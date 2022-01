Como países europeus reagem à alta da energia

Em meados de 2021, Madri cortou pela metade o imposto de valor agregado (IVA) sobre a eletricidade, deixando-o em 10%. Em setembro, a taxa espanhola foi a mais baixa da União Europeia, com 0,5%. O governo quer evitar que as famílias mais pobres tenham sua eletricidade cortada. As companhias que lucram com o salto dos preços do gás foram instadas a devolver aos consumidores os ganhos excedentes.