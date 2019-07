Congresso dos EUA bloqueia venda de armas à Arábia Saudita

Em um revés para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Câmara dos Representantes bloqueou nesta quarta-feira (17/07) uma venda de armamentos americanos para a Arábia Saudita e outros aliados no valor de 8,1 bilhões de dólares.

Os congressistas – muitos dos quais ainda indignados com o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no ano passado atribuído a agentes sauditas – aprovaram três resoluções para evitar a venda anunciada por Trump no inicio do ano como medida em caráter emergencial.

Trump, que visa reforçar os laços entre Washington e Riad, prometeu vetar as medidas, que receberam apoio de ambos os partidos majoritários. Na votação, duas das resoluções foram aprovadas por 238 votos, e uma terceira por 237.

Elas já haviam sido aprovadas pelo Senado no mês passado, mas, assim como ocorreu agora na Câmara, ficaram abaixo da maioria de dois terços que impede o veto presidencial.

Apesar da aprovação na Câmara ao bloqueio por expressiva maioria, faltaram cerca de 50 votos para evitar a possibilidade de veto. Esta deverá ser a terceira vez que o presidente recorre a esse mecanismo para tentar anular uma decisão do Congresso.

Trump planeja 22 vendas separadas de equipamentos de manutenção de apoio a aeronaves, munições teleguiadas de precisão e outros equipamentos para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, num momento em que aumentam as tensões no Oriente Médio.

Os opositores afirmam que a venda dos armamentos poderá acirrar ainda mais a guerra civil no Iêmen, onde a Arábia Saudita lidera uma coalizão internacional que combate a insurgência dos rebeldes houthi, apoiados pelo Irã. A ONU afirma que esse conflito gerou a mais grave crise humanitária do mundo.

No Oriente Médio, as atenções se voltam para o agravamento da crise com o Irã. O país anunciou recentemente violações dos limites estabelecidos pelo acordo nuclear de 2015 para o nível de enriquecimento de urânio, após os EUA abandonarem o tratado e reimporem pesadas sanções econômicas contra Teerã.

O Irã foi acusado de envolvimento em uma série de incidentes no Golfo Pérsico, sendo culpado por ataques a navios petroleiros e quase se tornando alvo de um bombardeio americano em seu território, que Trump afirma ter cancelado na última hora, em represália à derrubada de um drone americano pelos iranianos.

Em maio, o governo americano adotou uma medida extraordinária ao contornar o Congresso e aprovar a venda dos armamentos, justificando que o Irã representa uma "ameaça fundamental" à estabilidade do Oriente Médio, o que, segundo o secretário de Estado, Mike Pompeo, justificaria a medida em caráter de emergência.

RC/afp/ap

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter