+ Coronavírus: Brasil tem 291 casos confirmados +

Mais de 196 mil casos em 153 países e territórios, com mais de 7,8 mil mortes

Alemanha e França impõem novas restrições à vida pública

UE fecha fronteiras por 30 dias

Governo alemão classifica risco como alto e anuncia plano para repatriar cidadãos

Brasil registra primeira morte e anuncia pacote econômico contra efeitos do coronavírus

-- Terça-feira, 17/03 --

20:10 – Trump quer enviar dinheiro aos americanos para enfrentar crise

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou dramaticamente a resposta do governo à pandemia de coronavírus ao anunciar um plano de enviar dinheiro a cidadãos americanos a fim de conter o impacto econômico do surto.

A Casa Branca disse que se prepara para enviar o auxílio financeiro dentro de duas semanas, como parte de um vasto pacote de estímulo para reforçar a confiança na maior economia do mundo, já que os esforços para conter a doença ameaçam uma recessão global.

"Os americanos precisam de dinheiro agora", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin. "O presidente me instruiu: não é culpa dos trabalhadores americanos que, por razões médicas, nós estejamos fechando tudo."

O valor exato a ser enviado não foi estipulado. Enquanto o senador republicano Mitt Romney propôs repasses de 1.000 dólares a cada cidadão, Mnuchin afirmou que a quantia será "maior do que está na imprensa".

Os pagamentos fazem parte de um pacote de estímulo mais amplo de 850 bilhões de dólares que o governo Trump está negociando com o Congresso.

19:40 – IBGE adia censo para 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disse que a coleta de dados do Censo Demográfico, programada para este ano, foi adiada para 2021 devido à pandemia de coronavírus. Segundo o órgão, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho do próximo ano, e os dados serão coletados entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

19:10 – Brasil vai fechar fronteira com a Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo federal vai fechar parcialmente a fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima, a partir desta quarta-feira (18/03), por causa da pandemia do novo coronavírus.

A medida deverá ser publicada em forma de uma portaria interministerial das pastas da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores. Segundo o presidente, a restrição valerá apenas para o trânsito de pessoas e não afetará a circulação de mercadorias.

"Amanhã tem a portaria. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo. Se fechar o tráfego com Venezuela, a economia de Roraima desanca", disse Bolsonaro.

18:40 – Governo autoriza prisão de quem violar isolamento obrigatório

Em portaria publicada no Diário Oficial da União, o governo federal definiu as regras para situações de quarentena e isolamento compulsórios no país. Entre outras medidas, o texto estabelece as punições para quem descumprir ordens das autoridades de saúde e sanitárias.

Pessoas que se recusarem a seguir o tratamento estarão sujeitas a processos penais e, em casos excepcionais, poderão ser levadas à prisão. A portaria prevê inclusive o uso de força policial para encaminhar esses pacientes desobedientes.

O descumprimento de medidas porderá ser enquadrado em dois artigos do Código Penal: art. 268, crime contra a saúde pública, com pena de prisão de um mês a um ano, além de multa; e art. 330, crime de desobediência, com pena de detenção de 15 dias a seis meses, e multa.

A portaria afirma que a obrigação de isolamento, quarentena e tratamento médico só poderá ser estabelecida por indicação de um médico ou profissional de saúde.

17:30 – Casos confirmados no Brasil sobem para 291

Após o Brasil registrar sua primeira morte por coronavírus, o Ministério da Saúde informou que o número de casos confirmados de infecção subiu de 234 para 291 no país.

O vírus Sars-Cov-2 já atinge 16 estados e o Distrito Federal, segundo dados oficiais. O estado mais afetado é São Paulo, com 164 infecções confirmadas, além de uma morte. O Rio de Janeiro conta 33 casos, enquanto o Distrito Federal, 21.

Autoridades do país investigam ainda 8.819 casos suspeitos – na véspera, eram 2.064 as ocorrências em investigação.

A maioria dos casos brasileiros ainda é importada, ou seja, atinge pacientes que viajaram a outros países afetados pela pandemia. Nas cidades de São Paulo e Rio, porém, já há casos de transmissão comunitária, ou seja, quando pessoas contraem o vírus sem ter viajado a zonas de risco ou ter vínculo com outro caso confirmado.

