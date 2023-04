Como "Castelo da Cinderela" alemão virou esconderijo nazista

Situado no alto de um penhasco nos Alpes da Baviera perto de Füssen, Alemanha, o Castelo de Neuschwanstein é o epítome do idílico. As suas torres elevam-se aos céus, enquanto as paisagens envolventes convidam ao devaneio. É o material dos contos de fadas. Tanto assim, que o homem que o construiu é apelidado de "rei dos contos de fadas": Ludwig 2° da Baviera, nascido em 1845. "Neuschwanstein está situado nesta paisagem alpina. Reminiscente de um cenário teatral, Ludwig 2° pretendia unir arquitetura, arte e paisagens em uma obra de arte completa", diz Alexander Wiesneth, da administração dos palácios da Baviera.

Concebido como lugar de refúgio

Neuschwanstein foi aberto ao público apenas algumas semanas após a misteriosa morte de Ludwig 2° em 1886. Foi uma reviravolta irônica do destino, pois o rei o construiu como um refúgio particular para si mesmo, buscando desesperadamente a solidão.

Ares medievais

Ludwig 2° colheu a inspiração para Neuschwanstein, construído no estilo de um castelo medieval, durante as viagens que fez em 1867 ao Castelo de Wartburg perto de Eisenach, Alemanha e ao Chateau de Pierrefonds, na França.

Em maio de 1868, o excêntrico Ludwig 2° escrevia a seu tão admirado amigo, o compositor de ópera Richard Wagner: "É minha intenção reconstruir a ruína do velho castelo em Hohenschwangau, próximo do desfiladeiro de Pollat, no verdadeiro espírito dos velhos castelos alemães de cavaleiros, e devo confessar a você que estou ansioso para lá um dia (em três anos) morar".

Cartão de noivado de Ludwig 2° e da duquesa Sophie: rei bávaro não chegou a se casar e viveu solitário a maior parte da vida Foto: dpa/picture alliance

Homenagem Wagner

A construção do novo palácio, que deveria ter 200 quartos, começou em setembro de 1869. A primeira coisa a ser concluída em 1873 foi o edifício onde fica o portal de entrada, para o qual Ludwig 2° se mudou. Mas ele não conseguiu concluir seu projeto. Quando morreu, a maior parte dos trabalhos de construção foi paralisada.

Apesar de todo o seu ar romântico e esplendoroso de conto de fadas, Neuschwanstein já ostentava avanços modernos, como aquecimento central, vasos sanitários com descarga e um sistema de campainha para chamar os criados.

A grande admiração de Ludwig 2° por Wagner e suas obras se refletiu no projeto do palácio. As óperas de Wagner Tannhäuser, Lohengrin e Parsifal tiveram uma forte influência em Ludwig 2°. Numerosas pinturas e murais nos salões do castelo mostram motivos do mundo das lendas e contos de fadas da Idade Média.

Depósito para obras de arte roubadas pelos nazistas

Mas não apenas o desenho arquitetônico elaborado e de conto de fadas de Neuschwanstein tornou o castelo famoso. Ele também ficou conhecido por ter sido usado pelos nazistas como um depósito para obras de arte roubadas durante a Segunda Guerra Mundial – como mostra o filme de George Clooney de 2014, Caçadores de obras-primas.

Soldados americanos com arte saqueada encontrada em Neuschwanstein em 1945 Foto: Horace Abrahams/Keystone/Getty Images

Depois que as tropas alemãs invadiram a vizinha França em 1940, Adolf Hitler autorizou a força-tarefa liderada por Alfred Rosenberg a registrar e confiscar bens culturais valiosos pertencentes a "propriedade judaica não reclamada".

Entre 1940 e 1945, os nazistas transferiram esses bens saqueados, principalmente de judeus, a lugares por toda a Europa e, mais tarde, também à Alemanha, incluindo minas de sal, mosteiros e castelos.

O Castelo de Neuschwanstein serviu como depósito ideal e quartel-general da força-tarefa de Rosenberg. Localizado perto da fronteira austríaca, longe da capital Berlim e de outros possíveis alvos aliados, ele oferecia amplo espaço.

Descoberta dos tesouros saqueados

Quando os Aliados invadiram Neuschwanstein em 1945, encontraram catálogos, slides e listas de mais de 20 mil obras de arte e outros itens saqueados pelos nazistas, incluindo joias e móveis da família Rothschild e a obra-prima dos irmãos Van Eyck, o Retábulo de Gante.

Um soldado americano desembrulha uma pintura descoberta no depósito de Neuschwanstein em 1945 Foto: Horace Abrahams/Keystone/Getty Images

Muitos dos itens vieram da França. Foi graças aos esforços corajosos da curadora francesa Rose Valland que as forças aliadas descobriram o esconderijo em Neuschwanstein, de acordo com o historiador de arte S. Lane Faison Jr. – um dos "caçadores de obras-primas". "Ela fingiu ser uma colaboradora [nazista]", disse Faison sobre Valland, que trabalhava na Galerie Nationale du Jeu de Paume em Paris, um museu usado pelos nazistas como ponto de coleta de arte saqueada antes do envio à Alemanha.

Valland rastreou secretamente durante anos para onde as obras de arte foram transportadas. Felizmente, suas meticulosas anotações acabaram nas mãos dos Aliados. No final da guerra, o Munich Central Collecting Point (MCCP) foi fundado com o objetivo de devolver as obras de arte roubadas pelos nazistas aos seus legítimos proprietários.

Cate Blanchett, como Rose Valland, junto com Matt Damon em cena de "Caçadores de obras-primas", de 2014 Foto: Claudette Barius/Cinema Publishers Collection/IMAGO

Olhar para o futuro

Neuschwanstein foi apenas um dos luxuosos projetos de construção de Ludwig 2°. Outros incluem o palácio rococó de Linderhof, o barroco Palácio de Herrenchiemsee e o Königshaus am Schachen.

Juntamente com o Castelo de Neuschwanstein, eles estão atualmente se candidatando para serem incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Espera-se que a decisão sobre a admissão seja tomada em meados de 2025.

Seja como o sonho de um rei, como um antigo depósito de arte saqueada pelos nazistas ou como inspiração para os castelos da Cinderela e da Bela Adormecida de Walt Disney – Neuschwanstein tem uma história para contar. E o popular destino turístico voltou a ser iluminado à noite: no auge da crise energética, os holofotes foram desligados para economizar eletricidade. Mas neste mês de abril, o Castelo de Neuschwanstein voltou a brilhar.