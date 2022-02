Colisão frontal de trens deixa feridos na Baviera

Uma colisão entre dois trens metropolitanos nesta segunda-feira (14/02) na região de Munique, no estado alemão da Baviera, deixou ao menos um morto e 18 feridos, segundo informações iniciais de autoridades locais e da polícia.

Os dois trens da linha S7 colidiram em torno das 16h40, no horário local, próximo à estação de Ebenhausen-Schäftlarn, ao sul de Munique, em um trecho onde havia trilhos em apenas um sentido. As duas composições transportavam juntas em torno de 95 pessoas.

O motivo pelo qual os dois trens estavam no mesmo trilho não foi inicialmente esclarecido. A operadora de serviços ferroviários da Alemanha, a Deutsche Bahn, afirmara inicialmente que havia "objetos nos trilhos” no trecho entre as localidades de Ebenhausen-Schäftlarn e Baierbrunn. Especialistas investigam as causas do acidente.

Em torno de 130 policiais e bombeiros foram ao local. O trabalho das equipes foi dificultado pelas condições do terreno, uma vez que os trens se encontram em uma parte elevada e de difícil acesso. Bombeiros e policiais se preparavam para passar a noite no local.

O governador da Baviera, Markus Söder, lamentou o ocorrido. Ele declarou solidariedade à família do passageiro morto e às vítimas do acidente, e agradeceu a reação rápida das equipes de resgate.

rc (AFP, dpa)