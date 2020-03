Coronavírus atinge todos os países da União Europeia

O coronavírus Sars-Cov-2 oficialmente se espalhou por toda a União Europeia (UE). O Chipre confirmou nesta terça-feira (10/03) os dois primeiros casos de covid-19 – o país insular no Mar do Mediterrâneo era o último do bloco europeu sem casos confirmados.

Trata-se de um médico de 64 anos, que havia retornado recentemente do Reino Unido, e de uma turista alemã de 65 anos, que estava num grupo de 30 turistas vindos de Balingen, no sul da Alemanha, e que haviam chegado ao Chipre no domingo (08/03).

Os turistas foram colocados em quarentena num hotel em Famagusta, no norte da ilha, segundo comunicado do ministro cipriota turco da Saúde, Ali Pilli, que acrescentou que a turista infectada estava em boas condições e ainda em tratamento médico.

Na Itália, o país europeu mais afetado pelo coronavírus, o governo alocou cerca de 10 bilhões de euros para impulsionar sua economia e combater os efeitos da quarentena imposta em todo o território aos 60 milhões de cidadãos do país. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Stefano Patuanelli, a medida fará com que o déficit nacional suba para pouco menos de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, o governo italiano anunciou a suspensão dos pagamentos de hipotecas em toda a Itália. "Sim, será esse o caso de indivíduos e famílias", disse a vice-ministra da Economia, Laura Castelli, em entrevista à Rádio Anch'io, quando questionada sobre a possibilidade.

A Associação Italiana de Bancos (ABI), lobby bancário da Itália, comunicou na segunda-feira que credores que representam 90% do total dos ativos bancários do país oferecerão moratórias de dívidas a pequenas empresas e famílias que enfrentam as consequências econômicas do surto de Sars-Cov-2 na Itália.

Com 9.172 casos registrados e 463 mortes, a Itália figura na segunda colocação mundial na quantidade de infecções confirmadas, atrás apenas da China, que atingiu a marca de 80.924 infecções, segundo dados de segunda-feira da Organização Mundial da Saúde (OMS). O país europeu já era a nação mais letal do coronavírus fora da China e ultrapassou a Coreia de Sul em números de casos. O país asiático espera ter passado do pico de infecções e registra atualmente 7.513 casos.

A companhia aérea britânica EasyJet cancelou a maioria de seus voos com destino e saída de Milão, Verona e Veneza.

O segundo país europeu com mais casos é a França, com 1.412 infecções computadas e 30 mortes divulgadas nesta terça-feira. Em Paris, dois dos principais candidatos nas eleições municipais de domingo cancelaram seus comícios finais em resposta às novas imposições do governo federal, que proíbem aglomerações de mais de mil pessoas. A Grande Mesquita de Paris, por exemplo, comunicou o cancelamento das orações de sexta-feira até novo aviso.

O Ministério do Interior da França incentivou pessoas vulneráveis e isoladas a votar por procuração nas eleições. No leste do país, os locais de votação planejam medidas extras, incluindo limpeza frequente e fornecimento de luvas descartáveis.

A Alemanha é o terceiro país europeu mais afetado pelo surto. Nesta terça-feira, o estado da Saxônia-Anhalt divulgou que há quatro pessoas infectadas com o Sars-Cov-2 na região, o que faz com que agora haja casos confirmados em todos os estados federados alemães. O número de resultados positivos subiu de 1.139 na segunda para 1.218 na terça-feira.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, afirmou que o surto de coronavírus não atingiu seu auge no país e que outras restrições à vida cotidiana devem ser implementadas. "O objetivo principal é retardar o surto", escreveu Spahn num artigo como autor convidado para o tabloide Bild, na segunda-feira, dia em que foram confirmadas as duas primeiras mortes por covid-19 na Alemanha.

O presidente do Instituto Ifo de Pesquisa Econômica, uma instituição baseada em Munique, disse que uma recessão relacionada ao coronavírus pode ser "inevitável" na Alemanha. "Há algumas indicações de que uma recessão é iminente", disse Clemens Fuest, ao diário alemão Augsburger Allgemeine. "Infelizmente, muitos virologistas estão dizendo que o surto pode diminuir no verão, mas voltar no outono. Nesse caso, uma recessão seria inevitável."

A Moldávia decidiu proibir a entrada de estrangeiros via avião de qualquer país afetado pelo coronavírus. A proibição entrou em vigor nesta terça-feira, três dias após o país do leste europeu ter relatado seu primeiro caso de covid-19.

Em todo o mundo, 110 países, áreas ou territórios têm casos confirmados do Sars-Cov-2. Ao todo, 113.672 pessoas foram infectadas e 4.012 morreram, dizem os dados da OMS de segunda-feira.

Nesta terça, em visita à província central de Hubei, epicentro do coronavírus, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a disseminação do Sars-Cov-2, que causa a doença pulmonar covid-19, foi "praticamente controlada" em Hubei e na capital regional Wuhan.

Ele afirmou ainda que os primeiros passos para estabilizar e retomar as rédeas da economia na província foram atingidos. Apesar de o coronavírus ter atingido a economia de Hubei, o impulso positivo não foi afetado, acrescentou o presidente.

No Irã, o coronavírus resultou na morte de 54 pessoas até esta terça, ampliando o número de falecimentos pelo Sars-Cov-2 para 291 no país que registra também 8042 casos.

O Brasil registrou 30 casos, com mais cinco sendo confirmados no estado do Rio de Janeiro na tarde desta segunda, depois que o MInistério da Saúde já tinha divulgado o número do dia: 25. O número de casos suspeitos em todo o país é de 930.

PV/dpa/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter