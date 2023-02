Comandante do Exército alemão pede mais verba para militares

O fundo especial alemão de 100 bilhões de euros (R$ 550 bilhões) para modernizar a Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha, não será suficiente para equipar completamente os militares do país, disse o comandante do Exército alemão, general Alfons Mais, à agência de notícias alemã dpa.

Esse fundo foi criado no ano passado, após o início da invasão da Ucrânia, e constitui uma verba extra, além das dotações orçamentárias já previstas para as Forças Armadas.

Mais provocou polêmica no ano passado quando criticou o que descreveu como anos de negligência na prontidão operacional da Bundeswehr, mas disse à dpa que já foram feitos progressos no processo de aquisição de novos equipamentos.

"Vejo uma grande pressão para avançar com as compras na maior velocidade possível. Ainda não entregamos os tanques Leopard e já estamos pensando em como podemos substituí-los o mais rápido possível, e com razão", disse, referindo-se à entrega planejada de tanques de batalha Leopard 2, de fabricação alemã, para a Ucrânia.

Mas além de repor os tanques e armas enviados à Ucrânia, é importante um "aumento material na direção de ter o equipamento completo", enfatizou Mais. "Contudo, o fundo especial por si só não será suficiente para conseguir isso."

Em 24 de fevereiro do ano passado, no dia em que a Rússia iniciou a invasão do país vizinho, Mais escreveu no LinkedIn: "A Bundeswehr, o exército que tenho o privilégio de liderar, está mais ou menos vazia". Atualmente ele diz que prefere não usar mais esse termo. "Isso não faz mais justiça à situação hoje, um ano depois", disse.

Muito teria sido feito desde então, e a prontidão não deveria ser reduzida a equipamentos, acrescentou. "As coisas estão avançando."

Ministro da Defesa pede mais 10 bilhões de euros

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, também reafirmou neste domingo, em entrevista à emissora pública ARD, que as Forças Armadas do país precisam de mais verbas, "pois do contrário não seremos capazes de realizar as tarefas que não foram realizadas por trinta anos", ressaltando que a lacuna se deve também ao período anterior ao início da guerra na Ucrânia.

O ministro do Partido Social-Democrata (SPD), atualmente o político mais popular da Alemanha, quer aumentar o orçamento da sua pasta em 10 bilhões de euros (R$ 55 bilhões), mas não está claro até o momento de onde essa verba viria e há disputas dentro da própria legenda sobre qual deve ser a prioridade com gastos militares face às demandas sociais no país.

Pistorius também disse que cerca de 30 bilhões de euros do fundo especial já haviam sido comprometidos com gastos contratados, e disse que novos contratos para a compra de obuseiros autopropulsados devem ser fechados até o final de março.

