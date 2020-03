+ Coronavírus: As últimas notícias sobre a pandemia +

Resumo desta terça-feira (30/03):

Mundo tem mais de 787 mil casos confirmados, 37 mil mortes e mais de 166 mil pacientes recuperados

Brasil tem 4.579 casos e 159 mortes, segundo Ministério da Saúde

Estados Unidos têm o dobro do número de casos confirmados na China

Johnson & Johnson seleciona vacina para testar em humanos em setembro

Quase 7 mil brasileiros no exterior esperam repatriação, diz Itamaraty

08:16 – Jena é a primeira cidade alemã a tornar obrigatório uso de máscaras faciais

Seguindo o exemplo da Áustria, a cidade alemã de Jena, no estado da Turíngia (centro-leste do país) tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos para conter a disseminação do coronavírus. A medida passará a valer "para locais de comércio, no transporte público e em edifícios onde haja trânsito de público", diz texto publicado no site da cidade.

Além de máscaras, xales ou um pano também serão reconhecidos como proteção facial. Porém, a proteção precisa cobrir a boca e o nariz da pessoa.

A cidade tem um estoque de máscaras que deve ser destinado a cuidadores, médicos, motoristas e condutores de veículos de transporte público e outros funcionários essenciais. A prefeitura pediu que os cidadãos façam suas próprias máscaras – e também para outras pessoas – para conter o avanço do coronavírus.

Como justificativa, o site da cidade de Jena também explica: "A máscara coleta gotículas que expelimos quando falamos, tossimos ou espirramos. O risco de contagiar uma pessoa com nossa tosse e espirros diminui. Usar uma máscara facial, portanto, é sobretudo proteger os outros".

06:39 – Moro autoriza uso da Força Nacional devido à covid-19

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou o uso da Força Nacional em apoio a ações do Ministério da Saúde para conter e combater o avanço do coronavírus no Brasil. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e deverá vigorar até 28 de maio. A partir daí, poderá ser prorrogada.

A Força Nacional poderá dar apoio em ações como auxiliar profissionais de saúde para atender pessoas com suspeita de infecção por coronavírus. Outras ações previstas são o reforço das medidas policiais de segurança para garantir o funcionamento de centros de saúde, além de garantia de segurança e ajuda na distribuição e armazenamento de produtos médicos, farmacêuticos, alimentos e produtos de higiene.

Sergio Moro autorizou o uso da Força Nacional em apoio a ações contra o coronavírus até 28 de maio

06:29 – Instituto alemão diz que covid-19 "precisa ser levada a sério"

O presidente do Instituto Robert Koch (RKI) de prevenção e controle de doenças na Alemanha, Lothar Wieler, exortou a população a não subestimar a pandemia do coronavírus. "Quero pedir a todas as pessoas que levem a sério essa doença", afirmou, referindo-se à covid-19, enfermidade respiratória causada pelo vírus.

Um estudo mencionado por Wieler teria mostrado que apenas 41% dos alemães acreditam que a covid-19 seja perigosa.

O presidente do RKI também afirmou que a estratégia adotada no país contra a disseminação do coronavírus continua sendo justificada. A Alemanha adotou medidas de contenção como o isolamento social, fechamento de escolas e creches e proteção dos grupos de risco, além do aumento das capacidades de atendimento.

"Quero pedir a todas as pessoas que levem a sério essa doença", disse Lothar Wieler, do RKI

Segundo Wieler, a pandemia vai continuar por alguns meses. Ele disse também que o otimismo em relação ao achatamento da curva de infecções no país é justificado. Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, ele acrescentou que a situação deverá ficar mais clara após a Páscoa (12/04), quando haverá "números concretos " para constatar uma tendência.

Wieler ainda disse, porém, que a taxa de mortalidade do coronavírus da Alemanha, atualmente em 0,8%, deverá subir ainda mais.

O RKI diz que o número de casos na Alemanha aumentou em 4.615 de segunda para terça-feira. O total de casos confirmados no país é de 61.913, e houve 583 mortes.

Segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, a Alemanha tem mais de 67 mil pessoas infectadas pelo coronavírus Sars-Cov-2, 650 mortes e 13.500 pacientes recuperados.

01:40 – Itamaraty diz que há quase 7 mil brasileiros aguardando repatriação do exterior

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou na segunda-feira (30/03) que 6.991 cidadãos do país continuam esperando no exterior pela repatriação. O dado foi divulgado pelo portal G1. O diário Folha de S. Paulo fala em 6.960 pessoas que entraram em contato com o ministério.