16:50 – Países da UE decidem fechar fronteiras

Os líderes dos 27 países-membros da União Europeia (UE) concordaram em fechar as fronteiras externas do bloco durante 30 dias a fim de conter a propagação do novo coronavírus, anunciaram autoridades europeias.

A proibição deve ter efeito imediato e "exceções muito limitadas", disse a chanceler federal alemã, Angela Merkel, em coletiva de imprensa após uma reunião por vídeo com os demais líderes europeus. Cidadãos da UE, residentes legais, diplomatas e alguns funcionários de saúde e transporte terão passe livre.

Além disso, segundo a chefe de governo alemã, cidadãos de países-membros da Associação Europeia de Livre Comércio (Efta, na sigla em inglês) – Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça – e do Reino Unido também estarão isentos da proibição.

Com a medida de proibir a entrada de maior parte dos estrangeiros, os países adotam assim uma proposta apresentada pela Comissão Europeia na véspera. Segundo a presidente do órgão, Ursula von der Leyen, a proposta recebeu apoio unânime dos Estados-membros. "Agora cabe a eles implementá-la. Eles disseram que o fariam imediatamente."

16:07– Rodrigo Maia critica Bolsonaro e diz que governo precisa já devia ter fechado fronteiras

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-AP), criticou nesta terça-feira a resposta do governo do presidente Jair Bolsonaro diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

Em uma entrevista coletiva na Câmara, Maia disse que o governo já deveria ter ordenado o fechamento das fronteiras e restringido voos internacionais e a circulação de pessoas.

"Acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras. Acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados, onde a projeção é de problemas maiores, como no estado do Rio e no estado de São Paulo. Mas estas posições são comandadas pelo Poder Executivo", afirmou Maia.

Segundo o presidente da Câmara, não se pode, em nome de interesses econômicos, "correr o risco de ter um problema maior na área de saúde pública".

"A economia vai ser afetada de qualquer jeito. Você achar que manter a circulação para que a economia continue funcionando vai garantir algum crescimento, do meu ponto de vista está errado esse ponto de vista", disse Maia. Mais cedo, Bolsonaro voltou a minimizar a crise e criticou medidas tomadas por governadores, afirmando que elas vão ter impacto negativo na economia.

16:02 – Berlim vai construir hospital com mil leitos

O governo de Berlim informou que vai erguer um novo hospital, antecipando-se a um possível aumento significativo de casos de coronavírus na capital alemã. A instalação terá capacidade para internar até mil pacientes e será localizada no bairro de Charlottenburg-Wilmersdorf. O projeto foi aprovado pelo Senado e será construído com ajuda das Forças Armadas alemãs, a Bundeswehr.

15:24 – Espanha registra quase 500 mortes

As mortes por coronavírus na Espanha chegaram a 491 nesta terça-feira, segundo as autoridades de saúde. No dia anterior, o país contabilizava 309.

O número de casos confirmados da covid-19 alcançou 11.178. O país vem registrando cerca de 2 mil casos novos por dia.

14:18 – OMS recomenda não usar ibuprofeno para tratar covid-19

Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta terça-feira que as pessoas não usem ibuprofeno para tratar possíveis sintomas causados pelo novo coronavírus. A organização apontou que, embora ainda não tenha sido comprovado que o uso de anti-inflamatórios como o ibuprofeno possam piorar a saúde dos pacientes com a covid-19, o uso de paracetamol parecer ser mais indicado.

"Nossos especialistas estão investigando isso a fim de fornecer orientações futuras, mas, enquanto isso, recomendamos o uso de paracetamol e não de ibuprofeno ao se automedicar", disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em entrevista coletiva.

O porta-voz esclareceu que, se os anti-inflamatórios são prescritos por um médico, a situação depende de sua observação e da responsabilidade do paciente.

As orientações foram divulgadas três dias após o ministro da Saúde da França, Olivier Verán, ter alertado que o consumo de ibuprofeno poderia aumentar a disseminação do vírus e, com isso, a gravidade da doença nos pacientes, o que poderia explicar a maior proporção de casos graves na Itália em relação à China.

