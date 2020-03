+ Coronavírus: Brasil registra primeira morte +

OMS contabiliza mais de 173 mil casos de covid-19 em 152 países e territórios, com mais de 7 mil mortes

Alemanha e França impõem novas restrições à vida pública

UE fecha fronteiras por 30 dias

Governo alemão classifica risco como alto e anuncia plano para repatriar cidadãos

Brasil anuncia pacote econômico contra efeitos do coronavírus

-- Terça-feira, 17/03 --

10:51 - Brasil registra primeira morte pelo novo coronavírus

O Brasil registrou nesta terça-feira (17/03) a primeira morte do coronavírus. A vítima era um homem de 62 anos, que morreu no estado de São Paulo. De acordo com o portal UOL, ele estava internado no hospital Albert Einstein.

A informação sobre a morte foi divulgada pelo governo estadual na manhã desta terça-feira. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou à rádio CBN que a morte ocorreu na segunda-feira. Uma coletiva de imprensa foi convocada para às 13h pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para dar detalhes do caso. Segundo o portal G1, a vítima tinha histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde de São Paulo, o estado contabilizava 152 casos confirmados da covid-19 até esta segunda-feira. Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde.

10:26 - Político do partido de Merkel é diagnosticado com coronavírus

Friedrich Merz, candidato à presidência da União Democrata Cristã (CDU), o partido da chanceler federal Angela Merkel, e possível sucessor da chefe de governo foi diagnosticado com covid-19. "Um teste para o coronavírus feito no domingo deu positivo. Ficarei em quarentena domiciliar até o fim da semana que vem", afirmou o político, de 64 anos. "Por sorte, só tenho sintomas de leves a moderados."

Merz, ex-líder da bancada parlamentar da CDU, disputa a presidência do partido com o ex-ministro do Meio Ambiente Norbert Röttgen e o governador da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. O cargo de presidente da CDU serve de trampolim para a disputa à chefia de governo da Alemanha.

10:20 - Saint Patrick's Day deserto

Dublin, capital da Irlanda, está vazia neste Saint Patrick's Day, cujas festividades deste ano foram canceladas. "Parece uma cidade fantasma", disse um passante à agência de notícias AFP. O governo irlandês cancelou os desfiles de Saint Patrick em todo o país, além de pedir que bares fechem e que sejam evitadas reuniões com mais de 100 pessoas até 29 de março.

09:02 - Milhares de novos casos na Espanha

Autoridades de saúde da Espanha confirmaram quase 2 mil novas infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 nesta terça, com o total de casos no país passando de 11 mil. O número de mortes no país é de 491. Para conter a propagação da covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus, o governo restringiu a circulação da população em todo o país.

08:13 - Mais 135 mortes no Irã

O Ministério da Saúde do Irã afirmou que mais 135 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, aumentando o número de mortes no país para mais de 980. Com mais de 16 mil infecções confirmadas, o Irã é o país mais atingido pela covid-19 no Oriente Médio.

07:50 - Risco devido ao coronavírus na Alemanha é classificado como alto

O Instituto Robert Koch (RKI), a agência de controle e prevenção de doenças do governo alemão, alterou a classificação de risco à saúde da população alemã representado pelo coronavírus Sars-Cov-2 de "moderado" para "alto", afirmou o presidente do RKI, Lothar Wieler. O motivo para a nova classificação são o rápido aumento no número de casos e os alertas emitidos por clínicas e órgãos de saúde no país. De acordo com levantamento da Universidade John Hopkins, a Alemanha já registrou mais de 7,6 mil casos de covid-19 e 20 mortes em decorrência da doença.

05:10 - Alemanha planeja repatriar cidadãos e desaconselha viagens



O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, anunciou um plano para repatriar milhares de turistas alemães retidos em países estrangeiros devido à crise do coronavírus. Segundo Maas, 50 milhões de euros serão disponibilizados para o programa de repatriação. O governo alemão fará todo o possível para trazer as pessoas afetadas de volta à Alemanha nos próximos dias e está em contato com companhias aéreas.

