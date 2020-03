+ Coronavírus: Brasil fecha fronteiras e proíbe entrada de estrangeiros de países vizinhos +

Infecções pelo coronavírus no mundo passam de 220 mil com quase 9 mil mortes, e mais de 84 mil recuperados

Brasil tem 533 casos e pelo menos seis mortes confirmadas pelas autoridades de saúde - quatro em SP e duas no Rio

Wuhan não tem novos casos, e 34 novas infecções reportadas pela China são importadas

Itália deve prorrogar restrições à vida pública

Trump quer invocar poderes extraordinários para coordenar produção industrial nos EUA

13:42: "Não há risco imediato de falta de alimentos", garante indústria brasileira

Apesar de muitas pessoas estarem estocando alimentos no Brasil temendo um desabastecimento diante da pandemia do novo coronavírus, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) garante que não há motivo para uma corrida aos supermercados. "A logística de abastecimento segue dentro da normalidade, assim como os estoques, e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no país", diz a entidade em nota.

A associação criou um comitê de crise em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para acompanhar diariamente a situação do abastecimento de alimentos no país.

O monitoramento está sendo feito diariamente por videoconferência entre representantes das entidades, para atualizações sobre a situação nos pontos de vendas, com o objetivo de minimizar os impactos e identificar de forma rápida possíveis problemas.

De acordo com a Abras, os supermercados estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso seja necessário, como já ocorre em datas sazonais.

13:23 – Rio confirma segunda morte por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira (19/03) duas mortes por coronavírus: um homem de 69 anos e uma mulher de 63.

A morte da mulher, uma empregada doméstica que morava no município de Miguel Pereira, já havia sido confirmada mais cedo pela pasta. Ela também sofria de hipertensão e diabetes, e havia entrado em contato com sua empregadora, que voltou recentemente de uma viagem da Itália e cujo exame apontou a infecção pelo coronavírus.

Já o caso do homem, que morava em Niterói, só havia sido confirmado pela prefeitura local. A secretaria estadual ainda aguardava o resultado de uma contraprova para confirmar a causa da morte.



13:56 – Brasil fecha fronteiras e proíbe entrada de estrangeiros de países vizinhos

O governo publicou nesta quinta-feira (19/03) uma portaria que determina o fechamento das fronteiras do Brasil com sete países e mais um território da América do Sul para conter o novo coronavírus.

A medida afeta a circulação por terra de cidadãos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname, além dos habitantes do território da Guiana Francesa.

A determinação vale para estrangeiros desses países que queiram entrar no Brasil. Cidadãos brasileiros que estejam nos países vizinhos e queiram voltar não serão afetados. A medida também não afeta estrangeiros que têm residência permanente no Brasil.

O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial e prevê uma validade de 15 dias.

O texto afirma que o Uruguai, que também faz fronteira com o Brasil, será alvo de uma portaria específica. O Brasil já havia fechado a fronteira com a Venezuela na quarta-feira.

O governo Bolsonaro vinha sendo criticado pela lentidão em determinar o fechamento de fronteiras. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou o governo nesse sentido. Na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que “fechar fronteira não é uma mágica”.

A portaria não menciona aeroportos. Por enquanto, voos vindo do exterior seguem sem restrição.

12:11 – Ministro da Saúde alemão diz que levará “meses” para que a situação volte ao normal

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse que não espera um retorno à vida normal tão cedo. "É mais provável que leve vários meses do que várias semanas", disse o ministro.

Segundo Spahn, mesmo quando as restrições forem eventualmente levantadas, certos grupos ainda vao precisar de medidas extras de proteção, acrescentou.

O ministro ainda acrescentou que dentro de 10 a 14 dias ficará claro que efeitos as recentes restrições, como o fechamento de escolas e de parte do comércio, tiveram na contenção do novo coronavírus. O governo planeja reavaliar a situação após a Páscoa, finalizou Spahn.

12:05 – Exame de príncipe de Mônaco testa positivo

O príncipe Albert 2° de Mônaco, de 62 anos, está com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo governo do pequeno principado da costa mediterrânea. De acordo com o governo local, o príncipe está em isolamento em seu apartamento e seu estado de saúde não está sendo encarado com preocupação.

A informação foi divulgada três dias depois de um exame confirmar que o chefe de governo do principado, Serge Telle, também está com a covid-19.

11:20 – Rio confirma primeira morte por coronavírus

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e a prefeitura de Miguel Pereira confirmaram na manhã desta quinta-feira (19/03) a primeira morte oficial por coronavírus no estado.