Já o Ministério da Saúde do Brasil apontou que o uso de medicamentos como ibuprofeno, captopril e enalapril não deve ser suspenso por causa do novo coronavírus. Na avaliação da pasta, não há comprovação científica de problemas causados por esses remédios em relação ao novo coronavírus.

13:56 – Rainha vai deixar Londres como "precaução"

A rainha Elizabeth 2° vai deixar Londres e seguir para o Castelo de Windsor como precaução devido à pandemia de coronavírus. O Palácio de Buckingham informou que a monarca de 93 anos se mudará para o

castelo, que fica a 32 quilômetros na quinta-feira. A viagem ocorre uma semana antes da data em que a rainha costuma ir ao castelo, antes das celebrações de Páscoa.

O governo britânico vem instando as pessoas - especialmente aquelas com mais de 70 anos - a evitar contato "não essencial" com outras pessoas por pelo 12 semanas para retardar a propagação do vírus.

13:49 – Ford e Daimler suspendem produção na Europa

A montadora Ford anunciou a suspensão das atividades em todas as suas fábricas na Europa. A medida vai ser imposta na quinta-feira, e não tem um prazo exato para terminar. Já a montadora alemã Daimler anunciou que vai suspender "a maior parte da sua produção na Europa" e interromper as atividades em diversos departamentos administrativos por um período inicial de pelo menos duas semanas.

12:45 – Congresso brasileiro cancela sessão conjunta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a sessão conjunta do Congresso Nacional que estava prevista para começar às 11h desta terça-feira. Nos últimos dias, Alcolumbre vinha sendo pressionado para suspender as atividades no Legislativo por causa de casos de covid-19 confirmados entre pelo menos dois parlamentares: o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP).

12:33 – Bolsonaro volta a minimizar pandemia e diz que vai celebrar aniversário com festa

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira que há "histeria" na forma como a pandemia de coronovírus vem sendo divulgada e combatida. Em entrevista à Rádio Tupi, Bolsonaro também criticou medidas tomadas por governadores, que vêm cancelando eventos e fechando escolas. "Esse vírus trouxe uma certa histeria e alguns governadores, no meu entender, eu posso até estar errado, estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia"

"Essa histeria leva a um baque na economia. Alguns comerciantes acabam tendo problemas. Não é por que tem uma aglomeração de pessoas aqui ou acolá esporadicamente, tem que atacar exatamente isso. O cara não vai ficar em casa, vai se juntar", completou o presidente.

Nos últimos dias, Bolsonaro já havia afirmado que a pandemia de coronavírus, que provocou mais de 7.000 mortes pelo mundo até o momento, era uma "fantasia" propagada pela mídia e que a "questão do coronavírus" não é "isso tudo". Na entrevista desta terça, ele também voltou a fazer afirmações que contrariam o Ministério da Saúde, que recomenda evitar aglomerações. O presidente disse que pretende comemorar seu aniversário com uma "festinha" no próximo fim de semana.

"Agora eu faço 65 daqui a quatro dias. Vai ter uma festinha tradicional aqui até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São dois dias de festa." No último domingo, Bolsonaro, que chegou a figurar entre casos suspeitos da doença, foi alvo de críticas por cumprimentar e tocar apoiadores em uma manifestação pró-governo em Brasília.

Nesta terça-feira, o presidente deve ser submetido a um novo exame para detectar qualquer possível infecção pelo novo coronavírus. Na última sexta-feira, o Planalto informou que um teste inicial deu resultado negativo. Mais de uma dúzia de pessoas que estiveram com o presidente nos últimos dez dias testaram positivo.

12:15 – Pandemia de coronavírus pode durar até dois anos, diz agência alemã

As medidas restritivas adotadas por diversos países para combater a disseminação do coronavírus Sars-Cov-2, causador da doença respiratória covid-19, podem ter de vigorar por dois anos "em caso extremo", disse nesta terça-feira Lothar Wieler, diretor do Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha. Para Wieler, a pandemia do coronavírus pode durar "até dois anos", e, por isso, a situação precisa ser constantemente reavaliada.