Os primeiros a serem repatriados devem ser os alemães que se encontram em regiões particularmente afetadas pelo coronavírus, incluindo Marrocos, Egito, República Dominicana, Filipinas e Maldivas.

Maas também desaconselhou viagens turísticas por todo o mundo para evitar que mais cidadãos alemães fiquem retidos no exterior.

05:00 - Volkswagen anuncia suspensão da produção



A montadora alemã Volkswagen anunciou que suspenderá a produção de veículos na grande maioria de suas fábricas na Alemanha e no restante da Europa a partir de sexta-feira. Os trabalhos deverão ser interrompidos por até três semanas.

01:00 – Maduro anuncia "quarentena total" na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que todo o país entrará em quarentena a partir desta terça devido à pandemia do coronavírus. A Venezuela registrou 16 novos casos, elevando o total de infecções no país a 33. Não há mortes.

"A partir de amanhã, a Venezuela inteira entra em quarentena social. Todo o país, os 23 estados e o Distrito Capital (Caracas), todos para a quarentena social, a quarentena coletiva, medida drástica necessária", disse Maduro, em rede nacional de rádio e televisão.

A medida contempla a suspensão do trabalho, com exceção para atividades vinculadas à distribuição de alimentos, a segurança policial e militar, os serviços sanitários e de transporte.

01:00 - Presídios de São Paulo têm rebeliões e fugas devido a coronavírus

Centenas de presos no estado de São Paulo fugiram na tarde de segunda-feira após a Corregedoria Geral de Justiça suspender a saída temporária de presos em regime semiaberto, prevista para acontecer nesta terça-feira. Detentos nas unidades de Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz, Sumaré e Mirandópolis reagiram com rebeliões. Segundo a Polícia Militar, mais de 1.300 presos escaparam. Leia a notícia completa

00:00 - França, Alemanha e UE ampliam restrições



Entram em vigor nesta terça-feira restrições drásticas à circulação de pessoas anunciadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na noite de segunda. Pelos próximos 15 dias, os franceses poderão deixar suas casas apenas para ir ao trabalho, supermercado e realizar viagens estritamente necessárias. "Nós estamos em guerra, em guerra sanitária, não contra um Exército, mas o inimigo está lá e requer uma mobilização geral", afirmou Macron em pronunciamento sobre o coronavírus. Leia a notícia completa

Na Alemanha, medidas anunciadas pela chanceler federal Angela Merkel na noite de segunda incluem o fechamento de boa parte do comércio. Apenas supermercados, farmácias, bancos, correios, postos de gasolina, lojas de produtos de higiene e de material de construção continuarão funcionando. Restaurantes podem funcionar apenas entre 6 h e 18 h, se mantiverem uma distância de segurança entre os clientes. A Alemanha recomendou ainda que viagens de turismo pelo país e no exterior sejam canceladas. Foram determinadas restrições de visitas a hospitais e asilos. "Precisamos de medidas drásticas para diminuir as infecções", disse Merkel. Leia a notícia completa

Além de França e Alemanha, a Itália e a Espanha também adotaram restrições semelhantes à circulação de pessoas para conter a propagação do vírus.

A partir do meio-dia desta terça, todas as fronteiras externas da União Europeia (UE) e do espaço Schengen serão fechadas por 30 dias para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, anunciou Macron. A medida foi proposta pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As exceções para a entrada seriam para cidadãos da UE em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura para a doença e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm de atravessar a fronteira para fazê-lo. Leia a notícia completa

-- Segunda-feira, 16/03 --

21:20 – Governo anuncia pacote econômico contra impactos do coronavírus

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para tentar reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. As ações devem injetar 147,3 bilhões de reais na economia nos próximos meses.



De acordo com o Ministério da Economia, o pacote prevê medidas para atender a necessidade da população mais vulnerável, voltadas à manutenção de empregos e para combater a pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pacote não terá impacto sobre o Orçamento. Leia a notícia completa