A vítima é uma mulher de 63 anos, que também era diabética e hipertensa. Ela trabalhava como empregada doméstica. Segundo a pasta, sua empregadora havia voltado recentemente da Itália com a doença. De acordo com secretaria, ele apresentou sintomas no último domingo e foi internada na segunda-feira.

Mais cedo, a prefeitura de Niterói informou que o exame de um homem de 69 anos, que morreu na terça-feira na cidade, apontou a presença do novo coronavírus. No entanto, a secretaria do estado ainda aguarda uma contraprova.

O Rio de Janeiro agora tem 64 casos confirmados, sendo 55 na capital.

11:15 – Alcolumbre é internado após exame apontar infecção por coronavírus

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) passou a madrugada desta quinta-feira (19) internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A internação ocorreu poucas horas depois de o senador ser diagnosticado com a covid-19.

Segundo a assessoria da presidência do Senado, Alcolumbre realizou uma tomografia para acompanhar a evolução da doença. Ele foi liberado nesta manhã e voltou para o isolamento em casa.

11:08 – OMS recua e retira recomendação para não usar ibuprofeno

Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou atrás nesta quinta-feira (19/03) em sua recomendação de não usar medicamentos à base de ibuprofeno para o tratamento de pacientes com covid-19, a doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2.

Em nota divulgada em redes sociais como Twitter e Facebook, a agência de saúde das Nações Unidas escreveu que, "com base em informações disponíveis atualmente, a OMS não recomenda contra o uso de ibuprofeno. A OMS tem consciência das preocupações relativas ao uso do ibuprofeno para o tratamento de febre em pessoas com covid-19. Estamos consultando os médicos que tratam os pacientes e não temos ciência de relatos de quaisquer efeitos negativos, além dos comuns que limitam o uso (do medicamento) em certos grupos", diz o comunicado.

10:50 – Espanha registra aumento de mortes e novas infecções

O número de casos da covid-19 na Espanha saltou para 17.147. Foram registrados 3.500 novos casos nas últimas 24 horas.

Mais 169 mortes foram registradas no país, elevando o total para 767, segundo dados do Ministério da Saúde.

Madri continua sendo o epicentro da pandemia da Espanha, com 6.777 casos de coronavírus e 498 mortes registradas. A Catalunha é a segunda área mais atingida, com 2.702 infecções e 55 mortes.

O chefe do Estado Maior da Defesa do país, general Miguel Angel Villarroya, pediu ao público "disciplina e espírito de sacrifício" para enfrentar a situação.



08:30 – Primeiro exame de idoso morto no RJ dá positivo para coronavírus

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, disse que um primeiro exame de coronavírus realizado num idoso de 69 anos que morreu na terça-feira (17) na cidade da região metropolitana do Rio acusou a presença do patógeno. Um exame de contraprova deve confirmar a covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Esta seria a primeira morte no estado. Há quatro mortes confirmadas no Brasil até o momento, todas em São Paulo, estado que concentra a maior parte das infecções,

O homem morreu num hospital particular de Niterói, por choque séptico e pneumonia. O hospital divulgou que o enteado do paciente voltou de Nova York (EUA) com teste positivo e que os sintomas da doença foram detectados no dia 11 de março.

"O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco", disse o Hospital Icaraí. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, foram confirmados seis casos de infecção pelo coronavírus em residentes de Niterói. Todos os pacientes realizaram viagem ao exterior, estão isolados em casa e sendo monitorados.

A prefeitura de Niterói também anunciou que o acesso às praias da Região Oceânica e de Niterói começou a ser bloqueado nesta quinta-feira. A medida vale até o dia 6 de abril e se estende também às praças públicas da cidade.

08:00 - Itália deve estender quarentena

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou que o país deve estender a quarentena imposta a todos os seus cidadãos para além de 3 de abril, data prevista até o momento. É inevitável que medidas como a proibição de reuniões e o fechamento de escolas tenham que ser mantidas por mais tempo, disse Conte em entrevista publicada pelo jornal Corriere della Sera nesta quinta.

"Evitamos o colapso do sistema, as medidas restritivas estão funcionando, e é óbvio que quando atingirmos um pico e o contágio começar a diminuir, pelo menos em porcentagem, espera-se que em poucos dias, não seremos capazes de voltar imediatamente à vida de antes. De momento não é razoável dizer mais, mas é claro que as medidas que tomamos, tanto a que fechou grande parte das atividades empresariais e individuais no país, como a que diz respeito à escola, terão de ser prorrogadas", disse o premiê.

