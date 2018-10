Compradora aceita pagar por obra desfeita de Banksy

A compradora anônima da obra do artista britânico Banksy que se desfez momentos depois de ser arrematada decidiu pagar os 1,04 milhão de libras esterlinas (cerca de 5,2 milhões de reais) ofertados no leilão pelos restos do quadro, anunciou nesta quinta-feira (11/10) a Sotheby's, em Londres.

"Quando o martelo caiu e a obra foi triturada, fiquei inicialmente chocada, mas gradualmente comecei a perceber que acabaria com meu próprio pedaço de história da arte", disse a compradora citada pela a casa de leilões. Ela foi identificada apenas como uma colecionadora europeia e cliente de longa data da Sotheby's.

A obra Girl With Balloon se fez em tiras ao passar por um triturador de papel escondido na parte inferior da moldura, logo após a sua venda. Banksy, cuja verdadeira identidade é desconhecida, divulgou em sua conta oficial no Instagram uma imagem da ação. Após a destruição, a obra passou a ser chamada de Love is in the Bin (O amor está no lixo) e foi autenticada pela agência do artista.

"Banksy não destruiu uma obra no leilão, ele criou outra", afirmou Alex Branczik, diretor de arte contemporânea da Sotheby's.

A pintura em spray que se desfez, de 2006, retratava uma menina tentando alcançar um balão vermelho em forma de coração. Tratava-se de uma versão em tela de um grafite feito numa rua de Londres. A obra foi reproduzida inúmeras vezes e, em 2017, foi escolhida como a favorita dos britânicos.

A obra foi arrematada por um valor mais de três vezes superior ao estimado antes do leilão, equivalendo ao valor recorde já pago por uma obra do artista.

Original de Bristol, na Inglaterra, Banksy ficou famoso pelos grafites que pintou em diversas partes do mundo, de Londres à Palestina. Atualmente, ele é um dos artistas mais conhecidos do mundo. Além da garota com o balão em formato de coração, suas imagens, muitas vezes satíricas, incluem dois policiais se beijando e um chimpanzé com uma placa com os dizeres: "Ria agora, mas um dia eu estarei no comando".

