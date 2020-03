+ Coronavírus: Alemanha aponta queda no ritmo de infecções e mortes +

Mortes pelo coronavírus no mundo passam de 13 mil; casos somam mais de 307 mil; mais de 92 mil se recuperaram

Brasil tem, segundo Ministério da Saúde, 1.128 casos confirmados e 18 mortes

Governo da Itália decide interromper todas as atividades produtivas no país

Alemanha registra desaceleração de ritmo de contágios e mortes

China volta a ter transmissão local

11:55 - Alemanha deve proibir contato entre mais de duas pessoas

Autoridades federais e estaduais da Alemanha planejam impor limites ao contato social no país, proibindo interações que envolvam mais de duas pessoas, como medida de combate ao coronavírus. A informação é da agência de notícias alemã DPA, com base em fontes.

A chanceler federal Angela Merkel e governadores estaduais teriam acordado a medida em conferência por telefone neste domingo. Exceções à proibição devem incluir famílias e pessoas que moram na mesma casa.

11:30 - Em Colônia, músicos animam vizinhança

Imagens feitas a partir de janelas e compartilhadas em redes sociais flagraram músicos tentando animar a vizinhança nas ruas de Colônia, no oeste da Alemanha, enquanto a população se confina em casa devido ao coronavírus. No vídeo abaixo, a banda toca a canção Stammbaum, um hino de Colônia, em uma via praticamente deserta.

10:50 - China tem aumento de casos importados pelo 4º dia seguido

A China registrou 46 novos casos de coronavírus neste domingo, sendo 45 importados do exterior e um local, marcando assim o quarto dia consecutivo de aumento nas infecções importadas. O caso da vítima infectada localmente é o primeiro reportado no país em quatro dias.

Para evitar uma nova propagação do vírus no país, Pequim anunciou novas medidas de contenção para controlar possíveis infectados chegando em território chinês. A partir desta segunda-feira, todos os voos com destino à capital chinesa deverão aterrissar primeiro em outro aeroporto, onde os passageiros serão submetidos a uma triagem do vírus.

Desde que o Sars-Cov-2 surgiu no país em dezembro, a China registrou mais de 80 mil casos da doença, além de mais de 3 mil mortes. É a nação mais atingida em número de infecções, mas é superada pela Itália em número de mortos.

10:15 - Quarentena na Bélgica deve durar oito semanas, diz ministra

A ministra da Saúde belga, Maggie De Block, afirmou neste domingo ao jornal De Zondag que a política de confinamento deverá durar ao menos oito semanas no país. A Bélgica soma hoje quase 3 mil casos de coronavírus e mais de 60 mortes.

Desde 17 de março, os belgas só têm permissão para sair de casa para comprar comida, buscar tratamento médico ou ajudar alguém em necessidade. Escolas e universidades estão fechadas, e funcionários da maior parte das empresas trabalham de casa. Viagens não essenciais ao exterior estão proibidas até 5 de abril. Policiais patrulham as ruas para monitorar as medidas.

Questionada até quando vigoram as ações de contenção, De Block respondeu: "Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Estamos indo agora em direção ao pico da epidemia, após o qual a curva deverá descer. Acredito que essa situação deverá durar pelo menos mais oito semanas. Seria a curva normal." As estimativas, segundo ela, são baseadas nos dados da China e da Coreia do Sul, países afetados mais cedo pela pandemia de coronavírus.

09:45 - Irã rejeita ajuda dos EUA e menciona teorias da conspiração

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, sugeriu que seu país não aceitará assistência médica dos Estados Unidos para combater o vírus, afirmando desconfiar dos "charlatães" no poder em Washington e fazendo acusações contra o governo americano.

"Suspeitamos das intenções dos americanos e não contamos com a ajuda deles", disse o regime iraniano, que não mantém relações diplomáticas com Washington há mais de 40 anos.

Em discurso na televisão neste domingo, o aiatolá Khamenei afirmou que "hoje os Estados Unidos são nosso inimigo mais feroz e cruel". "As autoridades americanas são mentirosas manipuladoras, atrevidas e gananciosas. São charlatães", acrescentou o líder iraniano.

