem terceiro dia seguido sem registrar novos casos +

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 11 mil; casos somam quase 275 mil; ao menos 88 mil se recuperaram

Brasil tem 978 infectados em 25 estados e no DF, segundo secretarias estaduais da Saúde, além de 11 mortes confirmadas – nove em SP e duas no RJ

Cada vez mais estados alemães aumentam restrições à população

Irã anuncia mais 123 mortes por coronavírus

9:34 - Oferta cultural online cresce em tempos de coronavírus

Vários eventos culturais foram cancelados na Alemanha. Teatros, salas de espetáculo e cinemas estão vazios, e o público está em casa. Por isso, muitos promotores estão oferecendo versões online de seus eventos, e os live-streamings estão se tornando ultrapopulares.

"Quando a crise do coronavírus começou, todo mundo achava que as galerias fechariam", comenta a galerista Tanja Wagner. "Eu logo entendi que teria de fazer algo para permanecer em contato com o mundo das artes."

8.20 - Espanha tem 1.326 mortos pela covid-19

O número de mortos da Espanha em consequência do coronavírus aumentou em mais de 300 nas últimas 24 horas, subindo neste sábado para 1.326, de 1.002 registrados na sexta-feira, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país.

A cifra de casos registrados no país saltou para 24.926, dos 19.980 registrados na contagem anterior, anunciada na sexta-feira.

07:56 - China tem terceiro dia seguido sem registro de novo contágio

Pelo terceiro dia consecutivo, nenhuma nova infecção pelo novo coronavírus foi detectada na China. Ao mesmo tempo, no entanto, 41 casos adicionais de infecção foram notificados nos quais os afetados contraíram a doença no exterior, disseram as autoridades neste sábado. Também ocorreram sete novas mortes, todas na província de Hubei.

O número oficial de novas infecções na China, ponto de partida da pandemia, vem caindo significativamente há semanas. Na China continental, mais de 81 mil pessoas foram diagnosticadas com o novo vírus, e cerca de 6 mil pessoas ainda estão doentes, segundo as autoridades. O número de mortes devido à covid-19 na China é de 3.255.

07:30 Brasil tem 978 infectados

O Brasil tem 978 infectados em 25 estados e no DF, segundo dados divulgados pelas secretarias estaduais da Saúde, além de 11 mortes confirmadas, de acordo com informação do portal G1. Foram confirmadas 11 mortes em decorrência do novo coronavírus – nove em SP e duas no RJ. De acordo com levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira, entretanto, o total no país é de 904 casos confirmados de covid-19.

07:06 Irã anuncia mais 123 mortes por coronavírus

As autoridades iranianas anunciaram neste sábado (21/03) que 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, elevando o número total de casos fatais de covid-19 no país para 1.556. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Irã, Kianush Jahanpur, foram registradas 966 infecções nas últimas horas e, no total, 20.610 pessoas foram infectadas no país. O Irã é, juntamente com China e Itália, um dos países mais afetados pela pandemia.

06:17 - Estados alemães aumentam restrições à população

Vários estados alemães já implementam medidas de confinamento para seus cidadãos, na véspera de um encontro entre governadores e a chanceler federal alemã Angela Merkel para discutir os passos a serem tomados diante do coronavírus.

A Baviera, no sul do país e com 13 milhões de habitantes, foi o primeiro estado a decretar uma situação de emergência, na última segunda-feira, e também o primeiro, nesta sexta, a decretar o confinamento da população.

A decisão das autoridades bávaras foi seguida por determinações semelhantes no Sarre, Renânia-Palatinado e Baden-Württemberg, no oeste do país; Hamburgo, no norte, e Saxônia, no leste.

Nesses estados, só permanecem abertos estabelecimentos comerciais com itens de primeiras necessidades, como supermercados e farmácias, além de postos de gasolina e bancos. É permitido fazer compras, ir ao trabalho, passear com o cachorro ou praticar esportes ao ar livre, mas apenas individualmente.

04:42 - Baviera propõe solução nacional

O governador do estado da Baviera, Markus Söder, apelou para que toda a Alemanha adote uma posição única para enfrentar a crise do coronavírus, que ele descreveu como "realmente uma questão de vida ou morte". Ele fez a proposta em entrevista à rádio Antenne Bayern, um dia após determinar a restrição da circulação de pessoas durante duas semanas no estado, em um esforço para conter a disseminação da doença.

"Sinto muito que às vezes tenhamos que fazer isso dessa maneira", disse ele, referindo-se às medidas, que permitem que as pessoas deixem suas casas apenas em casos de necessidade, como ir ao trabalho, comprar mantimentos ou remédios.

Os governadores de todos os estados da Alemanha devem discutir no domingo a possibilidade de novas restrições, em reunião com a chanceler federal alemã, Angela Merkel.

03:25 - Bangkok fecha shoppings e restaurantes

A capital tailandesa, Bangkok, está fechando seus shopping centers e restaurantes do próximo domingo a 12 de abril. O governador da cidade diz que apenas supermercados e farmácias permanecerão abertos.

Em seu maior aumento diário, o Ministério da Saúde do país do Sudeste Asiático confirmou 89 novos casos de Covid-19 neste sábado.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos desta sexta-feira:

Brasil tem 904 casos confirmados e 11 mortes – nove em SP e duas no RJ

Senado aprova decreto de estado de calamidade pública no país

Governo brasileiro reduz a zero crescimento do PIB em 2020

China não registra novos casos pelo segundo dia seguido

Baviera e outros estados da Alemanha restringem circulação de pessoas

Espanha registra 1.000 mortes, e Itália bate recorde diário de óbitos

Jovens não são invencíveis ao vírus, diz OMS

