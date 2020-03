+ Coronavírus: As últimas notícias sobre a pandemia +

Resumo deste domingo (29/03):

Mundo tem mais de 650 mil casos confirmados, mais de 30 mil mortes e 137 mil pacientes recuperados

Brasil tem 3.904 casos e 114 mortes, segundo Ministério da Saúde

China alerta para segunda onda de infecções

Bebê morre nos EUA em decorrência da covid-19

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações deste domingo (29/03) – horário de Brasília:

05:30 – Número da casos na Alemanha passa de 50 mil

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou neste domingo a 52.547. Em 24 horas, foram registrados no país 3.965 novas infecções. Houve ainda 64 mortes, com o número de mortos ficando em 389.

Em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, o diretor do RKI Lothar Wieler afirmou que o sistema de saúde alemão corre o risco de atingir os seus limites durante a pandemia. Os estados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Baden-Württemberg continuam a ser os mais afetados.

"Temos que contar com o fato de que as nossas capacidades podem não ser suficientes", disse Wieler. Sobre as diferenças nas taxas de letalidade, registadas na Alemanha e em Itália, o diretor salienta que se deve, sobretudo, ao grande número de testes realizados no país.

05:17 – China alerta para segunda onda de infecções

O aumento do número de casos do novo coronavírus importados na China pode resultar numa segunda onda de infecções no momento "em que as transmissões domésticas forem paradas", afirmou uma porta-voz da Comissão Nacional de Saúde chinesa.

"A China já tem um total de 693 casos importados, o que significa que o risco de uma nova rodada de infecções permanece relativamente grande", disse a porta-voz.

No sábado, foram notificados 45 novos casos no país, todos em pacientes que vieram de outros países. Foram nove infecções a menos do que as registradas na sexta-feira. A maioria dos casos importados é de chineses que estão retornando para casa do exterior.

02:00 – Número de mortes nos EUA passa de 2 mil

O número de mortes causadas pela pandemia de coronavírus nos Estados Unidos chegou a 2.010, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. O país tem ainda 121.117 casos confirmados da covid-19.

As taxas de mortalidade nos Estados Unidos são, no entanto, inferiores às verificados na Itália (mais de 10 mil óbitos) e de Espanha (quase 6 mil).

Depois de cogitar colocar os três estados do país mais afetados pela pandemia, Nova York, Nova Jersey e Connecticut, o presidente Donald Trump desistiu da medida. Ele pediu, no entanto, ao Centro de Controle de Doenças (CDC), a autoridade nacional de saúde, para emitir um aviso "firme" para dissuadir as entradas e saídas desses estados, mas sem fechar as fronteiras.

01:00 – Bebê morre nos EUA em decorrência da covid-19

Um bebê com menos de um ano morreu nos Estados Unidos vítima de covid-19, anunciaram as autoridades do Estado de Illinois. Não foi informado se a criança sofria de outras doenças doença.

Os Estados Unidos são o novo epicentro da pandemia, com mais de 120 mil casos registrados e 2 mil mortes.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de sábado (28/03):

Itália tem mais de 10 mil mortos, cifra mais alta em todo o mundo

Alemanha diz que pretende manter medidas restritivas até pelo menos 20 de abril

Espanha registra novo recorde diário de mortes, com 832 vítimas em 24 horas

Portugal vai tratar estrangeiros como residentes permanentes durante a crise

