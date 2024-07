Comício de Trump é interrompido após sons de tiros

Parecendo sangrar no rosto, ex-presidente e pré-candidato republicano foi retirado às pressas de palco por agentes do Serviço Secreto durante evento na Pensilvânia. Atirador está morto, informaram autoridades.

Um comício de campanha de Donald Trump no estado da Pensilvânia foi interrompido de maneira abrupta neste sábado (13/07). O ex-presidente foi retirado às pressas do evento por agentes do Serviço Secreto.

Em vídeos que registravam o comício é possível ouvir sons que parecem ser de tiros pouco antes de o ex-presidente ser retirado.

No momento em que os sons foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha. Na sequência, vários apoiadores que estavam atrás do ex-presidente se abaixaram. É possível ouvir vários gritos ao fundo. Segundos depois, agentes se lançaram sobre Trump e, após verificar seu estado, o retiraram do palanque e escoltaram até um veículo.

Ao se reerguer no palanque antes de deixar o local, Trump parecia ter um pouco de sangue na orelha direita, na bochecha e nas mãos. Ele levantou o punho nesse momento, num aparente gesto para os apoiadores.

Segundo Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto dos EUA, Trump está em segurança neste momento.

"Um incidente ocorreu na noite de 13 de julho em um comício de Trump na Pensilvânia. O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está em segurança. Essa é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis", disse Guglielmi em um comunicado.

"Trump está bem"

Segundo a emissora de TV americana CNN, Trump foi ferido – não está claro ainda como ou que tipo de ferimento ele teria sofrido.

O porta-voz de Donald Trump, Steven Cheung, disse que o ex-presidente "está bem".

"O presidente Trump agradece às autoridades policiais e aos socorristas por sua ação rápida durante esse ato abominável. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão em seguida", disse Cheung em comunicado.

Autoridades locais confirmaram à agência de notícias AP a morte do atirador, bem como de uma pessoa que estava na plateia. A identidade e motivação do atirador ainda é desconhecida.

Trump e o atual presidente americano e candidato á reeleição pelo Partido Democrata, Joe Biden, estão tecnicamente empatados na disputa pela Casa Branca, segundo pesquisas Reuters/Ipsos.

Como ex-presidente, Trump tem direito a proteção vitalícia pelo Serviço Secreto. Ele também recebeu proteção extra por ser o provável candidato republicano – a candidatura só será oficializada na segunda-feira.



jps (Reuters, AP, ots)

Mais informações em breve.