Khamenei ainda mencionou teorias da conspiração usadas por autoridades chinesas para culpar os EUA pela pandemia de coronavírus. "Não sei quão real é essa acusação, mas se ela existe, quem em sã consciência confiaria em vocês [americanos] para trazer medicamentos?", questionou. "Possivelmente seus remédios são uma forma de espalhar o vírus ainda mais."

Ele também sugeriu, sem apresentar evidências, que o vírus teria sido "fabricado especificamente para o Irã usando dados genéticos dos iranianos, obtidos por diferentes meios". "Vocês [EUA] podem enviar pessoas como médicos e terapeutas, talvez eles queiram vir aqui e ver pessoalmente o efeito do veneno que produziram'', acusou.

Em 29 de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, cujo país impõe sanções severas contra Teerã, disse estar disposto a ajudar o país a combater a doença covid-19, mas com a condição de que seus líderes solicitem essa assistência. O Irã é um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 1.600 mortos, segundo balanço mais recente do governo.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em discurso na televisão neste domingo

09:20 - Anac anuncia ajuda a brasileiros no exterior que querem retornar

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) criou um formulário na internet para ajudar brasileiros que estão no exterior e têm passagem comprada para retornar ao país, mas não conseguem devido a cancelamento de voos. Quem estiver nessa situação já pode comunicar seu caso à Anac.

"Se você está nessa situação e deseja ser repatriado, cadastre-se, é por meio de nossa plataforma que todos os brasileiros que desejam retornar ao país, bem como estrangeiros autorizados, serão registrados. O preenchimento deve ser feito individualmente", informou o Ministério do Turismo.

08:55 - Maioria dos brasileiros apoia medidas de contenção, diz pesquisa

Um levantamento do instituto Datafolha apontou que a maioria dos brasileiros teme o novo coronavírus e concorda com medidas restritivas para conter a propagação da doença. Segundo a pesquisa, 95% apoiam a suspensão de eventos com mais de 100 pessoas, 94%, a suspensão de viagens de avião para outros países, e 92%, a suspensão das aulas.

O fechamento das fronteiras é apoiado por 92%, e a suspensão de jogos de futebol, por 91% dos entrevistados. Além disso, 90% concordam ser necessário evitar abraçar e beijar as pessoas, e 86%, evitar frequentar bares e restaurantes. Suspender cultos e missas recebeu apoio de 82%, e trabalhar em casa, de 78%. Apenas 46%, porém, apoiam o fechamento do comércio.

Ao todo, 99% dos entrevistados disseram ter conhecimento sobre o vírus, enquanto 97% afirmaram estar tomando precauções para não ser infectados; 74% têm medo de ser contaminados.

O Datafolha ainda questionou sobre o risco que as pessoas pensam correr: 83% acham que têm chances de ser infectados, 12% acreditam que não, e 5% não sabem. Entre as faixas etárias, o maior índice de pessoas que acham que não serão contaminadas é entre aqueles com mais de 60 anos (19%), que fazem parte do grupo de risco da doença.

A maioria dos ouvidos considera o Brasil um pouco preparado para a crise (54%), enquanto 34% acham que o país não está pronto, e 10%, que o país está muito preparado.

O levantamento ouviu 1.558 pessoas, por telefone, em todas as regiões do país entre os dias 18 e 20 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

08:25 - Espanha tem quase 400 mortes e mais de 3,6 mil infecções em 24 horas

A Espanha registrou mais 394 mortes em decorrência do coronavírus neste domingo, um aumento de 30% em relação ao dia interior. O número eleva a 1.720 o total de vítimas no país, que é o segundo mais afetado da Europa depois da Itália.

Os casos confirmados da doença chegaram a 28.572, com o registro de 3.646 novas infecções nas últimas 24 horas, um crescimento de 14,6%. Os dados são do Ministério da Saúde espanhol. Autoridades alertam que as contaminações devem continuar crescendo nos próximos dias.

05:05 - Ritmo de infecções e mortes diminui na Alemanha

Na Alemanha, caiu o ritmo de infecções e mortes pelo coronavírus. O Instituto Robert Koch relatou neste domingo que 18.610 pessoas já foram contagiadas no país, o que corresponde a 1.948 a mais do que no dia anterior. No sábado, o número de casos havia crescido em 2.705. O número de mortos é de 55, segundo a entidade. No sábado, esse registro havia subido em 15 casos, quando chegou a 46. Além disso, o instituto informou que no dia anterior um paciente fora erroneamente registrado como morto.

03:15 - Ex-presidente do Real Madrid morre por covid-19

O ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, morreu aos 76 anos devido à covid-19. Ele havia decidido inicialmente ficar em casa quando foi diagnosticado pela primeira vez, preferindo não recorrer a um hospital, em vista das dificuldades já enfrentadas pelo serviço de saúde espanhol devido ao número de infecções no país. No entanto, ele foi hospitalizado na terça-feira depois de ter tido febre durante oito dias.

02:30 - Rússia envia ajuda à Itália

Por decisão do presidente Vladimir Putin, os militares russos começarão a enviar ajuda médica à Itália a partir deste domingo, a fim de ajudar o país a combater o grande número de casos de covid-19, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

A missão deve incluir oito equipes médicas móveis, juntamente com equipamentos médicos e caminhões de desinfecção com aerossóis.

Juntamente com a China e o Irã, a Itália tem sido um centro global do surto e sofreu mais infecções do que qualquer outro país. No início do domingo, a Itália registrou 53.578 infecções confirmadas, embora especialistas tenham dito que o número real de casos é provavelmente muito maior.

Já Rússia tem comparativamente poucas infecções relatadas, com apenas 306 casos confirmados neste domingo.

00:46 - Confinamentos no mundo afetam 1 bilhão

Quase um bilhão de pessoas em todo o mundo estão confinadas em suas casas neste domingo, quando o número de mortos pela covid-19 ultrapassou 13 mil. Mais de 307 mil casos de coronavírus foram relatados em todo o mundo. Mais de 92 mil pessoas se recuperaram da doença, a maioria delas, na China.

Restrições para a população vigoram em 35 países ao redor do mundo, um dia após o número de mortos na Itália ter pulado para 4.800. Muitos governos fecharam fronteiras e prepararam fundos de emergência financeira para apoiar a economia.

00:32 - Sri Lanka detém quase 300 por violarem ordem de reclusão

O Sri Lanka deteve quase 300 pessoas por violar o toque de recolher imposto no país para controlar o surto de coronavírus. A polícia disse que 291 pessoas foram detidas por estarem nas ruas após o toque de recolher, que começou na sexta-feira. O país adotou uma série de medidas rigorosas à medida que o número de casos confirmados subiu para 77.

00:20 - Itália suspende atividades produtivas

O governo da Itália decidiu interromper temporariamente todas as atividades produtivas no país, exceto aquelas que são essenciais, para que os cidadãos tentem conter a propagação do novo coronavírus. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou, em entrevista coletiva, que a decisão é "difícil, mas necessária" para "enfrentar a fase mais aguda" da pandemia.

Segundo a medida, supermercados e outras lojas de venda de alimentos, farmácias, serviços bancários e postais, seguradoras e transporte público continuam a funcionar.

Itália é o país com o maior número de mortes pela covid-19. Segundo um boletim divulgado no sábado pelo governo, 4,8 mil pessoas morreram em decorrência da doença transmitida pelo novo coronavírus.A decisão foi anunciada depois que a Defesa Civil informou que a Itália já contabiliza 4.825 mortes por coronavírus, sendo 793 só nas 24 horas anteriores à noite de sábado. O número total de pessoas infectadas, incluindo as que já se curaram e as que morreram, chegou a 53.578.

Conte destacou que todas as empresas devem incentivar o trabalho em casa e que somente os funcionários que realizam atividades "relevantes para a produção nacional" nas fábricas de todo o país continuarão a trabalhar. "Diminuímos o ritmo do motor da Itália, mas não o paramos", ressaltou.

00:00 - Resumo dos principais acontecimentos deste sábado:

São Paulo decretará quarentena em todo o estado

Salto no número de mortos na França e Reino Unido

Quase 1 bilhão de pessoas estão confinadas no mundo

Alemanha quer proteger inquilinos de despejo

Oferta cultural online cresce em tempos de coronavírus

China tem terceiro dia seguido sem registro de novo contágio

___________