Conte também afirmou que o governo italiano está trabalhando em mais um pacote de ajuda econômica no valor de bilhões de euros, o qual deve ser apresentado nas próximas duas semanas.

Trabalhador desinfecta área central de Milão

07:20 - França multa milhares por violarem regras

A França intensificou seus esforços para combater o coronavírus. Quem descumprir as restrições impostas à vida pública está sujeito a penalizações. O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, afirmou que 70 mil controles já foram realizados e que mais de 4 mil multas foram aplicadas desde segunda-feira.

O ministro do também afirmou numa entrevista de rádio, que o período de quarentena no país, inicialmente de 14 dias, pode vir a ser prorrogado.

05:55 - Institutos preveem dificuldades para economia da Alemanha

Dois institutos de pesquisa alemães preveem um período difícil para a economia do país. Um índice do instituto IFO, que monitora a confiança de empresas na Alemanha, caiu para o pior nível desde 2009, segundo dados preliminares. O indicador declinou de 96 em fevereiro para 87,7 em março. "A economia alemã está se precipitando para uma recessão", disse o presidente do órgão, Clemens Fuest.

Já o Instituto Alemão de Pesquisas Econômicas (DIW) prevê que o coronavírus deverá ter impacto maciço na economia alemã nos dois próximos trimestres. A maior economia da União Europeia deverá ter queda de 0,1% em 2020, disse o instituto.

05:17 - Trump diz que vai invocar poderes extraordinários contra coronavírus

Dizendo que era "um presidente em tempos de guerra", o presidente americano Donald Trump disse que vai invocar o Ato de Defesa de Produção de 1950 para coordenar a produção industrial e superar gargalos de máscaras faciais, aparelhos respiratórios e outros materiais médicos, num momento em que hospitais no país se preparam para um aumento exponencial de casos. A lei dá ao presidente autoridade extraordinário para expandir a produção e produzir materiais vitais.

05:11 - Rússia e México registram primeiras mortes por coronavírus

Uma mulher de 79 anos morreu em decorrência de infecção por coronavírus, segundo as autoridades de saúde. A paciente teria tido vários problemas de saúde prévios, incluindo problemas cardíacos.

O México também relatou a primeira morte devido ao coronavírus no país. As autoridades também cancelaram as visitas de primavera às Pirâmides do Sol e da Lua em Teotihuacan.

04:45 - Milhares de alemães repatriados

Nesta quarta-feira, mais de 10 mil cidadãos alemães retornaram ao país a partir do Egito, da Tunísia e do Marrocos, confirmou o ministro do Exterior Heiko Maas. Outros 20 mil turistas que se encontram no Egito devem retornar para a Alemanha em aviões fretados nos próximos dias.

01: 00 - Pela primeira vez desde início do surto, Wuhan não tem novos casos

Autoridades de Wuhan, onde o coronavírus Sars-Cov-2 foi detectado pela primeira vez, em dezembro, anunciaram nesta quinta-feira que a cidade chinesa não registrou novas infecções pela primeira vez desde o início do surto.

Em Wuhan, a partir de onde o novo vírus se espalhou e se transformou numa pandemia, milhares de pessoas chegaram a ser hospitalizadas e muitas morreram em instituições de saúde construídas em tempo recorde.

Apesar de computar 34 novos casos na quinta, autoridades chinesas afirmaram que estes são todos importados do exterior. "Hoje vimos o crepúsculo [da crise] após tantos dias de duros esforços", afirmou Jiao Yahui, inspetor-chefe da Comissão Nacional de Saúde.

00:30 - São Paulo anuncia fechamento do comércio

Para conter o avanço do coronavírus, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um decreto nesta quarta-feira que determina o fechamento do comércio na cidade de sexta-feira até 5 de abril. Lojas poderão seguir com o atendimento e vendas via telefone e online. Terão permissão para funcionar: supermercados; padarias; restaurantes e lanchonetes; feiras livres; postos de gasolina; lojas de conveniência; e lojas de produtos para animais.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos desta quarta-feira

Infecções pelo coronavírus chegam a mais de 200 mil no mundo

Com 475 novos óbitos, Itália registra recorde diário no mundo

Brasil tem 428 casos e quatro mortes confirmadas pelas autoridades de saúde

Dois ministros de Bolsonaro têm covid-19

Câmara dos Deputados aprova decreto de calamidade pública no Brasil

Alemanha barra viajantes, e cidade bávara impõe quarentena