O Itamaraty divulgou ainda que 8.600 brasileiros foram repatriados desde o fechamento de fronteiras e cancelamento de voos devido à pandemia do coronavírus.

A Folha menciona que, no Peru, há brasileiros que não conseguem sair de duas cidades onde estão hospedados porque uma das pessoas hospedadas foi diagnosticada com covid-19, doença causada pelo coronavírus.

O Brasil fechou as fronteiras com países viznhos da América do Sul no último dia 19. A decisão vale por 15 dias.

00:42 – Estados Unidos têm o dobro de casos da China

O número de casos confirmados de infecção pelo coronavírus nos Estados Unidos é duas vezes maior do que o da China, onde eclodiu a pandemia do patógeno no final de 2019. Segundo a Universidade Johns Hopkins, os EUA tinham 164.610 casos na manhã desta terça-feira (31/03). A China tem 82.240, mas a transparência do regime de Pequim quanto à divulgação das infecções e o sucesso das medidas de contenção do vírus tem sido posta em dúvida.

Quanto ao número de infecções, os EUA estão à frente de Itália (101.739), Espanha (87.956) e China (82.240) e são o país com o maior número de pessoas que contraíram o vírus. No que diz respeito ao número de mortes decorrentes da doença covid-19, causada pelo coronavírus, os Estados Unidos têm 3.170, menos que Itália (11.591), Espanha (7.716) e quase o mesmo que a China (3.309). A cidade de Nova York concentra o maior número de mortes registrado no país (914).

O que vem impressionando nos Estados Unidos é a velocidade da propagação do coronavírus Sars-Cov-2. A marca de 100.000 infecções havia sido atingida na última sexta-feira. Porém, acredita-se que a alta acentuada tenha relação com a expansão do programa de testes do país para o coronavírus. O governo do presidente Donald Trump vinha sendo duramente criticado por ter minimizado o risco de contágio por tempo demais.

Além de prorrogar as medidas restritivas internas para conter a disseminação do coronavírus até o fim de abril, o governo Trump anunciou que vai prolongar também a proibição de entrada de visitantes da Europa, prevista inicialmente para durar até meados de abril. Ainda não se sabe até quando o veto à entrada de europeus deverá durar.

00:15 – Governo analisa ajuda financeira para trabalhador formal durante pandemia

O governo brasileiro analisa atualmente uma medida provisória (MP) que pode criar um programa para evitar demissões em meio à pandemia do coronavírus Sars-Cov-2. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira pelo jornal Folha de S. Paulo.

A MP deverá permitir que todo empregado formal possa ter direito a uma ajuda financeira se tiver cortes na jornada ou no salário durante a vigência das medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no país. Esse auxílio seria calculado com base valor do seguro-desemprego.

A ajuda deverá ser disponibilizada para todos os trabalhadores de carteira assinada e não faz diferença entre as categorias profissionais. A medida poderá valer também, por exemplo, para empregadas ou empregados domésticos com contratos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

00:10 – Johnson & Johnson escolhe candidata a vacina contra covid-19

A empresa Johnson & Johnson anunciou na segunda-feira que selecionou uma candidata a vacina contra o coronavírus Sars-Cov-2, causador da doença respiratória covid-19. Segundo os planos da companhia, a imunização deverá ser testada em humanos em setembro e poderia estar disponível para uso emergencial no início do próximo ano.

A empresa disse que fechou um acordo de 1 bilhão de dólares com o governo americano para criar capacidade de fabricação suficiente para produzir mais de 1 bilhão de doses da vacina em testes. As ações da Johnson & Johnson subiram mais de 7% em Wall Street na segunda.

Além da Johnson & Johnson, o governo americano também fechou acordo com a farmacêutica Moderna e afirmou que está negociando com pelo menos mais duas companhias para expandir a capacidade industrial para produzir vacinas contra o coronavírus nos Estados Unidos.

Ainda não existe tratamento ou vacina aprovados especificamente para a covid-19. Não se espera uma vacina pronta para uso antes de 2021, já que elas precisam ser amplamente testadas em seres humanos antes de serem administradas globalmente para prevenir a infecção.

Johnson & Johnson fechou acordo de US$ 1 bilhão para produzir mais de 1 bilhão de doses de vacina

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de segunda-feira (30/03):

• Senado aprova R$ 600 mensais a autônomos e informais

• Twitter, Facebook e Instagram apagam postagens de Bolsonaro

• China registra menos de 2,5 mil casos ativos pela primeira vez desde janeiro

• Trump prolonga isolamento social até 30 de abril

• Espanha passa China em número de casos

