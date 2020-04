Coronavírus: as últimas notícias sobre a pandemia

EUA temem mais de 240 mil mortes devido ao coronavírus

Número de infecções na China volta a subir

Mortes nos Estados Unidos ultrapassam 4.000

Mundo tem mais de 860 mil casos confirmados, mais de 42.300 mil mortes e 178 mil pacientes recuperados

Brasil tem 5.717 casos confirmados e 201 mortes, segundo Ministério da Saúde

05:10 – EUA têm mais de 4 mil mortos por coronavírus

O número de mortes devido a infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 ultrapassou 4 mil nos Estados Unidos. Segundo apuração da Universidade Johns Hopkins na manhã desta quarta-feira (01/04), os EUA têm 189.633 casos confirmados de infecção pelo Sars-Cov-2, quase 4.100 mortes e 7.136 pacientes recuperados.

De acordo com a instituição, o número de mortos pela pandemia mais que dobrou em quatro dias. O número de infecções dos EUA é o maior do mundo.

04:38 – Especialistas esperam entre 100 mil e 240 mil mortes devido a coronavírus nos EUA

Os dois maiores especialistas do governo americano na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 projetaram na terça-feira que o número de mortes devido a infecções pelo vírus podem chegar a até 240 mil. O número mínimo de fatalidades poderá ser de 100 mil, disseram os pesquisadores em coletiva de imprensa na Casa Branca.

Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas, e Deborah L. Birx, que coordena as respostas do governo para a pandemia, disseram que o cálculo de 240 mil mortes é "o nosso número real" , mas pediram que fosse feito todo o possível para reduzi-lo.

Fauci e Birx ainda alertaram que o número de mortes pode vir a ser ainda maior se os cidadãos não cumprirem as severas regras de contenção do avanço do vírus. Os modelos que mostraram na coletiva, segundo o diário The New York Times, apontaram para 2,2 milhões de mortes possíveis se nada tivesse sido feito para impedir a disseminação do Sars-Cov-2, causador da doença respiratória covid-19.

Segundo o jornal, o presidente Donald Trump, que no início da crise havia minimizado a pandemia, ecoou o alerta dos especialistas de levar a sério as medidas restritivas. "Quero que cada americano esteja preparado para os tempos difíceis que virão", disse Trump, que previu "uma luz no fim do túnel", mas alertou que "vamos enfrentar duas semanas muito duras".

02:48 – Número de infecções na China volta a subir com novo método de contagem

O número de casos confirmados de infecção pelo coronavírus na China voltou a subir em comparação com o dia anterior e devido à implementação de um novo método de contagem. Segundo dados da Comissão de Saúde de Pequim, pela primeira vez, as estatísticas oficiais estão contabilizando casos de pessoas que tiveram resultado positivo para o coronavírus Sars-Cov-2, mas que não apresentaram sintomas. Segundo a comissão, houve 130 novos casos desse tipo registrados entre terça-feira e quarta-feira (01/04).

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de terça-feira (31/03):

Mundo tem mais de 840 mil casos confirmados, 40 mil mortes e 176 mil pacientes recuperados

Brasil tem 5.717 casos e 201 mortes, segundo Ministério da Saúde

Em pronunciamento, Bolsonaro compara salvar vidas a preservar empregos

Moro autoriza uso da Força Nacional devido à covid-19

EUA superam China em número de mortos e têm o dobro de casos confirmados

Espanha, França e Reino Unido registram recorde diário de mortes

