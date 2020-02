Saúde

Como se proteger contra o coronavírus

Lavar as mãos frequentemente com sabonete, evitar lugares muito movimentados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar com um lenço ou com o cotovelo estão entre os comportamentos para diminuir as chances de contágio.

Uma das dicas para evitar contágio é espirrar em lenços e descartar o material usado rapidamente

O novo coronavírus Sars-Cov-2, que causa a doença Covid-19, é um desafio global que exige uma ação responsável por parte de cada indivíduo. Não só cada cidadão, mas também empresas, instituições e organizações podem tomar medidas para se proteger do vírus e estar preparados para uma pandemia. Preparativos para um foco pandêmico são concentrados em três áreas: limitação do número de pessoas expostas à infecção, fornecimento de kits para lares privados com o essencial necessário para sobreviver a uma emergência, restrição de grandes distúrbios sociais e eventos em que a infecção possa se espalhar. Como posso me proteger? O coronavírus é transmitido por gotículas de saliva. O vírus se multiplica na garganta. A partir daí, os patógenos podem ser expelidos do corpo mais rapidamente do que dos pulmões, através, por exemplo, de espirro, tosse ou sopro. O patógeno também é transmitido por contato com secreções contaminadas, como contato pessoal próximo, toque ou aperto de mão, ou por contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Que medidas concretas os indivíduos podem adotar para proteger a si mesmos e aos outros de uma infecção por gotículas? Entre as recomendações estão: Manter distância de um ou dois metros de qualquer um que esteja infectado.

Lavar as mãos regularmente e cuidadosamente (por pelo menos 20 segundos, com sabão, incluindo os pulsos). Também recomenda-se usar toalhas descartáveis ​​ao secar as mãos.

Evitar apertos de mãos, abraços ou beijos.

Desenvolver reflexos de autoproteção: pressionar o botão do elevador com a junta do dedo em vez da ponta, tocar em maçaneta de portas com o pulso ou o cotovelo.

Evitar lugares e eventos muito frequentados.

Evitar tocar no próprio rosto ou de amigos e parentes.

Não tocar as mucosas de boca, olhos e nariz com os dedos.

Colocar luvas, caso necessário. Lavá-las e trocá-las diariamente.

Não espirrar ou tossir na mão. Usar o cotovelo ou um lenço.

Descartar rapidamente lenços usados. Evitar lugares públicos, lavar as mãos e evitar tocar no rosto são comportamentos que reduzem chance de contágio As máscaras respiratórias oferecem pouca proteção às pessoas saudáveis. Quando usadas, as máscaras ficam úmidas pela entrada de ar. Após apenas 20 minutos, sua barreira protetora se deteriora. Esses itens devem ser reservados a equipes médicas. Como se preparar para uma pandemia? Se ocorrer uma intensa onda de infecções, restrições ao movimento provavelmente serão impostas, e isso poderá levar a gargalos no fornecimento. Nesse caso, é importante tomar precauções que possibilitem que a pessoa permaneça em casa por várias semanas, se necessário. É recomendável ter em casa medicamentos importantes para serem usados por um mês. É importante manter um suprimento de alimentos não perecíveis. Devem ser organizadas formas de proteção a amigos e parentes. Os idosos e os doentes com sistema imunológico fraco estão particularmente em risco e dependem de ajuda, além de crianças doentes. Devem ser planejados meios de se cuidar de familiares sem que o cuidador corra risco de contágio. Como é possível ajudar a comunidade? Quanto mais as pessoas se esforçam para se preparar, mais aumenta o sentimento de união. É possível melhorar a situação ajudando as comunidades a se organizarem. Após se recuperar da doença Covid-19, o paciente fica imune ao patógeno. Portanto, a pessoa pode sair de casa e se oferecer para assumir outras tarefas como, por exemplo, fazer compras para aqueles que ainda estão doentes. Empresas devem permitir que funcionários trabalhem de casa, para diminuir risco de infecção O que os empregadores podem fazer? Quando um vírus altamente infeccioso se espalha, as empresas precisam tomar precauções para proteger seus funcionários. Funcionários doentes ou em risco devem ficar em casa. Sempre que possível, os empregadores devem oferecer possibilidades de se trabalhar a partir de casa.

Funcionários com sintomas agudos de doença respiratória (por exemplo, tosse ou falta de ar) devem ser separados dos outros funcionários imediatamente e enviados para casa.

As empresas devem fornecer ar fresco nos locais de trabalho e nas salas de convívio social e substituir os filtros nos sistemas de ventilação.

