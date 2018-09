Com Lula barrado, Bolsonaro lidera intenções de voto

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (05/09). É a primeira sondagem desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em segundo lugar na disputa à Presidência, há um empate técnico triplo: Marina Silva (Rede) aparece com 12%, Ciro Gomes (PDT), também com 12%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%.

Em seguida, tecnicamente empatado com Alckmin, está Fernando Haddad (PT), candidato a vice-presidente na chapa petista e possível substituto de Lula na corrida, com 6% das intenções.

Seguem no ranking os candidatos Alvaro Dias (Podemos) e João Amoêdo (Partido Novo), ambos com 3% dos votos, e Henrique Meirelles (MDB), com 2%. Já João Goulart Filho (PPL), Guilherme Boulos (Psol) e Vera Lúcia (PSTU) somaram 1% cada um. Cabo Daciolo (Patriota) e Eymael (DC) ficaram abaixo de 1% cada.

Segundo a pesquisa Ibope, a segunda realizada pelo instituto após a oficialização das candidaturas, os brancos e nulos somaram 21% dos entrevistados – em comparação com os 29% da sondagem anterior. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Segundo turno

Embora Bolsonaro lidere a corrida presidencial no primeiro turno, o candidato do PSL perderia no segundo turno em todos os cenários simulados, exceto se a disputa fosse com Haddad. Nesse caso, haveria um empate técnico: 37% para o deputado contra 36% para o petista.

Em um segundo turno com Ciro Gomes, 44% dos votos iriam para o candidato do PDT e 33% para Bolsonaro. Já contra Marina o placar seria de 43% a 33%, e contra Alckmin, de 41% a 32%.

O Ibope também avaliou a taxa de rejeição dos candidatos, ou seja, em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Bolsonaro também lidera esse ranking, com 44% de rejeição – ante os 37% registrados na pesquisa anterior.

Em seguida aparecem Marina (26%), Haddad (23%), Alckmin (22%), Ciro (20%), Meirelles (14%), Cabo Daciolo (14%), Eymael (14%), Alvaro Dias (13%), Boulos (13%), Vera Lúcia (13%), Amoêdo (12%) e Goulart Filho (11%).

A sondagem, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, foi realizada entre 1 e 3 de setembro e ouviu 2 mil eleitores em 142 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