11:51 – COI mantém Olímpiadas de Tóquio na data prevista; Copa América e Eurocopa são adiadas

Apesar da pandemia de coronavírus, O Comitê Olímpico Internacional (COI) emitiu uma nota oficial nesta terça-feira reforçando o compromisso de realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio na data prevista: 24 de julho a 9 de agosto. "Não há necessidade de decisões drásticas nesta fase; e qualquer especulação neste momento seria contraproducente", declarou o COI, em nota. O comitê ainda disse que "incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 da melhor maneira possível".

Em contraste, as organizações responsáveis pelos dois torneios continentais mais importantes envolvendo seleções nacionais decidiram adiar a realização das disputas, que aconteceriam entre junho e julho. A Copa América, que estava prevista para ocorrer entre os dias 12 de junho a 12 de julho na Colômbia e na Argentina, foi postergada para junho de 2021. Já a Eurocopa, que teria início em 12 de junho deste ano em mais de uma dezena de países europeus, foi adiada para junho de 2021.

10:51 – Brasil registra primeira morte pelo novo coronavírus

O Brasil registrou nesta terça-feira (17/03) a primeira morte do coronavírus. A vítima era um homem de 62 anos, que morreu no estado de São Paulo.

A informação sobre a morte foi divulgada pelo governo estadual na manhã desta terça-feira. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou à rádio CBN que a morte ocorreu na segunda-feira. Uma coletiva de imprensa foi convocada para às 13h pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para dar detalhes do caso. Segundo o portal G1, a vítima tinha histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde de São Paulo, o estado contabilizava 152 casos confirmados da covid-19 até esta segunda-feira. Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde.

10:26 – Político do partido de Merkel é diagnosticado com coronavírus

Friedrich Merz, candidato à presidência da União Democrata Cristã (CDU), o partido da chanceler federal Angela Merkel, e possível sucessor da chefe de governo foi diagnosticado com covid-19. "Um teste para o coronavírus feito no domingo deu positivo. Ficarei em quarentena domiciliar até o fim da semana que vem", afirmou o político, de 64 anos. "Por sorte, só tenho sintomas de leves a moderados."

Merz, ex-líder da bancada parlamentar da CDU, disputa a presidência do partido com o ex-ministro do Meio Ambiente Norbert Röttgen e o governador da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. O cargo de presidente da CDU serve de trampolim para a disputa à chefia de governo da Alemanha.

10:20 – Saint Patrick's Day deserto

Dublin, capital da Irlanda, está vazia neste Saint Patrick's Day, cujas festividades deste ano foram canceladas. "Parece uma cidade fantasma", disse um passante à agência de notícias AFP. O governo irlandês cancelou os desfiles de Saint Patrick em todo o país, além de pedir que bares fechem e que sejam evitadas reuniões com mais de 100 pessoas até 29 de março.

09:02 – Milhares de novos casos na Espanha

Autoridades de saúde da Espanha confirmaram quase 2 mil novas infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 nesta terça, com o total de casos no país passando de 11 mil. O número de mortes no país é de 491. Para conter a propagação da covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus, o governo restringiu a circulação da população em todo o país.

08:13 – Mais 135 mortes no Irã

O Ministério da Saúde do Irã afirmou que mais 135 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, aumentando o número de mortes no país para mais de 980. Com mais de 16 mil infecções confirmadas, o Irã é o país mais atingido pela covid-19 no Oriente Médio.

07:50 – Risco devido ao coronavírus na Alemanha é classificado como alto

O Instituto Robert Koch (RKI), a agência de controle e prevenção de doenças do governo alemão, alterou a classificação de risco à saúde da população alemã representado pelo coronavírus Sars-Cov-2 de "moderado" para "alto", afirmou o presidente do RKI, Lothar Wieler. O motivo para a nova classificação são o rápido aumento no número de casos e os alertas emitidos por clínicas e órgãos de saúde no país. De acordo com levantamento da Universidade John Hopkins, a Alemanha já registrou mais de 7,6 mil casos de covid-19 e 20 mortes em decorrência da doença.

