Como a poeira do deserto do Saara chega até a Europa

Tempestades que carregam partículas finas do norte da África até as capitais europeias estão cada vez mais comuns. A DW explica como elas se formam, de que maneira se movem e como se manter seguro.

A poeira do deserto do Saara viajou milhares de quilômetros até chegar a Atenas, na Grécia, na semana passada. O fenômeno natural fez a Acrópole momentaneamente lembrar o planeta Marte, em razão da tonalidade vermelha-alaranjada.

As tempestades que transportam a poeira até as capitais europeias são bastante comuns e acontecem há anos. Elas ocorrem quando ventos em maior altitude atravessam o deserto do Saara durante o tempo seco.

A areia do deserto, que se estende por uma ampla região no norte da África, é formada por diversas partículas diferentes, explica à DW o especialista em poeira e areia do Barcelona Supercomputing Center, Carlos Perez Garcia-Pando.

Algumas partículas são maiores e mais pesadas, sendo estas as primeiras a serem pegas pelos altos ventos, embora não sejam as que acabam atravessando o Mar Mediterrâneo rumo à Europa. Ao contrário: quando essas partículas maiores inevitavelmente caem ao chão, seu impacto quebra outros tufos de areia, que então se dispersa em partículas ultrafinas – são elas que viajam longas distâncias.

Para que as tempestades de areia possam ocorrer, as condições meteorológicas precisam estar secas. Do contrário, essas partículas voltam a formar tufos e se tornam muito pesadas para serem transportadas por distâncias mais longas. As tempestades tendem a se formar em locais onde há pouca vegetação, que poderia interagir com o vento e desacelerá-las.

Como a poeira chega à Europa

Tempestades de areia ocorrem com regularidade no Saara, mas para conseguirem se deslocar por milhares de quilômetros ao norte, elas precisam interagir com um sistema meteorológico que deve fornecer os ventos fortes necessários para cobrir longas distâncias.

Na maioria dos casos, são os sistemas meteorológicos de baixa pressão que transportam a poeira do Saara através do Mediterrâneo até a Europa. Garcia-Pando explica que esse sistemas são energéticos, com fortes ventos em sentido anti-horário. Os sistemas de alta pressão também podem gerar esses eventos, embora a probabilidade seja menor.

Assim ficou a vista sobre Atenas no final de abril, com a chegada de partículas ultrafinas vindas do deserto do Saara Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images

As partículas de poeira que chegam até a Europa conseguem permanecer tanto tempo no ar porque são muito menores do que os grãos de areia. "O que chega até a Europa é uma tempestade de poeira, e não de areia", atesta Stuart Evans, especialista em poeira da Universidade de Buffalo em Nova York.

Poeira nem sempre é problemática

Segundo Garcia-Pando, a análise dessas tempestades de areia não deve gerar temores. Ao contrário, trata-se de compreender o fenômeno e o que ele representa para a sociedade e o clima.

A poeira, argumenta ele, nem sempre é ruim: serve, por exemplo, como uma espécie de nutriente para florestas e oceanos, alimentando-os com ferro e fósforo.

"Isso [tempestades de areia] vem acontecendo repetidamente através da história; a poeira é quase tão antiga quanto a Terra", afirma. "Não é nada de novo."

O que é novo, segundo o pesquisador, é a quantidade de poeira na Terra, que vem aumentando desde os tempos pré-industriais. Isso se deve, em grande parte, ao cultivo humano da terra, mas também às mudanças climáticas.

Para explicar como isso acontece, imagine um tufo de sujeira encrostada. Se pisarmos nessa sujeira, ou um carro passar por cima, inúmeras partículas se romperão, e "todas essas partículas são mais facilmente afetadas pelo vento".

Em relação às mudanças climáticas, o especialista cita como exemplo as fontes de água que secam durante as estiagens. Quando um lago está seco, diz o pesquisador, "os sedimentos que permanecem no lago são muito, muito erosivos e podem ser muito facilmente lançados à atmosfera".

Proteja-se das tempestades de poeira

Mas, a essa altura, os cientistas ainda não estão certos se as mudanças climáticas deverão gerar mais ou menos ventos na Terra, de maneira que é difícil prever o futuro das tempestades de areia ou poeira.

"Essa é uma das incertezas fundamentais que temos ao projetarmos o futuro, compreender como os ventos deverão evoluir em diferentes situações. Não apenas o vento comum, mas também os extremos", diz Garcia-Pando.

O especialista afirma que quem se vir em meio a uma tempestade de poeira na Europa deve seguir as mesmas recomendações de quando a qualidade do ar estiver particularmente ruim: utilizar máscaras e evitar atividades esportivas ao ar livre.

Isso vale ainda mais para pessoas com problemas respiratórios, já que a poeira causa danos à respiração.