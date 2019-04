Comunidade internacional reage a operação para depor Maduro

Após o líder oposicionista e autoproclamado presidente interino da Venezuela Juan Guaidó anunciar ter o apoio de militares e convocar o povo venezuelano para derrubar o presidente Nicolás Maduro, líderes internacionais se manifestaram sobre a situação na Venezuela.

"Hoje o presidente interino Juan Guaidó anunciou o início da Operação Liberdade. O governo do EUA apoia plenamente os venezuelanos em sua busca por liberdade e democracia. A democracia não pode ser derrotada", escreveu no Twitter o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, aparentemente apoiou a convocação de Guaidó, depois que o líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional instou venezuelanos e militares a ajudar nos esforços para derrubar Maduro.

"A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) deve proteger a Constituição e o povo venezuelano. Deve ficar ao lado da Assembleia Nacional e das instituições legítimas e contra a usurpação da democracia. Os Estados Unidos estão com o povo da Venezuela", escreveu Bolton.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência para discutir a situação da Venezuela. "O Brasil acompanha com bastante atenção a situação na Venezuela e reafirma o seu apoio na transição democrática que se processa no país vizinho. O Brasil está ao lado do povo da Venezuela, do presidente Juan Guaidó e da liberdade dos venezuelanos", escreveu no Twitter.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou ser "positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade do presidente Juan Guaidó".

A Colômbia pediu a realização de uma reunião de emergência do Grupo de Lima. "Faço um chamado a todos os países-membros do Grupo de Lima para que continuemos com nossa tarefa de apoio ao retorno da democracia e da liberdade à Venezuela e para definirmos de comum acordo uma reunião de emergência", manifestou o ministro do Exterior da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, disse que aprova o apoio de militares da Venezuela ao autoproclamado presidente interino Guaidó. "Parabenizamos o apoio dos militares à Constituição e ao presidente interino da Venezuela. É necessário o mais pleno apoio ao processo de transição democrática de forma pacífica", afirmou Almagro. Outros países sul-americanos, como Argentina, Chile e Peru, emitiram declarações semelhantes.

Oposicionista Leopoldo López fotografado ao lado de militares leais a Guaidó do lado de fora da base aérea de La Carlota

A União Europeia (UE) comunicou que acompanha os desdobramentos na Venezuela, que rejeita qualquer intervenção militar e reiterou sua petição por novas eleições. O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, escreveu em seu Twitter que "hoje marca um momento histórico para o regresso à democracia e à liberdade na Venezuela".

O governo espanhol defendeu "um processo democrático pacífico" no país latino-americano. "Desejamos com todas as forças que não ocorra um derramamento de sangue", disse a porta-voz do governo espanhol, Isabel Celaá, que acrescentou que o Executivo espanhol segue com o apoio a Guaidó por acreditar que ele seja a pessoa adequada para liderar a transformação política da Venezuela.

O ministro do Exterior da Espanha, Josep Borrell, afirmou que a Venezuela vive um "momento crítico" e que "não está claro qual é a posição das distintas unidades do Exército" venezuelano. Borrell disse que "ambos os lados estão convocando seus partidários" depois que "parte do Exército realizou uma operação de força como a liberação de Leopoldo López."

Ainda na Espanha, o embaixador da Venezuela no país, Mario Isea, descreveu a libertação de López como um "evento" em consequência de um "movimento civil e militar", que, segundo ele, "já está controlado".Isea afirmou que a Venezuela "é um regime democrático, mas que há uma oposição muito violenta com o apoio internacional para desestabilizar com a intenção, em face do fracasso de todas as suas ações, de chamar a atenção de qualquer forma".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos chavistas e aos apoiadores de Guaidó que "evitem qualquer tipo de violência e deem passos imediatos" para que o país volte a ter calma. Guterres, através de seu porta-voz, Stéphane Dujarric, disse que está acompanhando os últimos eventos "muito de perto" e "com preocupação" e se ofereceu para mediar a situação, caso haja interesse de ambas as partes.

Já aliados de Maduro, criticaram o que chamaram de tentativa de golpe. A Rússia acusou o opositor de fomentar a violência e defendeu o diálogo. Em comunicado, o Ministério do Exterior russo afirmou que é importante evitar o derramamento de sangue e informou que o presidente Vladimir Putin se reuniu com seu conselho de segurança para discutir a situação.

"A oposição radical na Venezuela voltou a usar métodos pesados de confrontação", destaca o ministério russo. "Os problemas que a Venezuela enfrenta devem ser resolvidos por meio de negociações responsáveis e sem pré-condições", acrescenta o comunicado.

O presidente boliviano, Evo Morales, acusou os Estados Unidos de estarem provocando violência e mortes na Venezuela e pediu que a líderes latino-americanos que condenem o golpe promovido por Guaidó.

O ministro do Exterior de Cuba, Bruno Rodriguez, expressou seu apoio a Maduro e exigiu que os EUA "impeçam as agressões contra a paz".

Entre as nações que não reconheceram Guaidó, o México demonstrou preocupação com a escalada da violência e reiterou sua disposição em buscar uma solução pacífica para o impasse venezuelano. O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, afirmou que acredita na não-intervenção e no diálogo.

