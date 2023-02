Conservadores têm vitória histórica em eleições de Berlim

O Partido Social-Democrata alemão (SPD), do chanceler federal Olaf Scholz, sofreu uma derrota nas eleições de Berlim neste domingo (12/02), que tiveram de ser refeitas após a Justiça anular o pleito anterior, realizado em setembro de 2021 e marcado por grande desorganização.

Projeção divulgada pela infratest dimap às 19h29 da Alemanha (15h29 do Brasil) coloca os conservadores da União Democrata Cristã (CDU) em primeiro lugar, com 27,8% dos votos. Em seguida vêm o Partido Verde e o SPD, com 18,7% cada um. O partido A Esquerda teve 12,1%, e a legenda de ultradireita Alternativa para a Alemanha pontuou 9%.

As eleições anteriores foram invalidadas pelo Tribunal Constitucional de Berlim devido a uma série de problemas, como horas de espera em filas para votar, zonas eleitorais sem cédulas suficientes e zonas eleitorais com cédulas erradas. Foi a primeira vez que uma eleição local na Alemanha foi declarada inválida por questões organizacionais.

Nessa eleição anterior, o SPD havia saído vitorioso, com 21,4% dos votos, e montado uma coalizão com os verdes e o partido A Esquerda, comandada pela social-democrata e atual prefeita Franziska Giffey, que tentava se manter no cargo. A CDU havia ficado em terceiro lugar, com 18% dos votos.

Resultado histórico para a CDU

É a primeira vez em mais de 20 anos que a CDU supera o SDP como maior força política na capital alemã, que é uma cidade-estado. A última vez que os conservadores haviam sido o partido mais votado em Berlim foi em 1999.

A CDU beneficiou-se de insatisfação crescente entre os moradores de Berlim com problemas na gestão pública da cidade e a falta de soluções para a crise de falta de moradia.

O candidato da CDU para prefeito de Berlim, Kai Wegner, disse que as urnas haviam dado um "claro mandato governamental" para seu partido e tentará montar uma coalizão em torno de seu nome.

Os conservadores fizeram uma campanha com foco em temas de segurança e ordem pública, impulsionada por episódios de ataques a veículos de bombeiros durante a noite de Réveillon que provocaram indignação na Alemanha.

Nova coalizão ainda incerta

A social-democrata Giffey reconheceu a derrota e disse que os resultados mostraram que os berlinenses não estavam satisfeitos com sua gestão, mas ressalvou que teve apenas um ano de governo para mostrar serviço.

A atual prefeita de Berlim, Franziska Giffey, do SPD, reconheceu a derrota Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Apesar da clara liderança da CDU, ainda não é certo que os conservadores liderarão o novo governo, pois precisam ter o apoio dos verdes ou dos social-democratas para montar uma coalizão.

A candidata líder do Partido Verde, Bettina Jarasch, expressou o desejo de manter a coalizão com o SPD e A Esquerda, mas agora com os verdes no comando. O líder do A Esquerda, Klaus Lederer, também disse ter interesse em reeditar a mesma coalizão.

O novo governo comandará Berlim por três anos e meio, até as próximas eleições, que serão realizadas junto com as eleições nacionais.

bl (AP, ots)