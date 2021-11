Como jovens alemães se sentem ao visitar Auschwitz?

Adolescentes alemães fazem parte de um grupo inter-religioso que visita o maior campo de concentração nazista. A proximidade com a realidade de Auschwitz desperta muita reflexão entre os jovens. A DW conversou com quatro garotas presentes na excursão.

"Você tenta imaginar. Mas sua imaginação não é nada comparada à realidade. A realidade é mil vezes pior", disse Sofya. "Eu simplesmente não consigo imaginar como as pessaos poderiam fazer isso umas com as outras."

Através da conscientização, os organizadores da viagem esperam combater o antissemitismo e a islamofobia na Alemanha.