05:10 – Alemanha planeja repatriar cidadãos e desaconselha viagens



O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, anunciou um plano para repatriar milhares de turistas alemães retidos em países estrangeiros devido à crise do coronavírus. Segundo Maas, 50 milhões de euros serão disponibilizados para o programa de repatriação. O governo alemão fará todo o possível para trazer as pessoas afetadas de volta à Alemanha nos próximos dias e está em contato com companhias aéreas.

Os primeiros a serem repatriados devem ser os alemães que se encontram em regiões particularmente afetadas pelo coronavírus, incluindo Marrocos, Egito, República Dominicana, Filipinas e Maldivas.

Maas também desaconselhou viagens turísticas por todo o mundo para evitar que mais cidadãos alemães fiquem retidos no exterior.

05:00 – Volkswagen anuncia suspensão da produção



A montadora alemã Volkswagen anunciou que suspenderá a produção de veículos na grande maioria de suas fábricas na Alemanha e no restante da Europa a partir de sexta-feira. Os trabalhos deverão ser interrompidos por até três semanas.

01:00 – Maduro anuncia "quarentena total" na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que todo o país entrará em quarentena a partir desta terça devido à pandemia do coronavírus. A Venezuela registrou 16 novos casos, elevando o total de infecções no país a 33. Não há mortes.

"A partir de amanhã, a Venezuela inteira entra em quarentena social. Todo o país, os 23 estados e o Distrito Capital (Caracas), todos para a quarentena social, a quarentena coletiva, medida drástica necessária", disse Maduro, em rede nacional de rádio e televisão.

A medida contempla a suspensão do trabalho, com exceção para atividades vinculadas à distribuição de alimentos, a segurança policial e militar, os serviços sanitários e de transporte.

01:00 – Presídios de São Paulo têm rebeliões e fugas devido a coronavírus

Centenas de presos no estado de São Paulo fugiram na tarde de segunda-feira após a Corregedoria Geral de Justiça suspender a saída temporária de presos em regime semiaberto, prevista para acontecer nesta terça-feira. Detentos nas unidades de Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz, Sumaré e Mirandópolis reagiram com rebeliões. Segundo a Polícia Militar, mais de 1.300 presos escaparam. Leia a notícia completa

00:00 – França, Alemanha e UE ampliam restrições



Entram em vigor nesta terça-feira restrições drásticas à circulação de pessoas anunciadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na noite de segunda. Pelos próximos 15 dias, os franceses poderão deixar suas casas apenas para ir ao trabalho, supermercado e realizar viagens estritamente necessárias. "Nós estamos em guerra, em guerra sanitária, não contra um Exército, mas o inimigo está lá e requer uma mobilização geral", afirmou Macron em pronunciamento sobre o coronavírus. Leia a notícia completa

Na Alemanha, medidas anunciadas pela chanceler federal Angela Merkel na noite de segunda incluem o fechamento de boa parte do comércio. Apenas supermercados, farmácias, bancos, correios, postos de gasolina, lojas de produtos de higiene e de material de construção continuarão funcionando. Restaurantes podem funcionar apenas entre 6 h e 18 h, se mantiverem uma distância de segurança entre os clientes. A Alemanha recomendou ainda que viagens de turismo pelo país e no exterior sejam canceladas. Foram determinadas restrições de visitas a hospitais e asilos. "Precisamos de medidas drásticas para diminuir as infecções", disse Merkel. Leia a notícia completa

Além de França e Alemanha, a Itália e a Espanha também adotaram restrições semelhantes à circulação de pessoas para conter a propagação do vírus.

A partir do meio-dia desta terça, todas as fronteiras externas da União Europeia (UE) e do espaço Schengen serão fechadas por 30 dias para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, anunciou Macron. A medida foi proposta pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As exceções para a entrada seriam para cidadãos da UE em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura para a doença e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm de atravessar a fronteira para fazê-lo. Leia a notícia completa

-- Segunda-feira, 16/03 --

21:20 – Governo anuncia pacote econômico contra impactos do coronavírus

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para tentar reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. As ações devem injetar 147,3 bilhões de reais na economia nos próximos meses.



De acordo com o Ministério da Economia, o pacote prevê medidas para atender a necessidade da população mais vulnerável, voltadas à manutenção de empregos e para combater a pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pacote não terá impacto sobre o Orçamento. Leia a notícia completa