Eles devem fornecer instalações de higiene com água limpa, sabão e toalhas de papel. No escritório, lenços e sprays de limpeza para desinfectar teclados e telefones devem ser disponibilizados e usados ​​regularmente.

Todas as superfícies de trabalho e a área circundante devem ser limpas rotineiramente.

Funcionários saudáveis, mas com membros da família com Covid-19, devem notificar seu supervisor.

Os supervisores devem identificar posições particularmente relevantes nos processos de trabalho e providenciar substitutos. Assim, a ausência de uma pessoa não colocará em risco ou afetará o funcionamento de toda a organização. Precauções para viagens de negócios e lazer Durante uma pandemia, os planos de viagem devem ser revisados regularmente. Empregadores e funcionários precisam estudar as diretrizes e recomendações mais recentes para cada destino. As empresas devem aconselhar seus funcionários a serem examinados quanto a sintomas de doença respiratória aguda antes de viajar, e a ficar em casa se ficarem doentes. ______________ A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter A evolução do surto de coronavírus Tudo começou em Wuhan Em 31/12/2019, a China notificou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, de cerca de 11 milhões de habitantes. Especialistas de todo o mundo começaram a tentar identificar o agente causador. Supõe-se que ele tenha se originado num mercado de frutos do mar na cidade, que logo foi fechado. Inicialmente foi comunicado que havia cerca de 40 pessoas infectadas.

A evolução do surto de coronavírus Nova cepa de coronavírus Pesquisadores descartaram ser o vírus Sars, da doença respiratória originada na China em 2002 que matou quase 800 pessoas. Em 7 de janeiro, cientistas chineses identificaram um novo vírus, da cepa do coronavírus, causadores de Sars e do resfriado comum. Batizado provisoriamente 2019-nCoV e depois denominado Sars-Cov-2, ele causa febre, tosse, dificuldade respiratória e pode evoluir para pneumonia.

A evolução do surto de coronavírus Primeira morte na China Em 11 de janeiro de 2020, a China anunciou a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Um homem de 61 anos, que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan, morreu de complicações por causa de uma pneumonia.

A evolução do surto de coronavírus Vírus atinge países vizinhos Nos dias seguintes, países como Tailândia e Japão começaram a relatar casos de infecções em pessoas que haviam visitado o mesmo mercado de Wuhan. Na cidade chinesa, é confirmada a segunda morte. Até 20 de janeiro, três pessoas morreram na China e mais de 200 estavam infectadas.

A evolução do surto de coronavírus Transmissão entre humanos Pesquisadores se concentraram em descobrir como o agente é transmitido. Os coronavírus são zoonóticos, ou seja, podem ser passados de animais para pessoas. Alguns coronavírus podem ser transmitidos por tosse e espirros. Aeroportos em todo mundo passaram a controlar passageiros vindos da China. Em 20 de janeiro, foi confirmado que o vírus pode ser transmitido diretamente entre pessoas.

A evolução do surto de coronavírus Milhões sob quarentena Em 23 de janeiro, Wuhan foi colocada sob quarentena, na tentativa de limitar a propagação do vírus. O transporte coletivo foi suspenso, e trabalhadores começaram a construir um novo hospital para tratar pacientes infectados, que totalizavam mais de 830 em 24 de janeiro. O número de mortos subira para 26. O isolamento foi estendido para 13 outras cidades, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas.

A evolução do surto de coronavírus Emergência global? Cada vez mais casos são confirmados fora da China, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos, Nepal, Tailândia, Hong Kong, Cingapura, Malásia e Taiwan. Enquanto aumentava o número de infecções, a Organização Mundial da Saúde determinou, em 23 de janeiro, ser "muito cedo" para declarar uma emergência global de saúde pública.

A evolução do surto de coronavírus O coronavírus chega à Europa Em 24 de janeiro, as autoridades da França confirmaram três casos do novo coronavírus dentro de suas fronteiras, marcando a chegada da doença na Europa. Horas depois, a Austrália confirmaria que quatro pessoas foram infectadas.

A evolução do surto de coronavírus Cancelamento das festas As festividades do Ano Novo Lunar na China começaram em 25 de janeiro. Para conter o surto, as autoridades cancelaram muitos eventos, já que milhões de chineses viajam e participam das celebrações públicas. O número de mortos subiu para 41, com mais de 1.300 infectados em todo o mundo – especialmente na China. Os cientistas esperam ter as primeiras vacinas contra o coronavírus em três meses.

