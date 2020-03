+ Coronavírus: As últimas notícias sobre a pandemia +

Resumo deste sábado (28/03):

Mundo tem mais de 600 mil casos confirmados, mais de 27 mil mortes e 130 mil pacientes recuperados

Brasil tem 3.417 casos e 92 mortes, segundo Ministério da Saúde

Alemanha diz que pretende manter medidas restritivas até pelo menos 20 de abril

Espanha registra novo recorde diário de mortes

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

10:10 – Japão está em fase crítica, diz primeiro-ministro

O premiê japonês, Shinzo Abe, afirmou que o país se encontra num estágio crítico na luta contra a pandemia de coronavírus, embora não a ponto de declarar estado de emergência, e prometeu um pacote sem precedentes de medidas para proteger a economia japonesa.

Abe disse que as medidas "enormes e poderosas" incluirão estímulo fiscal, medidas monetárias e incentivos fiscais para as empresas, embora os detalhes não tenham sido finalizados.

"Estamos num estágio crítico. Precisamos estar prontos para uma batalha de longo prazo", afirmou Abe em entrevista coletiva na televisão nacional, acrescentando: "Quero ser direto sobre isso."

As infecções no Japão subiram para mais de 1.500, com 52 mortes, excluindo as de um navio de cruzeiro colocado em quarentena no mês passado, segundo a emissora pública NHK.

09:55 – Polícia da África do Sul prende 55 pessoas no primeiro dia de quarentena

O ministro sul-africano da Polícia, Bheki Cele, afirmou que 55 pessoas foram presas no país no primeiro dia de quarentena compulsória, alertando que todos aqueles que violarem a medida enfrentarão "o pleno poder da lei".

Segundo o Serviço de Polícia da África do Sul, alguns dos detidos foram flagrados reunidos em grupos e ingerindo bebidas alcoólicas. "Esta guerra em que nos encontramos não é uma guerra contra qualquer cidadão, mas contra um inimigo comum, o coronavírus", disse Cele.

A África do Sul impôs na noite da última quinta-feira uma quarentena de três semanas em todo o território, na tentativa de diminuir a propagação da covid-19. Apenas serviços essenciais estão funcionando, como supermercados e hospitais. As fronteiras do país estão fechadas.

09:25 – ONU tem 86 funcionários infectados em vários países

Um total de 86 funcionários das Nações Unidas em todo o mundo contraíram o vírus causador da covid-19, informou o porta-voz Stéphane Dujarric. Oficiais da organização na Europa foram os mais afetados, mas também há casos confirmados na África, Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos. Muitos funcionários da ONU estão fazendo home office desde o início da pandemia.

09:00 – Wuhan começa a retomar vida de antes da quarentena

A cidade chinesa de Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu pela primeira vez, começou a relaxar suas medidas restritivas após dois meses de quarentena estrita. Os serviços de metrô voltaram a funcionar, e os serviços de trem de alta velocidade para a cidade foram retomados.

Mas algumas medidas ainda vigoram, com a grande maioria das lojas ainda fechada e bloqueios de rua sendo mantidos. Wuhan não permitirá que as pessoas deixem a cidade até 8 de abril, quando o aeroporto também deverá reabrir para voos internos.

Wuhan é a capital da província de Hubei, onde foram registradas 3.177 mortes por covid-19. A China confirmou 54 infecções importadas do exterior nas últimas 24 horas, mas nenhum novo caso transmitido internamente.

Serviços de metrô voltaram a funcionar na cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus surgiu pela primeira vez

08:30 – Imagens mostram impacto da crise no setor aéreo

O site Flightradar24, que monitora o tráfego aéreo no mundo, publicou imagens que comparam o número de aviões no céu da Europa na noite desta sexta-feira, 27 de março, e quatro semanas antes, em 28 de fevereiro. Os mapas mostram bem o impacto da crise da covid-19 no setor da aviação.

07:55 – Espanha registra novo recorde diário de mortes

A Espanha confirmou 832 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, marcando um novo recorde diário de óbitos no país. Ao todo, já são 5.690 mortos. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o número de infectados subiu de 64.059 na sexta-feira para 72.248 neste sábado, um aumento de mais de 8 mil casos confirmados.

O país é o quarto do mundo em número de infecções, atrás de Estados Unidos, Itália e China, e o segundo em número de mortos, perdendo somente para a Itália, onde mais de 9 mil pessoas morreram após contraírem o vírus.

07:40 – Mortes no Irã passam de 2.500

O Irã anunciou mais 139 mortes em decorrência da covid-19, elevando o número oficial de mortos a 2.517 em um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério da Saúde Kianoush Jahanpour afirmou ainda que 3.076 novas infecções foram confirmadas nas últimas 24 horas. Assim, o total de casos chega a 35.408.

Segundo Jahanpour, há 3.026 pacientes em estado crítico no país, enquanto 11.679 pacientes se recuperaram da doença. Ao todo, 57 milhões de iranianos já foram testados para o vírus – o porta-voz afirmou que esses dados têm sido "significativos" e têm ajudado as autoridades de saúde no combate à covid-19 ao detectar mais cedo as infecções.

07:00 – Alemanha manterá medidas restritivas até pelo menos 20 de abril

A Alemanha não planeja relaxar as atuais restrições à vida pública antes de 20 de abril, afirmou Helge Braun, chefe de gabinete da chanceler federal alemã, Angela Merkel.

"Não discutiremos nenhum relaxamento [das restrições] até 20 de abril e, até então, todas as medidas permanecerão em vigor", disse Braun ao jornal Der Tagesspiegel, acrescentando que, após a Páscoa, deverá ficar claro se as restrições retardaram a propagação do coronavírus.

"Se conseguirmos diminuir a taxa de infecção para que leve dez, 12 ou mais dias para os casos dobrarem, saberemos que estamos no caminho certo", afirmou a chefe de gabinete. Atualmente, as taxas de infecção por coronavírus na Alemanha dobram a cada três a cinco dias.

O país soma mais de 53 mil infectados e 395 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Instituto Robert Koch, que contabiliza os números oficiais na Alemanha, fala em 48.582 infecções e 325 mortes.

06:05 – Casos confirmados passam de 600 mil no mundo

O número de infecções por coronavírus em todo o mundo já passou de 600 mil, de acordo com a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins. Como muitos países têm testado apenas os casos mais graves, é provável que a cifra global seja muito maior.

Segundo o levantamento da universidade americana, mais de 602 mil pessoas foram infectadas em todo o mundo, enquanto mais de 27 mil mortes foram atribuídas à doença covid-19. Mais de 131 mil pessoas se recuperaram da enfermidade.

Os Estados Unidos são o país com maior número de infecções, com quase 105 mil, seguidos pela Itália, com mais de 86 mil, e da China, com quase 82 mil.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos de sexta-feira (27/03):

Brasil tem 3.417 casos e 92 mortes, segundo Ministério da Saúde

Itália bate novo recorde diário de mortes: 919

Boris Johnson é diagnosticado com coronavírus

Merkel diz que não vai afrouxar medidas restritivas contra avanço do vírus

