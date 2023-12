Como a inteligência artificial deve evoluir em 2024

Há apenas um ano, poucas pessoas tinham ouvido falar de ChatGPT, Bard e Llama – chatbots de inteligência artificial (IA), que permitem que pessoas interajam com o "assistente virtual" como se estivessem falando ou escrevendo com uma pessoa real. Eles chegaram com a promessa de um mundo mais produtivo, mas também com a ameaça de desemprego para milhões de pessoas.

Desde então, assistentes de IA têm ajudado usuários de todo o mundo a gerar conteúdo que, muitas vezes, os humanos levariam muito mais horas para criar por conta própria. As ameaças de demissões em massa não se concretizaram, pelo menos por enquanto.

Em 2023, dezenas de chatbots surgiram para várias demandas, por exemplo, para codificação de aplicativos, produção de conteúdo gráfico e de vídeo ou criação musical.

Limitações dos chatbots

Apesar do incrível poder dos modelos de linguagem de grande escala (LLMs), com os quais esses chatbots são desenvolvidos, os críticos dizem que eles estão plagiando conteúdo da internet e produzindo material de má qualidade, com erros factuais ou com preconceito político ou racial.

O fundador da Tesla, Elon Musk, tentou superar o problema com o lançamento de um assistente de IA, o Grok, um chatbot com "senso de humor e rebelde", mas não escapou das acusações de viés político.

À medida que a competição entre os criadores de IA aumenta, com dezenas de bilhões de dólares sendo investidos em todo o mundo, os grandes nomes do setor tentam prever o futuro dessa tecnologia.

Um deles, o cofundador do Google DeepMind, Mustafa Suleyman, acredita que o futuro dos assistentes de IA está na capacidade de interagir cada vez melhor com os seres humanos.

"A terceira onda será a fase interativa", disse Suleyman à MIT Technology Review em setembro. "É por isso que aposto há muito tempo que a interface do futuro é a conversa. Em vez de apenas clicar em botões e digitar, você vai conversar com sua IA."

Menos artificial

A interatividade permitirá que os humanos conversem com seu chatbot de IA. Enquanto sistemas como Alexa, da Amazon, respondem a comandos simples, a próxima geração será capaz de responder de forma mais parecida com seres humanos.

Suleyman também afirmou que elas ainda poderão tomar decisões por conta própria. Desta forma, os usuários poderão dar ao assistente "um objetivo geral de alto nível, e ele usará todas as ferramentas possíveis para agir".

Para atingir o objetivo definido pelo usuário, a IA interativa irá dialogar com outras pessoas e outros chatbots

A tecnologia também se adaptará às preferências e aos feedbacks dos usuários, contribuindo para que os computadores funcionem de forma mais parecida com a maneira como os humanos trabalham e pensam.

Chatbots ainda não causaram demissões em massa como previsto Foto: Mairo Cinquetti/NurPhoto/IMAGO

As empresas poderão usar a IA interativa para melhorar o atendimento ao cliente, orientando os usuários nas etapas de solução de problemas.

A tecnologia também pode ajudar nas vendas, no marketing e na geração de leads, oferecendo comunicação personalizada de acordo com as necessidades individuais do cliente.

Promessas da IA interativa

Os especialistas do setor acreditam que a IA interativa produzirá conteúdo mais inovador e original.

A IA interativa também será capaz de assumir tarefas mais complexas e demoradas que exigem interação com outros seres humanos, sites e chatbots e poderá informar o usuário regularmente sobre o progresso ou resultados.

Por ser capaz de lidar com retornos mais avançados dos usuários, a IA interativa também pode impedir a produção de conteúdo prejudicial ou ofensivo e garantir que projetos complexos sejam entregues exatamente como especificado.

Várias empresas já estão na corrida do desenvolvimento da interatividade. O chatbot da Suleyman, Pi AI, é um precursor da IA interativa. Anunciado como "sua IA pessoal", foi projetado para ser usado para desenvolvimento de ideias, planejamento, aprendizado ou apenas para desabafar.

Outra versão inicial da IA interativa é o Character.ai, que permite que os usuários interajam com vários personagens de chatbots com "personalidades" criadas por outros usuários. Muitos dos personagens criados são fictícios ou baseados em celebridades. A plataforma informa que a variedade existe para permitir conversas e dar conselhos.

Embora Suleyman acredite que a IA interativa marcará presença em 2024, outros especialistas avaliam que a verdadeira interatividade com chatbots ainda deve levar alguns anos para ocorrer.

Tecnologia se espalha rapidamente

O fundador da Microsoft, Bill Gates, acredita que a IA está prestes a "turbinar o canal de inovação", à medida que mais pessoas usam a tecnologia.

Em uma postagem de fim de ano em seu blog, ele disse que países de alta renda, como os EUA, veriam níveis significativos de uso de IA pela população em geral dentro de 18 a 24 meses.

Gates também prevê que os países africanos terão um uso parecido de IA dentro de três anos ou mais.

"Isso ainda é uma lacuna, mas é muito mais curta do que o tempo de atraso que vimos com outras inovações", segundo Gates.

Essas previsões para a IA, no entanto, alimentam a preocupação de que a tecnologia poderá substituir rapidamente milhões de empregos que foram em sua maioria poupados durante a revolução da informática dos últimos 30 anos.

Embora o impacto sobre o emprego tenha sido, até o momento, limitado, alguns especialistas em tecnologia acreditam que é apenas uma questão de tempo até que tarefas criativas, financeiras, jurídicas e médicas sejam substituídas pela IA.

Entre as outras previsões negativas para a IA em 2024, alguns analistas de tecnologia alertam sobre a proliferação de vídeos deepfake e outras desinformações antes da eleição presidencial dos EUA em novembro.

Alguns especialistas alertam que a votação pode ser a primeira "eleição deepfake" pois muitos eleitores não conseguirão distinguir entre o que é real e o que não é.