A evolução do surto de coronavírus Primeiro caso na Alemanha Em 27 de janeiro, a Alemanha afirmou que pensa em retirar cidadãos alemães de Wuhan. Neste dia, o primeiro caso foi detectado no país europeu. Pesquisadores alemães em Marburg fazem parte de esforços internacionais para trabalhar em uma possível vacina contra o coronavírus. Em 28 de janeiro, o número de mortos ultrapassou 100 em todo o mundo, e o de infectados chegou a quase 4,5 mil.

A evolução do surto de coronavírus Férias prolongadas na China No fim de janeiro, 17 cidades chinesas – mais de 50 milhões de pessoas –, estavam isoladas. Os feriados do Ano Novo Lunar foram prolongados por três dias para limitar o fluxo de pessoas. O Camboja confirmou seu primeiro caso, a Mongólia fechou a fronteira com a China para carros, e a Rússia suspendeu as operações de turismo na China. O coronavírus trará um impacto bilionário à economia global.

A evolução do surto de coronavírus Primeira morte fora da China Autoridades das Filipinas informaram no dia 2 de fevereiro de 2020 que um homem de 44 anos morreu no país vítima do coronavírus, marcando assim a primeira morte relacionada à doença fora da China. O paciente era da cidade chinesa de Wuhan e havia sido internado num hospital em Manila em 25 de janeiro. Posteriormente, Japão, França, Hong Kong e Taiwan também confirmaram mortes.

A evolução do surto de coronavírus Número de mortes supera a do Sars Em 9 de fevereiro de 2020, a China informou que o número de mortos por Covid-19 havia chegado a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003.

A evolução do surto de coronavírus Repatriações ao Brasil Também em 9 de fevereiro chegaram ao Brasil 34 brasileiros e familiares repatriados da China em decorrência do coronavírus. Dois aviões da Força Aérea Brasileira pousaram na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde os passageiros cumpriram quarentena. Uma equipe de apoio com 24 membros, incluindo médicos, diplomatas, jornalistas e tripulação, também estava a bordo.

A evolução do surto de coronavírus Primeiro caso na África O coronavírus chegou à África em meados de fevereiro. No dia 14, o Ministério da Saúde do Egito anunciou a primeira ocorrência de um paciente infectado por Sars-Cov-2 no país e também no continente africano. Dias mais tarde, em 25 de fevereiro, a Argélia confirmou seu primeiro caso, um italiano que chegou ao país no dia 17, sendo assim a segunda ocorrência na África.

A evolução do surto de coronavírus Casos passam de 70 mil na China Os casos de infecção pela doença Covid-19, causada pelo vírus Sars-Cov-2, superaram a marca dos 70 mil na China continental em 17 de fevereiro de 2020. O número de mortos pela doença chegou a 1.770. Fora da China continental, os casos passam de 500, e o número de mortes confirmadas chega a cinco.

A evolução do surto de coronavírus Desembarque do Diamond Princess As cerca de 3,7 mil pessoas a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess começaram a desembarcar em Yokohama, no Japão, em 19 de fevereiro, após mais de duas semanas em isolamento devido ao surto de coronavírus. A embarcação concentra o maior número de infecções fora da China, com mais de 600 casos.

A evolução do surto de coronavírus Carnaval de Veneza acaba mais cedo Onze cidades foram isoladas em 23 de fevereiro devido à disseminação rápida do vírus no norte italiano. Comércio e repartições públicas foram fechadas nas regiões de Lombardia e Vêneto. Itália se torna o primeiro país fora da Ásia a isolar populações inteiras, e é também a nação europeia com mais casos de Covid-19. Diante disso, o tradicional Carnaval de Veneza foi encerrado antes do previsto.

A evolução do surto de coronavírus Corrida por mantimentos na Itália Autoridades da Itália afirmaram em 25 de fevereiro que os casos de coronavírus no país cresceram 45% em um dia, contabilizando 12 mortos e 322 infectados, cem a mais que no dia anterior. Italianos correm aos mercados, e produtos começam a faltar nas prateleiras. Áustria, Croácia e Suíça confirmam seus primeiros casos de Covid-19.

A evolução do surto de coronavírus Vírus chega ao Brasil O novo coronavírus se espalha por mais de 40 países e territórios, mata mais de 2.700 pessoas e infecta mais de 80 mil, das quais cerca de 30 mil se recuperaram, segundo números de 26 de fevereiro. Nessa data, o governo do Brasil confirma o primeiro caso no país: um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. Autoria: Cristina Burack, Elliot Douglas



Leia mais